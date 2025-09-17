Sport

Tragedie în Serbia! A murit după ce a suferit un atac de cord pe teren! Era vărul legendei lui Chelsea și a fost căpitan la Steaua Roșie Belgrad

Fostul căpitan de la Steaua Roșie Belgrad a murit la doar 41 de ani! Dejan Milovanovic era vărul lui Branislav Ivanovic, fost jucător important la Chelsea
Gabriel-Alexandru Ioniță
17.09.2025 | 13:54
Dejan Milovanovic a murit la 41 de ani. Foto: vijesti.me

Tragedia s-a petrecut marți, 16 septembrie, atunci când fostul mijlocaș a jucat într-un meci demonstrativ pentru echipa „veteranilor” Stelei Roșii. În primă fază, el a suferit un atac de cord în timp ce se pregătea să execute un corner, informează The Sun. Inițial, starea lui a fost stabilizată de către echipa medicală prezentă la stadion.

Dejan Milovanovic, vărul lui Branislav Ivanovic, fost căpitan la Steaua Roșie Belgrad, a murit la 41 de ani după ce a jucat într-un meci demonstrativ

El a fost dus de urgență la spital, dar la scurt timp a suferit un al doilea astfel de episod cardiac, chestiune care în cele din urmă i-a fost și fatală. Anterior momentului tragic, Milovanovic chiar marcase un gol în meciul demonstrativ contra celor de la PKB Korporacija.

De-a lungul carierei sale el a mai jucat și pentru Lens în Franța și pentru Panionios în Grecia, dar și pentru o altă echipă din țara natală, Vozdovac. Alături de Steaua Roșie Belgrad, fostul fotbalist a câștigat șapte trofee, iar alături de gruparea din Hexagon a obținut o promovare în Ligue 1, în 2009. A bifat chiar și două selecții la naționala Serbiei și s-a retras din activitate în 2014.

Echipa de „old boys” de la Steaua Roșie a decis să își amâne următorul meci după acest eveniment tragic și a transmis următorul mesaj:

„Dragi reprezentanți ai clubului, cu câteva minute în urmă, în timpul unui meci al veteranilor, Dejan Milovanovic, jucător al echipei noastre, a murit. Din acest motiv, meciul din etapa următoare, care trebuia să se joace pe data de 18 septembrie, va fi amânat”. 

De asemenea, și cei de la Lens au reacționat la scurt timp după ce au aflat această veste: „Am auzit cu adâncă emoție de pierderea crudă a lui Dejan Milovanovic, la vârsta de 41 de ani. Jucător al nostru între 2008 și 2010, mijlocașul sârb a îmbrăcat tricoul lui Lens de 47 de ori. Clubul trimite cea mai adâncă simpatie pentru familia și prietenii lui”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
