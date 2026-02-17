Sport

Tragedie în SUA la un meci de hochei: atac armat într-un patinoar. Bilanț provizoriu – doi morți și trei răniți

Scene de groază în țara condusă de Donald Trump. A fost un alt atac armat în Statele Unite ale Americii, de data aceasta totul petrecându-se într-un patinoar
Alexandru Năstase
17.02.2026 | 08:20
Tragedie in SUA la un meci de hochei atac armat intrun patinoar Bilant provizoriu doi morti si trei raniti
Tragedie în SUA la un meci de hochei care a avut loc în Pawtucket. Sursa foto - colaj Fanatik
Au fost momente înfiorătoare într-un patinoar din Pawtucket, statul american Rhode Island, aflat în nord estul Statelor Unite ale Americii. Oamenii veniți pentru un meci de hochei s-au transformat în martorii unei scene crunte, după ce cel puțin două persoane au fost ucise și alte trei rănite. Un bărbat înarmat a deschis focul asupra celor prezenți.

Atac armat la un meci de hochei din SUA

Momentele au ajuns deja pe rețelele de socializare, dar autenticitatea lor nu a putut fi, deocamdată, verificată. În imagini se pot observa spectatori care fug disperați să se adăpostească și să își salveze viața. Chiar și jucătorii aflați pe gheață au aceeași reacție și încep să alerge care încotro.

Cu toții căutau un loc în care să se ascundă. De asemenea, în tot acest timp, pe fundal se aud focuri de armă în interiorul arenei acoperite. „Avem două persoane decedate” – a fost anunțul oficial făcut de şefa poliţiei din Pawtucket, Tina Goncalves.

De la ce a pornit totul, motivul împușcăturilor

Aceasta a explicat că printre victime se numără, în mod sigur, suspectul principal al atacului. Mai mult decât atât, alte trei persoane au fost rănite și transportate de urgență la spital. Din nefericire, primele informații despre acestea nu sunt deloc bune – starea lor ar fi una critică. Nu au fost publicate detalii despre identitatea victimelor.

Interesant este că totul ar fi pornit, de fapt, de la o dispută familială. Elemente ale anchetei începută deja de Poliție ar conduce către o ceartă între mai mulți membri ai unei familii.

„După focurile de armă, eu şi coechipierii mei am alergat direct la vestiar”, a transmis pentru un post de radio local unul dintre martorii evenimentului. Acesta a ținut să explice că se afla pe gheață în momentul în care au avut loc împuşcăturile. „Ne-am lipit de uşă şi am încercat să rămânem în siguranţă înăuntru”, a mai zis el.

Atacuri armate în SUA, alte momente crunte

Vă readucem aminte că în Statele Unite ale Americii dreptul de a purta arme este unul garantat de Constituție. În acest moment, potrivit ultimelor date, ar exista chiar mai multe arme de foc în circulație decât locuitori.

De altfel, de-a lungul timpului au existat numeroase atacuri sângeroase soldate cu moartea a mai mulți oameni. FANATIK  a scris pe larg și despre atacul armat brutal care s-a desfășurat într-o biserică. Două femei au fost ucise atunci și mai mulți bărbați răniți. Atacatorul avea să fie și el lichidat.

Nu a fost, din nefericire, singurul eveniment de genul. Câteva zile mai târziu, un alt atac armat a avut loc la un cazino din Statele Unite. Alte două persoane au murit, cel puțin trei fiind rănite. Suspectul, surprins în timp ce fugea.

