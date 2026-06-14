Tragedie în SUA, la mai puțin de 100 de kilometri de un stadion pe care se joacă la Campionatul Mondial. 12 oameni au murit după ce un avion s-a prăbușit. Video

Un accident aviatic foarte grav s-a produs lângă aeroportul din Butler, statul Missouri, în care a fost implicat un avion folosit pentru parașutism. Locația se află la doar 105 km de Kansas City Stadium, unde se joacă meciuri de la Cupa Mondială. Autoritățile au transmis numărul victimelor în urma tragediei.
O nouă tragedie, după cea din Brazilia în care o tânără a murit practicând bungee jumping. Un avion care transporta parașutiști s-a prăbușit la scurt timp după decolare, în apropierea aeroportului Butler Memorial Airport, SUA. La bord se aflau 12 persoane, iar potrivit autorităților, toate au murit, informează dailymail.com.
Apelul de urgență a fost primit în jurul orei 11:30, ora locală, după ce aeronava s-a prăbușit într-un câmp de lângă aeroport și a fost cuprinsă de flăcări. Avionul era folosit pentru un zbor destinat parașutiștilor. La intervenție au participat poliția locală, șeriful din comitatul Bates și patrula rutieră din Missouri. Cauza accidentului nu este cunoscută oficial, iar acum s-a deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor care au condus la tragicul accident produs la doar o oră de mers cu mașina la Kansas City Stadium, unde se joacă meciuri de la Cupa Mondială din această vară.
Campionatul Mondial din acest an s-a deschis joi, 11 iunie, cu partida dintre Mexic și Africa de Sud, câștigată de gazde cu scorul de 2-0. Spectacolul a fost umbrit însă de un eveniment tragic. Un suporter german în vârstă de 80 de ani a decedat chiar în fața stadionului Azteca, unde s-a desfășurat partida dintre cele două naționale.
Acesta a suferit un stop cardiac și s-a prăbușit la pământ. Totul s-a petrecut chiar înainte de a intra pe stadion pentru a asista la ceremonia de deschidere și pentru a viziona partida de debut de la Cupa Mondială din 2026.