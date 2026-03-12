Sport

Tragedie în sportul românesc! Fostul mare campion a murit la doar 59 de ani

Doliu în sportul din România, după ce fostul sportiv de la CS Dinamo, care a fost vicecampion olimpic în 1984, la Los Angeles, a trecut la cele sfinte.
Mihai Alecu
12.03.2026 | 10:45
Doliu la CS Dinamo după moartea vicecampionului olimpic
Fostul mare sportiv și antrenor de la CS Dinamo a încetat din viață la numai 59 de ani. Andrei Socaci, halterofil și vicecampion olimpic la competiția din 1984, de la Los Angeles, nu se mai află printre noi, a anunțat clubul bucureștean.

Fostul mare campion român la haltere Andrei Socaci, vicecampion olimpic la Jocurile de la Los Angeles din 1984, a murit la vârsta de 59 de ani. Anunțul a fost făcut joi dimineață de clubul Dinamo București, instituție pentru care Socaci a activat atât ca sportiv, cât și ca antrenor. Dispariția sa a adus doliu în lumea sportului românesc.

Născut la 19 iunie 1966, în localitatea Sântimbru, județul Alba, Andrei Socaci a fost unul dintre cei mai valoroși halterofili români ai generației sale. Momentul de vârf al carierei sale a venit la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984, unde a cucerit medalia de argint la categoria 67,5 kg, după o evoluție remarcabilă în competiția olimpică.

De-a lungul carierei, Socaci a obținut numeroase medalii la competițiile internaționale, atât la Campionatele Mondiale, cât și la cele Europene. Palmaresul său include mai multe medalii la aceste competiții majore, precum și titlul de campion european câștigat în 1991, confirmând statutul său de figură importantă a halterelor românești.

După retragerea din activitatea competițională, Andrei Socaci a rămas implicat în sportul care l-a consacrat, activând ca antrenor la CS Dinamo București. Moartea sa reprezintă o pierdere importantă pentru halterele românești, iar acesta va rămâne în memoria suporterilor pentru performanțele avute.

Anunțul făcut de Dinamo

Vestea tristă a fost anunțată de cei de la CS Dinamo, printr-o postare făcută pe rețelele sociale.

„O veste tristă pentru Dinamo și sportul românesc: fostul mare campion la haltere ANDREI SOCACI s-a stins din viață la numai 59 de ani. Născut pe 19 iunie 1966 la Sântimbru (județul Alba), Andrei Socaci a fost un fenomen al halterelor. La 18 ani cucerea argintul olimpic la Jocurile de la Los Angeles 1984. A fost prima și cea mai importantă medalie din carieră.

Ulterior, a mai cucerit 15 medalii la Campionatele Europene (4 aur – 5 argint – 6 bronz) și 12 la Campionatele Mondiale (3-3-6). A fost maestru emerit al sportului. După ce și-a încheiat cariera sportivă, a rămas antrenor la CS Dinamo, unde a descoperit și format multe generații de campioni. Condoleanțe familiei! Dumnezeu să-l odihnească!”, au postat cei de la CS Dinamo, pe Facebook.

