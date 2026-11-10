Tragedie în sport! A murit la doar 22 de ani, după o căzătură cumplită în timpul unei curse

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Izzy Neale, o tânără jocheiță considerată o mare speranță a acestui sport, a încetat din viață la doar 22 de ani. Tragedia s-a petrecut duminică, în timpul unei curse desfășurate în Australia, când a suferit o căzătură violentă de pe cal. Ținută în viață de aparte, ea s-a stins în cele din urmă pe patul de spital.

Izzy Neale a murit la doar 22 de ani

este în doliu. Izzy Neale, în vârstă de 22 de ani, a decedat după o căzătură de pe cal în timpul unei curse la care participa duminică, 8 noiembrie. Drama a avut loc pe hipodromul din Warren, Australia. Conform , tânăra sportivă a fost aruncată din șa după ce calul ei, Marnoo, a suferit o fractură fatală la picior cu aproximativ 400 de metri înainte de linia de sosire. În urma impactului extrem de violent, tânăra a rămas inconștientă și a fost preluată de urgență de un elicopter medical, fiind transportată în stare critică la spitalul din Dubbo.

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Însă nu doar ea avea să sufere o lovitură. În același incident a fost implicat și un alt jocheu, Diego Montes de Oca, care a căzut la rândul său, însă a scăpat cu leziuni minore. Organizatorii au abandonat imediat restul reuniunii de la Warren, iar cursele programate a doua zi la Scone au fost anulate. Toți au așteptat o minune, dar marți, 10 noiembrie, familia sportivei a confirmat trecerea lui Izzy Neale în neființă. Mesajul apropiaților după decesul ei a fost extrem de dureros.

„Cu o adâncă tristețe și cu inimile frânte anunțăm trecerea în neființă a iubitei noastre Izzy, înconjurată de familie și de cei mai apropiați prieteni. Izzy a călărit cai înainte chiar de a învăța să meargă. Dragostea ei pentru cai a fost o pasiune de o viață care, mai recent, se transformase într-o adevărată dragoste pentru curse”, a fost mesajul transmis de familie. Trecerea în neființă a lui Izzy Neale a provocat un val uriaș de emoție în sportul australian. Antrenorul John Thompson, pentru care Izzy a lucrat la Randwick, nu a rămas indiferent. Acesta a postat la rândul său un mesaj răvășitor pe rețelele sociale: „O rază absolută de lumină. Mereu fericită. Mereu zâmbitoare. Iubită de toți cei care o întâlneau. Lumea este mai săracă fără această tânără minunată. Inimă frântă”. Această tragedie vine la scurt timp după

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Decizia familiei lui Izzy Neale, după decesul sportivei

Chiar dacă cea pe care au iubit-o s-a stins, familia lui Izzy Neale a decis să acorde șanse importante altor persoane care se luptă să rămână în viață. Mai exact, organele sportivei vor ajunge la pacienți care au nevoie. „Prin donarea de organe, Izzy va ofer altora șansa la viață, aducând un pic de confort familiei noastre în mijlocul acestei pierderi devastatoare. Suntem profund recunoscători pentru dragostea, bunătatea și sprijinul arătate lui Izzy și familiei noastre de către prieteni, comunitatea din hipism și de toți cei care au fost alături de noi. Mulțumim și cadrelor medicale care au îngrijit-o pe Izzy cu atâta compasiune”, au adăugat rudele sportivei, solicitând, de asemenea, intimitate.

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Izzy Neale promovase din rândul amatorilor și obținuse prima ei victorie ca jocheiță profesionistă ucenică în februarie 2024. Cel mai important succes al carierei a venit în iulie, la Rosehill – cea mai importantă pistă din New South Wales – la bordul calului It’s A Tata, strângând până la doar 22 de ani un total de 88 de victorii în cursele oficiale. Din 2017 nu se mai înregistrase un deces pe un hipodrom din această regiune. Atunci, jocheul Darren Jones și-a pierdut viața într-o căzătură în care au fost implicați trei cai, la Warialda.

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