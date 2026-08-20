Tragedie în SUA! Doi sportivi au murit și alți șapte au ajuns la spital

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Tragedie în Statele Unite. Doi tineri sportivi de la Milligan University au murit, iar alți șapte au fost răniți după ce o mașină a intrat într-un grup de cicliști aflat la antrenament. Accidentul s-a produs în apropiere de Hampton, în statul Tennessee.

Tragedie în lumea sportului! Doi cicliști au murit pe loc, iar alți colegi luptă pentru viață

În momentul impactului, 11 membri ai echipei de a universității participau la un antrenament de dimineață. Grupul se afla pe State Route 37, în zona intersecției cu Simerly Creek Road, la aproximativ 18 kilometri de campus. Accidentul s-a produs în jurul orei locale 09:30. Mai multe echipaje de intervenție și elicoptere medicale au fost trimise imediat la fața locului.

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Haylan Engdahl, din Winthrop Harbor, Illinois, și Brayden Rogers, din Huntsville, Alabama, și-au pierdut viața. Ambii erau studenți în anul al doilea la Milligan University și făceau parte din echipa de ciclism. Alți șapte colegi au fost transportați la spital. Patru dintre ei se află în stare critică.

Șoferul a fost arestat după ce a lovit din plin cicliștii

Potrivit autorităților, erau experimentați și efectuau un antrenament obișnuit. Echipa masculină câștigase chiar în acest an titlul național universitar în proba de contratimp pe echipe. Din informațiile disponibile până acum, vina pentru producerea accidentului nu le-a fost atribuită sportivilor.

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Șoferul implicat în accident a fost identificat drept John Benfield, un bărbat în vârstă de 69 de ani din Carolina de Nord. Acesta a fost arestat și pus sub acuzare pentru două capete de acuzare de omor din culpă cu un vehicul, prin imprudență, și cinci capete de acuzare pentru vătămare gravă cu un vehicul, prin imprudență. Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care mașina a lovit grupul de cicliști.