Tragedie în sportul românesc! A decedat un fost mare internațional, cu două prezențe la Cupa Mondială

ADVERTISEMENT

Federația Română de Rugby a anunțat că fostul mare internațional Constantin Cojocariu, care a evoluat la două Cupe Mondiale (1991 și 1995) alături de echipa națională, a decedat la vârsta de 60 de ani. Fostul rugbist era stabilit în Franța, unde și-a încheiat cariera sportivă.

Tragedie în sportul românesc. A decedat un fost mare internațional

Constantin Cojocariu a evoluat în România pentru Dinamo, înainte de a face pasul spre campionatul Franței, unde a jucat pentru puternica grupare Bayonne, urmând să se stabilească în Franța după retragere. Sportivul a participat la două Cupe Mondiale alături de prima reprezentativă a României, în 1991 și 1995.

ADVERTISEMENT

La ediția din 1991, România încheia grupa 4 pe locul 3, în urma Franței și a Canadei, dar peste naționala din Fiji. Patru ani mai târziu, echipa națională termina pe ultima poziție într-o grupă din care au mai făcut parte Africa de Sud, Australia și Canada. În total, Constantin Cojocariu a strâns 40 de selecții pentru în perioada 1990-1996, făcând parte din echipa care a obținut celebra victorie din 1990 contra Franței, 12-6 chiar pe tărâm francez, la Auch. .

Cine a fost Constantin Cojocariu

Decesul lui Constantin Cojocariu a fost anunțat de Federația Română de Rugby. „Născut pe 27 iunie 1965, la Târgu Neamț, Constantin Cojocariu a practicat la început atletismul, debutând în 1983, în proba de aruncare a discului, la CS Dinamo, fiind antrenat de Ion Benga.

ADVERTISEMENT

Datorită calităților sale fizice excepționale, 2,01 m și 114 kg, este cooptat în echipa de rugby a clubului alb-roșu, pentru care evoluează din 1985 până în 1991, avându-i ca antrenori pe Ion Țuțuianu, Gheorghe Dărăban și Mircea Paraschiv. În această perioadă cu echipa din Ștefan cel Mare câștigă un titlu de campion național.

ADVERTISEMENT

În 1991 face pasul spre campionatul Franței, unde evoluează pentru puternica grupare Bayonne. În 1990 debutează în echipa națională, pentru care a evoluat de 40 de ori, de 11 ori numai împotriva Franței, în fața căreia a câștigat o singură dată, istorica victorie de la Auch, din 24 mai 1990. A marcat pentru România două eseuri.

La finalul carierei sportive s-a stabilit în Franța, a rămas la Bayonne, unde s-a și stins din viață. Înmormântarea va avea loc joi, 12 martie, ora 14:30 (ora locală), la Bayonne, la adresa 1 Avenue du Béarn. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a anunțat Federația Română de Rugby pe .