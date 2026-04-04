Tragedie italiană completă! Care e cuțitul răsucit în rana cvadruplei campioane mondiale, care vede al treilea Mondial consecutiv la televizor

Naționala Italiei a ratat a treia calificare consecutivă la turneul final al Campionatului Mondial. Italienii trăiesc o adevărată tragedie, din 2006, de când au câștigat al patrulea titlul mondial, ei nu au mai reușit să iasă din grupele competiției, iar la CM 2018 și CM 2022 nu s-au calificat. La fel și la CM 2026.

Italienii au trei selecționeri la Mondiale, dar nu și echipă

Mare parte din vina eșecului a fost pusă pe seama selecționerului Acesta a fost numit în funcție pe 25 iunie 2025, în locul lui Luciano Spaletti, și a avut un mandate de numai opt meciuri. Șase le-a câștigat, unul l-a terminat la egalitate și unul l-a pierdut.

socotindu-se că palmaresul său ca antrenor nu era potrivit pentru funcția de selecționer. Fost jucător important al Squadrei Azzura (73 selecții), Gattuso a antrenat în cariera sa Sion, Palermo, OFI Creta, Pisa, Milan, Napoli, Valencia, Marseille și Hajduk Split. A câștigat doar Cupa Italiei, în 2020, cu Napoli.

Gattuso a fost considerat din start nepotrivit

Italienii au strâmbat din nas încă din start la vestea că Gattuso va fi selecționer, iar acum au încă un motiv de nemulțumire. Care dă apă la moară presei din Peninsulă. Deși nu va fi la Mondiale, Italia va avea trei selecționeri acolo. Care ar fi putut fi soluții și pentru azzuri.

Concret, îi va avea la turneeul final pe Carlo Ancelotti (Brazilia), Vincenzo Montella (Turcia) și Fabio Cannavaro (Uzbekistan). Niciunul n-a antrenat naționala Italiei până acum. Practic, italienii, deși nu vor fi la CM, sunt la același nivel cu Spania (Fuente, Lopetegui, Martinez) și Germania (Nagelsmann, Rangnick, Tuchel) la numărul de selecționeri care activa la turneul final.

Argentina se bate cu Franța și la antrenori

Doar Argentina și Franța au mai mulți. Din țara campioanei mondiale, merg la turneul final Lionel Scaloni (Argentina), Sebastián Beccacece (Ecuador), Néstor Lorenzo (Columbia), Mauricio Pochettino (Statele Unite), Marcelo Bielsa (Uruguay) și Gustavo Alfaro (Paraguay).

Iar din cea a vice-campioanei mondiale: Didier Deschamps (Franța), Herve Renard (Arabia Saudită), Sebastien Migne (Haiti), Sabri Lamouchi (Tunisia), Rudi Garcia (Belgia), Sebastien Desabre (RD Congo). Francezii pot fi clasați chiar pe primul loc, ținând cont că Merse Fae, selecționerul Coastei de Fildeș, este născut în Franța, având dublă cetățenie

Practic, cele mai bune naționale ale lumii par a avea și cele mai bune școli de antrenori la acest moment. Iar ca o curiozitate, doar 22 dintre cele 48 de echipe calificate la turneul final au selecționeri din propria țară. Naționala Ghanei este, în acest moment, singura care nu are antrenor principal.

Selecționerii de la Cupa Mondială

Grupa A: Javier Aguirre (Mexic/mexican), Hong Myung Bo (Coreea de Sud/sud-coreean), Hugo Bross (Africa de Sud/belgian), Miroslav Koubek (Cehia/ceh)

Grupa B: Jessie Marsch (Canada/canadian), Murat Yakin (Elveția/elvețian), Julen Lopetegui (Qatar/spaniol), Sergej Barbarez (Bosnia/bosniac)

Grupa C: Carlo Ancelotti (Brazilia/italian), Mohamed Ouahbi (Maroc/marocan), Steve Clarke (Scoția/scoțian), Sebastien Migne (Haiti/francez)

Grupa D: Mauricio Pochettino (SUA/argentinian), Tony Popovic (Australia/australian), Gustavo Alfaro (Paraguay/argentinian), Vincenzo Montella (Turcia/italian)

Grupa E: Julian Nageslmann (Germania/german), Sebastián Beccacece (Ecuador/argentinian), Merse Fae (Coasta de Fildeș/ivorian), Fred Rutten (Curacao/olandez)

Grupa F: Ronald Koeman (Olanda/olandez), Hajime Moriyasu (Japonia/japonez), Sabri Lamouchi (Tunisia/francez), Graham Potter (Suedia/englez)

Grupa G: Rudi Garcia (Belgia/francez), Amir Ghalenoei (Iran/iranian), Hossam Hassan (Egipt/egiptean), Darren Bazeley (Noua Zeelandă/englez)

Grupa H: Luis de la Fuente (Spania/spaniol), Marcelo Bielsa (Uruguay/argentinian), Herve Renard (Arabia Saudită/francez), Pedro Leitão Brito (Insulele Capului Verde/capverdian)

Grupa I: Didier Deschamps (Franța/francez), Pape Thiaw (Senegal/senegalez), Ståle Solbakken (Norvegia/norvegian), Graham Arnold (Irak/australian)

Grupa J: Lionel Scaloni (Argentina/argentinian), Ralf Rangnick (Austria/german), Vladimir Petkovic (Algeria/bosniac), Jamal Sellmani (Iordania/marocan)

Grupa K: Roberto Martinez (Portugalia/spaniol), Nestor Lorenzo (Columbia/argentinian), Fabio Cannavaro (Uzbekistan/Italian), Sebastian Desabre (RD Congo/francez)

Grupa L: Thomas Tuchel (Anglia/neamț), Zlatko Dalic (Croația/croat), Thomas Christiansen (Panama/danez), Ghana (post vacant)