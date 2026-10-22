Tragedie în sportul mondial: a murit la 17 ani după ce s-a accidentat în timpul meciului!

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Duelul feminin de rugby dintre Union du Bassin Marmandais și Agen Agglo a marcat un moment dureros pentru cei prezenți la partidă. O jucătoare a gazdelor a suferit un accident fatal chiar pe terenul de joc.

O jucătoare de rugby de 17 ani a murit după ce s-a lovit la cap în timpul meciului

În timpul partidei de sâmbătă, Clea (17 ani), jucătoarea gazdelor a intrat într-un contact cu o adversară. Poziția sa de duel a fost una greșit executată și a suferit un traumatism cranio-facial extrem de violent. Impactul i-a provocat un șoc cardiorespirator, iar echipa medicală a sărit imediat în ajutorul tinerei sportive. Clea a fost transportată la Spitalul Pellegrin din Bordeaux. pentru a i se stabiliza starea.

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După 3 zile petrecute la ATI, vestea tragică s-a răsfrânt asupra sportului din ”Hexagon”. Federația Franceză de Rugby a făcut a sportivei din Marmande, fără să ofere detalii legate despre circumstanțele accidentului.

”Această pierdere a afectat profund întreaga comunitate a rugby-ului. În aceste momente de mare tristețe, FFR dorește să își exprime sprijinul și solidaritatea deplină față de familia și cei dragi ai Cléei. De asemenea, își transmite sincerele condoleanțe coechipierilor, antrenorilor și tuturor membrilor Union du Bassin Marmandais, care sunt profund afectați de această tragedie teribilă”, a transmis FFR, pe .

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De asemenea, Union du Bassin Marmandais a confirmat, pe , decesul tinerei sportive: ”Dorim să mulțumim sincer tuturor echipelor de salvare și îngrijitorilor care s-au ocupat pe rând de Cléa, de la pompieri și SMUR până la echipele de urgență și terapie intensivă chirurgicală de la Spitalul Pellegrin din Bordeaux. Primele noastre gânduri sunt alături de familia ei, de părinții ei, Cécile și Johann, de fratele ei, Clément, și de sora ei, Coline, membră junioră a clubului nostru. Aceasta este o încercare teribilă pentru clubul nostru. Vom trece peste asta împreună, uniți și solidari, având grijă unii de alții”.

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Federația Franceză de Rugby a înființat o unitate de sprijin psihologic. Forul de la Paris le vine în ajutor colegilor și familiei Cleei pentru a putea depăși drama de la sfârșitul săptămânii trecute. În continuare, FFR va deschide o anchetă pentru a afla toate detaliile episodului tragic de la Marmande.

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Jocul de rugby are riscuri uriașe de lovituri la cap

Rugbyul este un sport bazat pe combatul fizic pentru câștigarea și menținerea posesiei. la nivelul capului. De-a lungul timpului, mai multe vedete din lumea rugby-ului au acuzat probleme din cauza contactelor resimțite în zona cutiei craniene. Printre aceștia se numără și Sebastian Chabal, flankerul legendar al Franței. În aprilie 2025, fostul sportiv a dezvăluit că are probleme grave de memorie.

În noiembrie 2023, un grup de 300 de foști jucători internaționali au inițiat o acțiune legală pentru a scădea riscul leziunilor cerebrale. Sportivii au acuzat, în repetate rânduri, că World Rugby și forurile naționale au eșuat în a pune în practică planul de protecție a sănătății jucătorilor. Riscul loviturilor în zona capului este foarte ridicat. Mai mulți foști rugbyști suferă de scleroză laterală amiotrofică, demență, epilepsie sau boala Parkinson.