Sport

Tragedie în sportul internațional: a murit după ce s-a prăbușit pe teren în timpul unui meci

O nouă tragedie s-a petrecut în sportul internațional. Cum a murit un jucător de rugby în timpul unui meci.
Mihai Dragomir
17.09.2025 | 21:46
Doliu în sportul internațional. Un meci de rugby, marcat de moartea subită a unui jucător. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Lumea sportului este din nou în doliu. O nouă tragedie s-a petrecut, după cea în care fostul căpitan de la Steaua Roșie Belgrad a murit la doar 41 de ani. Un jucător de rugby s-a stins pe terenul de joc, chiar în timpul unui meci.

Tragedie la un meci de rugby. Jucătorul a murit în timpul meciului

Un meci de rugby din Paraguay, dintre Old King Club și Jabalíes Rugby Club a luat o turnură total neașteptată. Un jucător, de origine argentiniană, a murit în timpul partidei, după ce a suferit o lovitură puternică la cap.

Mai exact, Esteben César Racca, legitimat la echipa Old King Club, s-a prăbușit în timpul unei grămezi. El s-a împiedicat înainte de a cădea la pământ, moment în care medicii și ceilalți jucători s-au grăbit să îl ajute.

Deși staff-ul medical a încercat tot ce a putut, jucătorul de 41 de ani nu a mai putut fi salvat. Întreaga comunitate de rugby a rămas devastată după ce a primit cumplita veste, venită de nicăieri.

„Vei rămâne pentru totdeauna în amintirile noastre și în istoria acestui club!”

Clubul de care aparține sportivul nu a rămas indiferent în urma tragediei și a postat un mesaj plin de tristețe: „Cu profundă tristețe ne luăm rămas bun de la coechipierul nostru, Esteban Racca. Astăzi, rugby-ul ne amintește de fragilitatea vieții.

Dedicația, pasiunea și prietenia ta vor rămâne pentru totdeauna în amintirile noastre și în istoria acestui club. Suntem alături de familia, prietenii și întreaga comunitate de rugby în acest moment trist. Odihnește-te în pace, frate, au transmis cei de la Old King Club.

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Old King Club Rugby (@okc.rugby)

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
