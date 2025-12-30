Sport

Tragedie în sportul italian înainte de Anul Nou! Președintele Federației a decedat la doar 57 de ani

Sportul italian a fost cutremurat de o veste tragică înainte de trecerea în noul an. Un fost campion olimpic, care activa ca președinte al unei Federații, a decedat la vârsta de 57 de ani
Bogdan Mariș
30.12.2025 | 08:00
Davide Tizzano, președintele Federației Italiene de Canotaj, a decedat la vârsta de 57 de ani.
Davide Tizzano, președintele Federației Italiene de Canotaj și al Comitetului Internațional al Jocurilor Mediteraneene, a decedat la vârsta de 57 de ani. Fostul mare sportiv, care avea în palmares și două medalii de aur câștigate la Jocurile Olimpice, era bolnav de mai mult timp.

Președintele Federației Italiene de Canotaj a decedat la vârsta de 57 de ani

Decesul lui Davide Tizzano a fost anunțat de presa din țara natală a fostului mare sportiv. „Dublu medaliat cu aur la Jocurile Olimpice, Davide Tizzano a decedat la vârsta de 57 de ani. Acesta era bolnav de mai mult timp. A fost un sportiv și conducător versatil.

Pe lângă canotaj, a practicat și navigația, participând chiar și la Cupa America. Implicat în politica sportivă, Tizzano, pe lângă faptul că a fost președintele Federației Italiene de Canotaj, a fost și președintele Comitetului Internațional al Jocurilor Mediteraneene”, au notat cei de la Gazzetta dello Sport.

Tizzano a cucerit prima sa medalie de aur la Jocurile Olimpice din 1988, desfășurate la Seoul, în proba de patru vâsle, alături de Agostino Abbagnale, Gianluca Farina și Piero Poli. În 1996, la Atlanta, acesta a câștigat aurul la dublu vâsle, coechipierul său fiind Agostino Abbagnale.

Davide Tizzano l-a convins pe selecționerul României să revină în țara natală

În noiembrie 2024, la scurt timp după ce a fost numit la conducerea Federației, Davide Tizzano l-a numit în rolul de director tehnic al canotajului italian pe Antonio Colamonici, care activase timp de 7 ani în rolul de antrenor principal al lotului olimpic al României. Acesta a decis să părăsească Federația Română după o perioadă în care a avut rezultate impresionante: 184 de medalii la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și Europene la seniori și tineret. Tehnicianul a acuzat o „ruptură” între el și Federație.

După revenirea în Italia, Colamonici i-a mulțumit în mod special lui Davide Tizzano: „Sunt fericit de această numire și îi mulțumesc președintelui Tizzano și Consiliului Federal pentru încrederea acordată. Voi lucra pentru creșterea canotajului italian la nivel competitiv, în vederea Jocurilor Olimpice și Paralimpice de la Los Angeles, și la nivel juvenil, cu scopul de a pune experiențele mele anterioare în serviciul întregii mișcări”.

