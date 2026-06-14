Sport

Tragedie în SUA, la mai puțin de 100 de kilometri de un stadion pe care se joacă la Campionatul Mondial. 12 oameni au murit după ce un avion s-a prăbușit. Video

Tragedie în preajma stadionului pe care se joacă la Campionatul Mondial: 12 persoane au murit într-un accident aviatic.
Mihai Dragomir
14.06.2026 | 22:03
Tragedie in SUA la mai putin de 100 de kilometri de un stadion pe care se joaca la Campionatul Mondial 12 oameni au murit dupa ce un avion sa prabusit Video
breaking news
Tragedie aviatică în SUA în apropierea stadionului de la Cupa Mondială. Sursa Foto: Captură X Breaking Aviation News & Videos.
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Un accident aviatic foarte grav s-a produs lângă aeroportul din Butler, statul Missouri, în care a fost implicat un avion folosit pentru parașutism. Locația se află la doar 105 km de Kansas City Stadium, unde se joacă meciuri de la Cupa Mondială. Autoritățile au transmis numărul victimelor în urma tragediei.

Tragedie în SUA în apropiere de stadionul pe care se joacă la Campionatul Mondial

O nouă tragedie, după cea din Brazilia în care o tânără a murit practicând bungee jumping. Un avion care transporta parașutiști s-a prăbușit la scurt timp după decolare, în apropierea aeroportului Butler Memorial Airport, SUA. La bord se aflau 12 persoane, iar potrivit autorităților, toate au murit, informează dailymail.com.

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Apelul de urgență a fost primit în jurul orei 11:30, ora locală, după ce aeronava s-a prăbușit într-un câmp de lângă aeroport și a fost cuprinsă de flăcări. Avionul era folosit pentru un zbor destinat parașutiștilor. La intervenție au participat poliția locală, șeriful din comitatul Bates și patrula rutieră din Missouri. Cauza accidentului nu este cunoscută oficial, iar acum s-a deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor care au condus la tragicul accident produs la doar o oră de mers cu mașina la Kansas City Stadium, unde se joacă meciuri de la Cupa Mondială din această vară.

Campionatul Mondial a avut parte de tragedii încă din prima zi. Un fan a murit în fața stadionului Azteca

Campionatul Mondial din acest an s-a deschis joi, 11 iunie, cu partida dintre Mexic și Africa de Sud, câștigată de gazde cu scorul de 2-0. Spectacolul a fost umbrit însă de un eveniment tragic. Un suporter german în vârstă de 80 de ani a decedat chiar în fața stadionului Azteca, unde s-a desfășurat partida dintre cele două naționale.

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Acesta a suferit un stop cardiac și s-a prăbușit la pământ. Totul s-a petrecut chiar înainte de a intra pe stadion pentru a asista la ceremonia de deschidere și pentru a viziona partida de debut de la Cupa Mondială din 2026.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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