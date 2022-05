Tragedie în Timișoara. O mamă s-a aruncat de pe bloc împreună cu cei doi copii. Toţi trei au murit

Tragedie la Timișoara, acolo unde locatarii unui bloc din Timișoara au anunțat la numărul unic de urgență că o femeie, împreună cu cei doi copii ai săi, ar fi sărit de la etaj, notează .

O tragedie cu trei victime

Femeia, în vârstă de 32 de ani, ar fi sărit de pe un bloc de zece etaje din Timișoara, aflat pe bulevardul Dâmbovița. Sursele de la fața locului indică faptul că aceasta ar fi sărit împreună cu cei doi copii ai săi: un băiat de 3 ani și o față de 6 ani.

Trebuie precizat faptul că, după cum explică locatarii blocului, femeia nu locuia acolo și nici nu o cunoșteau.

“Am ajuns aici și am intrat să îmi iau ceva din mașină și o femeie de la etajul 7 să sun la 112 pentru că sunt 3 oameni pe jos. Am făcut doi pași de la mașină până în fața blocului și am văzut că persoanele sunt inconștiente și am sunat imediat la 112, fără ezitare.

Nu m-am apropiat foarte tare, am văzut că sunt inconștiente și am sunat după ajutor”, le-a declarat jurnaliștilor persoana care a sunat la numărul de urgență.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș au anunțat că au fost informați de tragedie în jurul orei 10 și că au trimis la fața locului patru .

Atunci când au ajuns la fața locului, femeia și băiețelul de trei ani își pierduseră viața, din cauza leziunilor suferite.

În ceea ce o privește pe fetița de șase ani, aceasta a fost preluată de un echipaj SMURD, în cazul acesteia fiind demarate manevre de resuscitare. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, micuța și-a pierdut viața.

“În urma apelului primit pe S.N.U.A.U. 112 din data de 03.05.2022, ora 09:46, am fost solicitați să intervenim pentru acordarea primului ajutor la 3 victime inconștiente. La locul evenimentului s-au deplasat forțe si mijloace din cadrul Detașamentelor 1 și 2 de Pompieri Timișoara, cu 4 echipaje SMURD.

La sosirea echipajelor de intervenție, au fost găsite 3 victime căzute de la înălțime (bloc 10 etaje, nu se cunoaște nivelul de la care au căzut), 1 adult de sex feminin cu vârsta de 33 ani și 1 copil (băiat, aproximativ 3 ani) care prezintă leziuni incompatibile cu viața și 1 copil (fată, aproximativ 6 ani) care prezintă semne vitale, căruia i se acordă primul ajutor medical”, a transmis ISU Timiș.

Tragedia, în atenția oamenilor legii

La fața locului au ajuns și polițiștii, aceștia anchetând întreaga tragedie. Trebuie precizat și faptul că procurorii au deschis în acest caz, urmând să stabilească condițiile care au dus la decizia femeii de a sări de la etaj.