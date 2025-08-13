News

Tragedie în Timiș: un șofer a ars de viu în propria mașină, după ce s-a ciocnit frontal de un TIR

Un șofer a fost găsit carbonizat, în urma unui accident rutier grav, de pe centura municipiului Lugoj. Mașina în care se afla s-a ciocnit violent de un TIR
Codrina Menţel
13.08.2025 | 17:31
Tragedie in Timis un sofer a ars de viu in propria masina dupa ce sa ciocnit frontal de un TIR
Tragedie în Timiș: un șofer a ars de viu în propria mașină, după ce s-a ciocnit de un TIR. Foto: Lugoj Info/ colaj Fanatik

Tragedie în județul Timiș, după ce un autoturism și un TIR s-au ciocnit violent. După impact, mașina a luat foc, iar șoferul nu a mai reușit să scape. Acesta a fost găsit carbonizat.

ADVERTISEMENT

Șofer găsit carbonizat, după un accident cu un TIR

Tragedie pe centura municipiului Lugoj, județul Timiș, după ce un autoturism s-a ciocnit violent de un TIR. Șoferul mașinii circula dinspre Caransebeș spre Timișoara, moment în care a intrat pe sensul opus și s-a izbit frontal de camion. În urma impactului, mașina a izbucnit în flăcări.

„Pompierii lugojeni intervin pentru asigurarea măsurilor PSI şi prim ajutor în urma unui accident rutier produs pe centura din Lugoj. Din primele informaţii, în accidentul rutier sunt implicate un autotren şi un autoturism, iar în urma evenimentului a izbucnit un incendiu la autoturism”, a transmis ISU Timiş.

ADVERTISEMENT

Potrivit autorităților, în TIR se aflau două persoane, care nu au fost rănite. În schimb, în autoturismul cuprins de flăcări a fost identificat șoferul, care nu a avut nicio șansă de scăpare. Acesta a ars de viu.

„Un autovehicul se deplasa pe centura ocolitoare a municipiului Lugoj dinspre Caransebeş spre Timişoara, iar la un moment dat a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un TIR, condus de o femeie de 47 de ani. În urma impactului, a izbucnit un incendiu la autoturism, conducătorul auto fiind decedat”, a precizat IPJ Timiş.

ADVERTISEMENT
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”

Traficul a fost blocat

În acest context, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă. De asemenea Centrul Infotrafic al Poliției Române a transmis că traficul a fost blocat și deviat.

ADVERTISEMENT
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner....
Digisport.ro
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu primește cu totul altceva

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit temporar pe Varianta de Ocolire a Municipiului Lugoj, județul Timiș, din cauza unei coliziuni frontale între un autoturism și un autotren. În urma accidentului, la nivelul autoturismului s-a produs un incendiu, survenind decesul conducătorului auto.

ADVERTISEMENT

Se circulă deviat prin interiorul localității, estimându-se reluarea traficului pe Centura Lugoj după ora 18.00”, conform sursei menționate.

Ce urmărește, de fapt, Donald Trump de la întâlnirea din Alaska cu Vladimir...
Fanatik
Ce urmărește, de fapt, Donald Trump de la întâlnirea din Alaska cu Vladimir Putin. Analistul Ștefan Popescu: „Nu se referă exclusiv la Ucraina”
Motivul pentru care deținutul a evadat din Penitenciarul Mărgineni. Ce l-a împins spre...
Fanatik
Motivul pentru care deținutul a evadat din Penitenciarul Mărgineni. Ce l-a împins spre acest gest, care îi va prelungi pedeapsa
Românii care vor să își facă o firmă vor scoate mai mulți bani...
Fanatik
Românii care vor să își facă o firmă vor scoate mai mulți bani din buzunare. Taxele pentru înființarea unui SRL vor exploda
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Echipa din SuperLiga care l-a făcut pe Banciu să afirme că nu va...
iamsport.ro
Echipa din SuperLiga care l-a făcut pe Banciu să afirme că nu va mai câștiga vreun punct: 'S-au dus să nu joace nimic'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!