Tragedie în Spania! A murit pe noul stadion al Barcelonei

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Poliția catalană a anunțat că un muncitor de 54 de ani care lucra la stadionul Barcelonei, Camp Nou, a decedat vineri în urma unui accident de muncă. Este primul deces care se produce în timpul lucrărilor de renovare la arena catalanilor, care au început în vara anului 2023. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe stadion.

Tragedie în Spania! Un muncitor a decedat în timp ce lucra la stadionul Barcelonei

Polițiștii din secția Les Corts, aflată aproape de stadionul Camp Nou, au fost informați vineri, în jurul orei locale 15:30 (16:30 în România) în legătură cu accidentul de muncă. Conform , muncitorul vopsea pe o platformă elevatoare în momentul accidentului. Acesta ar fi fost lovit și ar fi decedat în urma căzăturii.

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„După ce au primit notificarea accidentului de muncă, mai multe unități Mossos (n.r. poliția catalană), inclusiv Unitatea de Investigații și Sistemul de Urgențe Medicale (SEM), s-au deplasat la fața locului, dar nu au reușit să salveze viața muncitorului. Respectând protocoalele stabilite, Mossos d’Esquadra au raportat acest accident de muncă mortal instanței de instrucție și Departamentului de Afaceri și Muncă”, a transmis sursa menționată.

În ce stadiu se află lucrările de renovare la stadionul Camp Nou. Când ar urma să se finalizeze

Barcelona a revenit pe Camp Nou în noiembrie 2025, după doi ani în care își disputase meciurile de pe teren propriu pe alte arene, cele mai multe fiind găzduite de Stadionul Olimpic „Lluis Companys” din Montjuic. Lucrările de renovare au continuat însă, iar recent a fost finalizată structura celui de-al treilea inel al arenei, care ar urma să fie inaugurat în toamna acestui an.

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Toate lucrările, cu excepția acoperișului, ar urma să se încheie până în aprilie 2027, însă Barcelona va fi nevoită să plece din nou de pe stadion în prima parte a sezonului 2027-2028. Arena nu va putea găzdui meciuri în perioada în care se vor efectua lucrările la acoperiș. Acestea ar urma să dureze aproximativ 4 luni, așadar renovarea ar urma să se încheie spre finalul lui 2027.

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Barcelona, victorie în primul amical al verii

Barcelona a început pregătirile pentru noul sezon, iar formația catalană a disputat deja un prim amical. Echipa pregătită de Hansi Flick s-a impus cu 4-1 contra celor de la CE Europa, grupare din divizia a treia a Spaniei. Evident, tehnicianul german a aliniat o formulă experimentală, fără jucătorii prezenți la Cupa Mondială. Gruparea blaugrana a efectuat două mutări importante în mercato, transferându-i pe , și pe .