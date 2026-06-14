Tragedie în SUA, la mai puțin de 100 de kilometri de un stadion pe care se joacă la Campionatul Mondial. 12 oameni au murit după ce un avion s-a prăbușit. Video

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Un accident aviatic foarte grav s-a produs lângă aeroportul din Butler, statul Missouri, în care a fost implicat un avion folosit pentru parașutism. Locația se află la doar 105 km de Kansas City Stadium, unde se joacă meciuri de la Cupa Mondială. Autoritățile au transmis numărul victimelor în urma tragediei.

Tragedie în SUA în apropiere de stadionul pe care se joacă la Campionatul Mondial

O nouă tragedie, . Un avion care transporta parașutiști s-a prăbușit la scurt timp după decolare, în apropierea aeroportului Butler Memorial Airport, SUA. La bord se aflau 12 persoane, iar potrivit autorităților, toate au murit, informează

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Apelul de urgență a fost primit în jurul orei 11:30, ora locală, după ce aeronava s-a prăbușit într-un câmp de lângă aeroport și a fost cuprinsă de flăcări. Avionul era folosit pentru un zbor destinat parașutiștilor. La intervenție au participat poliția locală, șeriful din comitatul Bates și patrula rutieră din Missouri. Cauza accidentului nu este cunoscută oficial, iar acum s-a deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor care au condus la tragicul accident produs la doar o oră de mers cu mașina la Kansas City Stadium, unde se joacă meciuri de la Cupa Mondială din această vară.

NEW: Eleven skydivers and a pilot are dead after their plane crashes in Butler, Missouri. According to a spokesperson with Bates County Emergency Management, just before 11:30 a.m., a private plane leaving the Butler Memorial Airport turned around for an unknown reason before… — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk)

Campionatul Mondial a avut parte de tragedii încă din prima zi. Un fan a murit în fața stadionului Azteca

Campionatul Mondial din acest an s-a deschis joi, 11 iunie, cu partida dintre Mexic și Africa de Sud, câștigată de gazde cu scorul de 2-0. Spectacolul a fost umbrit însă de un eveniment tragic. , unde s-a desfășurat partida dintre cele două naționale.

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Acesta a suferit un stop cardiac și s-a prăbușit la pământ. Totul s-a petrecut chiar înainte de a intra pe stadion pentru a asista la ceremonia de deschidere și pentru a viziona partida de debut de la Cupa Mondială din 2026.