Tragedie în SuperLiga imediat după Oțelul – Metaloglobus 2-2. A murit în parcarea stadionului

Lovitură cruntă pentru Dragoș Huiban (36 de ani). După remiza obținută de Metaloglobus pe terenul Oțelului în etapa a 7-a din play-out, jucătorul bucureștenilor a avut parte de un adevărat șoc. Fotbalistul oaspeților și-a pierdut tatăl, după ce părintele său a suferit un infarct în parcarea stadionului. Rămâi pe site pentru a vedea toate detaliile.

Tristețe mare în familia lui Metaloglobus. După victoria ratată la limită pe terenul Oțelului (scor 2-2), Dragoș Huiban a avut parte de un episod șocant. Potrivit , tatăl fotbalistului a făcut infarct în parcare și a murit. Părintele jucătorului asistase la partida disputată în play-out-ul SuperLigii, alături de sora lui Huiban și cumnatul acestuia. Sursa mai scrie și că un echipaj medical s-a prezentat de urgență la fața locului.

Timp de 40 de minute, doctorii au încercat să îl readucă la viață pe tatăl lui Dragoș Huiban, însă, în cele din urmă, nu au putut decât să constate decesul părintelui jucătorului de la Metaloglobus. Aceeași sursă a precizat și faptul că fotbalistul de 36 de ani nu a mai plecat alături de echipă la București, preferând să rămână la Galați, unde s-a întâmplat nefericitul eveniment. Tragedia vine la scurt timp după ce și

Eugen Neagoe și-a pierdut mama după un meci împotriva lui Metaloglobus

Metaloglobus a mai fost „martora” unui eveniment trist în acest an. La jumătatea lunii martie, formația din cartierul Pantelimon a primit vizita Petrolului Ploiești în cadrul etapei a 2-a din play-out. Deși scorul final atunci a fost unul îmbucurător (1-0), antrenorul oaspeților la acel moment, Eugen Neagoe, a încasat o lovitură puternică.

Concret, . El nici măcar nu s-a mai prezentat la flash-interviu, urmând ca la doar 4 zile după, pe 25 martie, să se despartă de Petrolul după un mandat de 25 de meciuri la timona echipei.