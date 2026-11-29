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Tragedia s-a petrecut în satul Boian, din regiunea Cernăuți, după ce sportivul revenise recent în țară de la Campionatul European U23, desfășurat în Croația.

A murit Vasile Scalco, unul dintre cei mai promițători boxeri români

Vasile Scalco ajunsese acasă, la părinți, după participarea la competiția continentală, însă la scurt timp, într-un accident rutier. Vestea dispariției boxerului a fost confirmată de oficialii clubului CSM Bacău, care în memoria sportivului.

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Reprezentanții grupării au vorbit despre un tânăr ambițios, muncitor și dedicat, care și-a reprezentat cu mândrie clubul și România în competițiile naționale și internaționale.

„Familia CSM Bacău este în doliu. Cu inimile frânte, ne luăm rămas-bun de la Vasile Scalco, boxerul nostru și membru al lotului național de seniori”, au transmis oficialii clubului, care au adresat condoleanțe familiei, prietenilor, colegilor și antrenorului său.

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Vasile Scalco, un palmares impresionat la doar 20 de ani

Format la CSM Bacău, sub îndrumarea antrenorului Marius Ciocan, Vasile Scalco evolua la categoria 60 de kilograme și reușise să obțină rezultate notabile până la vârsta aceasta. În 2023, a devenit campion național de tineret, iar în anul următor a participat atât la Campionatul European, cât și la Campionatul Mondial, fiind singurul pugilist român de la categoria sa care a reușit această performanță. Tot în 2024, a câștigat turneul internațional „Centura Moldovei”, organizat la Iași.

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Ulterior, a făcut pasul către competițiile de seniori, a participat la Turneul Strandja de la Sofia și a obținut medalia de argint la Cupa României. În această toamnă, Scalco devenise campion național U23, înainte de a reprezenta România la Europenele din Croația. Antrenorul său, Marius Ciocan, a publicat un mesaj sfâșietor, în care a rememorat legătura specială dintre cei doi și anii de muncă, sacrificii și satisfacții împărtășite în ring.

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„Sunt momente în viață când cuvintele sunt de prisos… O prietenie strânsă, o legătură de suflet între antrenor și sportiv, o mulțime de amintiri, multă muncă în echipă, satisfacții rezultate din competiții, toate se încheie în acest moment care ne-a făcut knockout… End of Watch 28.11.2026. Vei rămâne veșnic în inima mea, campionule!”, a scris tehnicianul, în mesajul de adio adresat sportivului.