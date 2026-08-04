Sport

Tragedie în sportul mondial: o tânără atletă a murit la doar 21 de ani!

Lumea atletismului este în doliu după o veste cutremurătoare. O sportivă de doar 21 de ani, considerată una dintre cele mai mari speranțe ale probelor de semifond, a murit prematur.
Mihai Dragomir
04.08.2026 | 06:18
Tragedie in sportul mondial o tanara atleta a murit la doar 21 de ani
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A murit la doar 21 de ani. Doliu în atletism. Foto: Colaj FANATIK.
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Lumea atletismului este în doliu. Natasha Ward s-a stins din viață la doar 21 de ani. Destinul uneia dintre cele mai promițătoare atlete i-a fost curmat brusc, lăsând în urmă o durere de nedescris printre familie, prieteni și colegi. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Șoc în sport. Tânăra atletă Natasha Ward s-a stins din viață la doar 21 de ani

Tragedia a lovit puternic sportul din Australia, acolo unde Natasha Ward era văzută ca o viitoare stea a atletismului. Tânăra înregistrase rezultate remarcabile în competițiile naționale și își construia pas cu pas o carieră de succes, reprezentând cu brio culorile clubului ei atât în competițiile de vară, cât și în cele de iarnă.

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Din nefericire, viața i-a fost tăiată din rădăcini. Până în acest moment, cauza decesului nu a fost făcută publică de către familia îndurerată sau de reprezentanții atletismului australian. Vestea cumplită a căzut greu peste toți cei care au cunoscut-o și i-au urmărit parcursul. Vestea morții neașteptate a fost confirmată printr-un comunicat comun transmis de New South Wales Athletics și Sutherland District Athletics Club.

„Natasha a fost o alergătoare remarcabilă în probele de semifond. În perioada junioratului a câștigat o medalie la competiția NSW All Schools, în proba de 1.500 de metri. A continuat să obțină rezultate și la seniori, cucerind o medalie la UniSport Nationals în proba de 1.500 de metri în 2023, iar în luna aprilie a acestui an a obținut medalia de bronz la Campionatele Naționale UniSport, în proba de 800 de metri.

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Dincolo de performanțele sale sportive, Natasha a fost un membru foarte iubit al comunității noastre. Bunătatea și bucuria pe care le transmitea i-au atins pe toți cei care au avut norocul să o cunoască, iar zâmbetul ei molipsitor și personalitatea caldă vor rămâne pentru totdeauna în atletismul australian. Entuziasmul și determinarea ei au fost o sursă de inspirație pentru colegii de antrenament”, este comunicatul transmis de New South Wales Athletics și Sutherland District Athletics Club, citat de cei de la New York Post.

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Val de tragedii în ultima perioadă

Întâmplarea vine după ce alte pierderi importante au avut loc. Tatăl lui Adrian Mutu a murit joi, 30 iulie, iar Franco Baresi, fostul mare fundaș al celor de la AC Milan, a murit la vârsta de 66 vineri, 31 iulie. Tot vineri, în fatidica zi de 31 iulie, microbuzul în care se afla echipa secundă a lui Dinamo a făcut accident la Câmpulung.

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În urma coliziunii cu un pom, Constantin Covaciu, maseurul în vârstă de 58 de ani al echipei, a murit pe loc. Echipa de seniori, apropiații și cei care l-au cunoscut au fost toți prezenți la priveghiul său, organizat luni, 3 august, la Cimitirul Reînvierea din Capitală.

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Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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