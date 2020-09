Tragedie într-o familie de români din Spania. 10 copii au rămas orfani. Mama lor, ucisă cu un ciocan

Tragedie într-o familie de români din Spania. O femeie în vârstă de 53 de ani a fost omorâtă în bătaie de partenerul ei, de asemenea de naționalitate română.

După ce a ucis-o, bărbatul a încercat să-și pună capăt zilelor. Totul a pornit de la o ceartă petrecută între cei doi. Lucrurile au scăpat însă de sub control.

Într-o plină criză de nervi, bărbatul a pus mâna pe un ciocan şi a început să o lovească fără milă pe femeie. Imobilizată într-un scaun cu rotile, aceasta nu s-a putut apăra şi nu a avut nici cea mai mică şansă

Româncă ucisă cu lovituri de ciocan

De altfel, conform autorităților din zonă, în apropiere locuiesc mai mulți români. Din păcate, cei mai mulți o fac la limita sărăciei.

Aceștia își câștigă traiul adunând fier vechi de pe străzile din preajmă. Vecinii lor spun că au auzit ţipete, însă erau obişnuiţi cu zgomotele puternice care veneau din apartamentul românilor.

În cele din urmă, oamenii au pus mâna pe telefon şi au sunat la Poliţie. Când au ajuns la fața locului, agenții au găsit o femeie aflată în agonie.

Aceasta zăcea într-o baltă de sânge, iar alături de ea se afla partenerul ei, şi el inconştient. Bărbatul nu a ezitat și a luat un pumn de medicamente pentru a se sinucide.

„ Am plecat la 8.00 la muncă şi am văzut ambulanţa, dar nu am auzit nimic.”, a declarat o vecină. Nu toată lumea a fost de aceeași părere.

Alți oameni au transmis că românii sunt foarte gălăgioşi de obicei, aşa că i-a fost greu să-şi dea seama dacă se întâmplă ceva.

„ Sunt foarte zgomotoşi, par să se lupte, dar este obiceiul lor. Noi mergem la fereastră în caz că trebuie să sunăm, pentru că între ei pot fi probleme, dar adevărul este că nu sunt în conflict cu noi.

Sunt respectuoşi cu noi şi noi cu ei, îi ajut dacă pot; în această dimineaţă am dat uneia dintre fete bani pentru că trebuiau să meargă la Cádiz, presupun că a fost la Anatomia criminalistică ”, a comentat un alt vecin.

Între timp, cazul a fost preluat de Poliţia Spaniolă, care a demarat o investigaţie pentru a clarifica faptele şi pentru a descoperi circumstanţele morţii femeii Bărbatul a fost arestat preventiv şi va rămâne după gratii pe toată durata anchetei.