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Lumea wrestlingului profesionist este în stare de șoc după anunțul oficial făcut de care a confirmat că superstarul australian Bronson Reed, pe numele său real Jermaine Haley, a încetat din viață vineri, 27 noiembrie, la vârsta de doar 38 de ani. Potrivit comunicatului emis de companie, decesul a survenit în urma unor „complicații medicale”, fără ca oficialii promoției să ofere detalii suplimentare despre legătura directă dintre tragedie și traumatismele grave suferite de sportiv în urmă cu trei săptămâni.

Mesajul emoționant transmis de WWE și drama din familia lui Bronson Reed

Într-o declarație oficială publicată pe rețelele de socializare, conducerea WWE a adus un omagiu emoționant fostului luptător, subliniind atât impactul său uriaș din ring, cât și calitățile sale umane în afara spectacolului televizat. Jermaine Haley lasă în urmă o fiică și pe soția sa, Paige, care este însărcinată.

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„WWE este devastată să anunțe că Jermaine Haley, cunoscut fanilor WWE drept Bronson Reed, a încetat din viață astăzi, la vârsta de 38 de ani, din cauza unor complicații medicale. Jermaine a fost o figură impunătoare în WWE, dar, mai presus de toate, a fost o persoană fenomenală, un familist devotat și un coleg iubit. Gândurile și cele mai profunde condoleanțe ale noastre se îndreaptă către întreaga familie a lui Jermaine, inclusiv către soția sa însărcinată, Paige, fiica lor, precum și către toți prietenii, colegii și fanii săi”, a transmis WWE.

Accidentarea teribilă de la Crown Jewel, în urma căreia Bronson Reed a rămas internat în Arabia Saudită

Tragedia vine la doar 20 de zile după ultima apariție a lui Bronson Reed pe 7 noiembrie, la gala Crown Jewel desfășurată la Riad, în Arabia Saudită. Deși nu era programat să lupte într-un meci oficial în acea seară, australianul a intervenit în partida pentru titlurile mondiale pe echipe dintre colegii săi din facțiunea The Vision (Bron Breakker și Austin Theory) și challengerii Penta și Je’Von Evans.

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În timpul altercației, wrestlerul nigerian Oba Femi și-a făcut apariția și l-a aruncat pe Bronson Reed de pe scena de intrare, direct peste mesele și echipamentele de producție aflate la nivelul podelei. Potrivit publicațiilor de specialitate Wrestling Observer și Fightful, impactul i-a provocat lui Reed mai multe coaste rupte și o lacerație renală. Din cauza gravității leziunilor, sportivul nu a primit acordul medicilor pentru a zbura înapoi în Statele Unite alături de restul lotului și a rămas internat într-un spital din Arabia Saudită, fiind supravegheat permanent de un membru al echipei medicale WWE și de un oficial al companiei.

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Oba didn’t rotate him enough or throw him far enough. Bronson Reed barely reached the first table w/ no padding underneath it. Was it because he’s so heavy his weight breaks the table faster because the lighter wrestlers barely break the tables at times which slows their descent https://t.co/hDJmaWffj7 — i am me (@CauseILoveTruth)

Cariera lui Bronson Reed și al doilea deces care lovește wrestlingul în ultimele luni

Originar din Adelaide, Australia, Jermaine Haley și-a început cariera în 2007 în circuitul independent sub numele de Jonah Rock, reușind victorii răsunătoare în New Japan Pro-Wrestling (inclusiv împotriva lui Kazuchika Okada în turneul G1 Climax) înainte de a semna cu WWE. A avut două mandate în cea mai mare promoție de wrestling a lumii, între 2019 și 2021, respectiv din 2022 până în prezent, trecându-și în palmares centura NXT North American, trofeul Andre the Giant Memorial Battle Royal și o victorie de răsunet în fața lui Roman Reigns la Crown Jewel 2025.

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Dispariția prematură a lui Bronson Reed reprezintă a doua lovitură grea primită de lumea wrestlingului profesionist în această toamnă, după ce în luna septembrie luptătorul englez Benjamin Satterley (cunoscut fanilor drept PAC / Neville) a murit la vârsta de 40 de ani.