Tragedie în timpul uni meci de fotbal juvenil din Argentina. A murit la doar 14 ani

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Un portar adolescent a murit după ce a fost lovit în timpul unui meci, într-un accident petrecut chiar pe terenul de joc. Lovitura extrem de puternică în piept i-a adus decesul la vârsta de doar 14 ani. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Benjamin Valentin Donofrio, legitimat la un club din țara natală a lui Lionel Messi, Argentina.

Tânărul fotbalist din Argentina a murit la 14 ani în timpul meciului

Veste cumplită venită din Un fotbalist de doar 14 ani a murit pe teren în urma unei lovituri de minge extrem de puternică în piept. Benjamin Valentin Donofrio juca într-un meci marți după-amiază, 16 iunie, când a încasat o minge în piept expediată cu putere de un adversar.

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Fotbalistul lui Club Atletico Sarmiento de La Banda părea că își revenise inițial, dar ce a urmat a fost cumplit. Potrivit dailystar.co.uk, el s-a prăbușit pe gazon și a început să aibă convulsii, iar medicii au intervenit imediat pentru a-l transporta de urgență cu ambulanța la cel mai apropiat centru medical. Tânărul nu a mai apucat să ajungă însă la spital, suferind pe drum un stop cardiorespirator.

Deși medicii l-au resuscitat, el nu a răspuns manevrelor disperate de salvare. Anchetatorii fac acum cercetări pentru a stabili dacă cauza decesului a fost direct legată de impactul suferit pe teren sau dacă au fost implicați și alți factori care au contribuit. Tragedia vine la scurt timp după ce un alt sportiv,

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Mesajul transmis după tragedie de echipa fotbalistului de 14 ani mort

Club Atletico Sarmiento se află în Grupa B din prima ligă a Argentinei. Evenimentul trist petrecut la juniori nu a fost trecut cu vederea de echipă, care a postat un mesaj de condoleanțe pe pagina oficială. „Transmitem sincere condoleanțe celor dragi în aceste momente dureroase. Îl vom ține mereu minte pentru timpul petrecut alături de noi”.