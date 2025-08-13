Tragedie în Timiș: un șofer a ars de viu în propria mașină, după ce s-a ciocnit frontal de un TIR

Tragedie în județul Timiș, după ce un autoturism și un TIR s-au ciocnit violent. După impact, mașina a luat foc, iar șoferul nu a mai reușit să scape. Acesta a fost găsit carbonizat.

Șofer găsit carbonizat, după un accident cu un TIR

Tragedie pe centura municipiului Lugoj, județul Timiș, după ce un . Șoferul mașinii circula dinspre Caransebeș spre Timișoara, moment în care a intrat pe sensul opus și s-a izbit frontal de camion. În urma impactului, .

„Pompierii lugojeni intervin pentru asigurarea măsurilor PSI şi prim ajutor în urma unui accident rutier produs pe centura din Lugoj. Din primele informaţii, în accidentul rutier sunt implicate un autotren şi un autoturism, iar în urma evenimentului a izbucnit un incendiu la autoturism”, a transmis ISU Timiş.

Potrivit autorităților, în TIR se aflau două persoane, care nu au fost rănite. În schimb, în autoturismul cuprins de flăcări a fost identificat șoferul, care nu a avut nicio șansă de scăpare. Acesta a ars de viu.

„Un autovehicul se deplasa pe centura ocolitoare a municipiului Lugoj dinspre Caransebeş spre Timişoara, iar la un moment dat a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un TIR, condus de o femeie de 47 de ani. În urma impactului, a izbucnit un incendiu la autoturism, conducătorul auto fiind decedat”, a precizat IPJ Timiş.

Traficul a fost blocat

În acest context, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă. De asemenea Centrul Infotrafic al Poliției Române a transmis că traficul a fost blocat și deviat.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit temporar pe Varianta de Ocolire a Municipiului Lugoj, județul Timiș, din cauza unei coliziuni frontale între un autoturism și un autotren. În urma accidentului, la nivelul autoturismului s-a produs un incendiu, survenind decesul conducătorului auto.

Se circulă deviat prin interiorul localității, estimându-se reluarea traficului pe Centura Lugoj după ora 18.00”, conform sursei menționate.