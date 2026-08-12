Tragedie în sport! A murit după ce a fost lovit în cap de un bodyguard, într-un club

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Un rugbist profesionist din Țara Galilor, Scot James, și-a pierdut viața la doar 34 de ani după ce a fost pus la pământ cu o singură lovitură de un bodyguard în Turcia. El se afla în vacanță, când a intrat într-o altercație verbală într-un club. Din păcate, în timpul căzăturii el s-a lovit grav la cap și 3 săptămâni mai târziu a murit.

Un rugbist profesionist a murit la 34 de ani după ce a fost lovit de un bodyguard într-un club

, Scot James, a primit o lovitură puternică în zona capului în primele ore ale dimineții. El se afla într-un club atunci când a intrat într-o altercație verbală cu cineva, iar unul dintre bodyguarzi l-a pus la pământ cu o singură lovitură.

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În timpul căderii, el s-a lovit grav la cap și a fost transportat de urgență la spital, pe 5 iulie. Ulterior, el a fost transportat în Regatul Unit la spitalul Royal Glamorgan, însă în ciuda eforturilor făcute de medici, el s-a stins la 3 săptămâni distanță. O cauză provizorie a decesului a fost stabilită ca traumatism cranian prin lovire violentă, incluzând o fractură temporo-parietală stângă și o contuzie cerebrală inferioară dreaptă. Fosta sa echipă a reacționat imediat pe rețelele de socializare:

„Cu tristețe în suflete vă anunțăm că fostul nostru jucător, Scot James, a murit. Toți cei din club sunt devastați de această veste și toate gândurile noastre în aceste momente dificile se întreaptă către familia și prietenii săi. Scot va rămâne în amintirea noastră ca un jucător fantastic, un caracter minunat și un prieten pentru oricine a avut onoarea să împartă terenul de joc cu el”, au scris cei de la Maesteg Celtic RFC.

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Mesajul sfâșietor postat de familia lui Scot James

De asemenea, la scurt timp după ce el și-a dat ultima suflare, familia sa a transmis un mesaj sfâșietor: „Scot, dragul nostru, a fost în centrul familiei noastre și a fost profund iubit de toți cei care l-au cunoscut. A fost un fiu, nepot, frate, partener, tată, unchi și prieten devotat, a cărui bunătate și loialitate au atins nenumărate vieți.

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Avea o inimă caldă, un mare simț al umorului și o capacitate firească de a-i aduce pe oameni împreună, lăsând o impresie de durată tuturor celor care au avut privilegiul de a-l cunoaște. Ca familie, suntem devastați de pierderea lui. Niciun cuvânt nu poate exprima cu adevărat durerea pe care o trăim sau golul pe care moartea lui l-a lăsat în viețile noastre.

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Vom prețui întotdeauna timpul petrecut alături de el și îl vom păstra mereu aproape în inimile noastre. Deși viața lui Scot a fost curmată mult prea devreme, dragostea pe care a oferit-o și impactul pe care l-a avut asupra celor din jur nu vor fi uitate niciodată. Dorim să le mulțumim tuturor pentru sprijinul copleșitor, bunătatea și compasiunea arătate familiei noastre în această perioadă incredibil de dificilă. De asemenea, le adresăm sincere mulțumiri tuturor celor care au avut grijă de Scot și ne-au sprijinit pe parcursul acestei încercări”, a transmis familia lui Scot. Pentru acest caz s-a deschis o anchetă în care autoritățile din Regatul Unit vor colabora cu cele din Turcia.