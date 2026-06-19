Sport

Tragedie în timpul uni meci de fotbal juvenil din Argentina. A murit la doar 14 ani

Un adolescent și-a pierdut viața după o coliziune cu un adversar în timpul unui meci de fotbal juvenil. Totul s-a petrecut în La Banda, provincia Santiago del Estero, Argentina.
Mihai Dragomir
19.06.2026 | 17:44
Tragedie in timpul uni meci de fotbal juvenil din Argentina A murit la doar 14 ani
ULTIMA ORĂ
Tragedie în Argentina, după ce un fotbalist de 14 ani a murit în timpul unui meci.
ADVERTISEMENT

Un portar adolescent a murit după ce a fost lovit în timpul unui meci, într-un accident petrecut chiar pe terenul de joc. Lovitura extrem de puternică în piept i-a adus decesul la vârsta de doar 14 ani. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Benjamin Valentin Donofrio, legitimat la un club din țara natală a lui Lionel Messi, Argentina.

Tânărul fotbalist din Argentina a murit la 14 ani în timpul meciului

Veste cumplită venită din Argentina, țara care a debutat la CM 2026 cu o victorie în fața Algeriei. Un fotbalist de doar 14 ani a murit pe teren în urma unei lovituri de minge extrem de puternică în piept. Benjamin Valentin Donofrio juca într-un meci marți după-amiază, 16 iunie, când a încasat o minge în piept expediată cu putere de un adversar.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul lui Club Atletico Sarmiento de La Banda părea că își revenise inițial, dar ce a urmat a fost cumplit. Potrivit dailystar.co.uk, el s-a prăbușit pe gazon și a început să aibă convulsii, iar medicii au intervenit imediat pentru a-l transporta de urgență cu ambulanța la cel mai apropiat centru medical. Tânărul nu a mai apucat să ajungă însă la spital, suferind pe drum un stop cardiorespirator.

Deși medicii l-au resuscitat, el nu a răspuns manevrelor disperate de salvare. Anchetatorii fac acum cercetări pentru a stabili dacă cauza decesului a fost direct legată de impactul suferit pe teren sau dacă au fost implicați și alți factori care au contribuit. Tragedia vine la scurt timp după ce un alt sportiv, ciclistul irlandez Shane O’Brien, de doar 16 ani, a murit după ce s-a izbit violent de un camion în timpul unei sesiuni de antrenament.

ADVERTISEMENT
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie...
Digi24.ro
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de pace: „Lucrurile mergeau prost în Biroul Oval”

Mesajul transmis după tragedie de echipa fotbalistului de 14 ani mort

Club Atletico Sarmiento se află în Grupa B din prima ligă a Argentinei. Evenimentul trist petrecut la juniori nu a fost trecut cu vederea de echipă, care a postat un mesaj de condoleanțe pe pagina oficială. „Transmitem sincere condoleanțe celor dragi în aceste momente dureroase. Îl vom ține mereu minte pentru timpul petrecut alături de noi”.

ADVERTISEMENT
E gata: Robert Lewandowski a spus
Digisport.ro
E gata: Robert Lewandowski a spus "DA" și a semnat până în 2028!
Răzvan Sava a semnat pe 3 ani cu U Craiova! Când va fi...
Fanatik
Răzvan Sava a semnat pe 3 ani cu U Craiova! Când va fi prezentat. Update Exclusiv
Plecarea lui Răzvan Lucescu a stârnit tristețe în rândul fanilor lui PAOK: „Cel...
Fanatik
Plecarea lui Răzvan Lucescu a stârnit tristețe în rândul fanilor lui PAOK: „Cel mai bun antrenor din istorie”
SUA – Australia, LIVE VIDEO în grupa D de la CM 2026, etapa...
Fanatik
SUA – Australia, LIVE VIDEO în grupa D de la CM 2026, etapa 2. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
S-a aflat după patru decenii: Nicu Ceaușescu a blocat un transfer de răsunet...
iamsport.ro
S-a aflat după patru decenii: Nicu Ceaușescu a blocat un transfer de răsunet la Dinamo!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!