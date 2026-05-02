Tragedie în SuperLiga imediat după Oțelul – Metaloglobus 2-2. A murit în parcarea stadionului

Doliu la o echipă din SuperLiga chiar după meciul jucat în etapa 7 din play-out. Unul dintre jucători și-a pierdut părintele chiar în parcarea stadionului, după un infarct.
Mihai Dragomir
02.05.2026 | 19:55
Vești teribile după un meci încheiat în play-out-ul SuperLigii. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Lovitură cruntă pentru Dragoș Huiban (36 de ani). După remiza obținută de Metaloglobus pe terenul Oțelului în etapa a 7-a din play-out,  jucătorul bucureștenilor a avut parte de un adevărat șoc. Fotbalistul oaspeților și-a pierdut tatăl, după ce părintele său a suferit un infarct în parcarea stadionului. Rămâi pe site pentru a vedea toate detaliile.

Doliu în SuperLiga. Dragoș Huiban și-a pierdut tatăl

Tristețe mare în familia lui Metaloglobus. După victoria ratată la limită pe terenul Oțelului (scor 2-2), Dragoș Huiban a avut parte de un episod șocant. Potrivit ProSport, tatăl fotbalistului a făcut infarct în parcare și a murit. Părintele jucătorului asistase la partida disputată în play-out-ul SuperLigii, alături de sora lui Huiban și cumnatul acestuia. Sursa mai scrie și că un echipaj medical s-a prezentat de urgență la fața locului.

Timp de 40 de minute, doctorii au încercat să îl readucă la viață pe tatăl lui Dragoș Huiban, însă, în cele din urmă, nu au putut decât să constate decesul părintelui jucătorului de la Metaloglobus. Aceeași sursă a precizat și faptul că fotbalistul de 36 de ani nu a mai plecat alături de echipă la București, preferând să rămână la Galați, unde s-a întâmplat nefericitul eveniment. Tragedia vine la scurt timp după ce și U Cluj a anunțat, în urmă cu câteva zile, doliu pentru un fost mare jucător al echipei.

Eugen Neagoe și-a pierdut mama după un meci împotriva lui Metaloglobus

Metaloglobus a mai fost „martora” unui eveniment trist în acest an. La jumătatea lunii martie, formația din cartierul Pantelimon a primit vizita Petrolului Ploiești în cadrul etapei a 2-a din play-out. Deși scorul final atunci a fost unul îmbucurător (1-0), antrenorul oaspeților la acel moment, Eugen Neagoe, a încasat o lovitură puternică.

Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de...
Digi24.ro
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma un nou ocean

Concret, clubul prahovean anunțase după meci, pe rețelele sociale, faptul că tehnicianul în vârstă de 58 de ani și-a pierdut mama. El nici măcar nu s-a mai prezentat la flash-interviu, urmând ca la doar 4 zile după, pe 25 martie, să se despartă de Petrolul după un mandat de 25 de meciuri la timona echipei.

Tragedie: niciun supraviețuitor, după prăbușirea unui avion. O echipă întreagă a murit
Digisport.ro
Tragedie: niciun supraviețuitor, după prăbușirea unui avion. O echipă întreagă a murit
Premier League, etapa 35, în direct pe Voyo! Arsenal – Fulham se joacă...
Fanatik
Premier League, etapa 35, în direct pe Voyo! Arsenal – Fulham se joacă acum. Deschidere de scor pe Emirates!
Play-off SuperLiga, live blog etapa 7. Cum arată echipele de start de la...
Fanatik
Play-off SuperLiga, live blog etapa 7. Cum arată echipele de start de la U Cluj – FC Argeș
Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc dau lovitura într-un mare oraș al...
Fanatik
Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc dau lovitura într-un mare oraș al României. Investiție spectaculoasă a fraților Pavăl, proprietarii Dedeman
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Hagi, Balaci sau Dobrin? Victor Pițurcă și-a ales favoritul: 'Mai talentat decât el...
iamsport.ro
Hagi, Balaci sau Dobrin? Victor Pițurcă și-a ales favoritul: 'Mai talentat decât el nu a fost nimeni'
