Tragedie în ziua de Crăciun! „Picasso al fotbalului”, eroul unei finale de Cupa Campionilor, a murit la 72 de ani

Un nume uriaș din istoria fotbalului britanic a decedat chiar în ziua de Crăciun. Clubul la care acesta a scris istorie a reacționat printr-un mesaj emoționant.
Bogdan Mariș
25.12.2025 | 19:20
Tragedie in ziua de Craciun Picasso al fotbalului eroul unei finale de Cupa Campionilor a murit la 72 de ani
Legenda lui Nottingham Forest, John Robertson, a decedat la vârsta de 72 de ani. FOTO: Nottingham Post
Fostul internațional scoțian John Robertson, considerat drept cel mai important jucător din istoria clubului Nottingham Forest, a decedat chiar în ziua de Crăciun, la vârsta de 72 de ani. Fosta sa echipă a reacționat printr-un mesaj emoționant.

Veste tragică în ziua de Crăciun. Legenda clubului din Premier League a decedat

Clubul Nottingham Forest a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale după decesul lui John Robertson, care a evoluat în peste 500 de partide pentru gruparea din Anglia, jucând un rol important la cele mai importante triumfuri din istoria clubului. „Cu inima frântă, anunțăm trecerea în neființă a unei legende a lui Nottingham Forest și a unui prieten drag, John Robertson.

Un adevărat uriaș al clubului nostru, dublu câștigător al Cupei Campionilor Europeni, talentul inegalabil, modestia și devotamentul de neclintit al lui John față de Nottingham Forest nu vor fi niciodată uitate. Gândurile noastre sunt cu familia lui John, cu prietenii săi și cu toți cei care l-au iubit. Odihnește-te în pace, Robbo… Cel mai mare al nostru”, a transmis gruparea din Premier League pe X.

Cine a fost John Robertson

John Robertson a semnat cu Nottingham Forest în 1970, la vârsta de 17 ani, iar după un start dificil, în care evoluțiile sale din teren au fost afectate puternic de problemele extra-sportive, scoțianul a „explodat” sub comanda legendarului antrenor Brian Clough. În 1978, Forest cucerea titlul din postura de nou-promovată, iar în următoarele două sezoane reușea o performanță fabuloasă, cucerind de două ori consecutiv Cupa Campionilor Europeni.

În 1979, britanicii au trecut cu 1-0 de formația suedeză Malmo, iar Robertson a oferit pasa decisivă la singurul gol al meciului, înscris de Trevor Francis. Un an mai târziu, Forest se impunea cu același scor contra lui Hamburg, iar scoțianul marca de această dată unica reușită a întâlnirii. Brian Clough l-a caracterizat pe John Robertson drept „un Picasso al fotbalului”.

În 1983, scoțianul a părăsit-o pe Forest pentru a semna cu Derby, dar după doar doi ani a revenit la echipa pentru care a scris istorie, unde avea să își încheie cariera. În perioada 1978-1983, Robertson a strâns 28 de selecții, marcând 8 goluri, pentru naționala Scoției, alături de care a fost prezent la două ediții de Cupă Mondială.

După retragere, a activat ca șef al scouting-ului sau antrenor secund la cluburi precum Wycombe Wanderers, Norwich City, Leicester City, Celtic sau Aston Villa, ca parte din staff-ul fostului său coechipier de la Nottingham Forest, Martin O’Neill, care era antrenor principal.

