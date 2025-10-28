Tragedie la Inter! Fotbalistul lui Chivu, implicat într-un accident mortal! Antrenorul român și-a anulat conferința de presă

ADVERTISEMENT

O tragedie cumplită a avut loc marți dimineață, în apropiere de Appiano Gentile, localitatea în care se antrenează Inter Milano. Josep Martinez, al doilea portar al , a fost implicat într-un accident rutier soldat cu moartea unui bărbat în vârstă de 81 de ani.

Portarul de la Inter, echipa lui Cristi Chivu, implicat într-un accident mortal

Totul s-a întâmplat în jurul orei 9:43, pe Via Bergamo din localitatea Fenegrò, în provincia Como. Potrivit presei italiene, victima, aflată într-un scaun rulant electric, a fost lovită de automobilul condus de Martinez, rezerva lui Sommer de la Inter.

ADVERTISEMENT

În ciuda intervenției rapide a echipajelor medicale, inclusiv a unui elicopter, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața bătrânului. Acesta a fost declarat mort la scurt timp după coliziune.

Cum s-a produs tragedia. Poliția a deschis o anchetă

Martinez, șocat de cele întâmplate, nu a suferit răni fizice, dar a fost preluat de autorități pentru declarații. Conform unei prime reconstituiri a carabinierilor, bărbatul de 81 de ani ar fi schimbat brusc direcția de mers.

ADVERTISEMENT

Practic, victima a ieșit direct în calea mașinii conduse de Martinez, iar impactul a fost unul fatal. Fotbalistul s-a oprit imediat și a încercat să acorde primul ajutor până la sosirea salvatorilor. Ancheta este coordonată de carabinierii din Cantù, care încearcă să stabilească exact circumstanțele producerii tragediei.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu și-a anulat conferința de presă!

În semn de respect pentru victimă și familia acesteia, a decis să anuleze conferința de presă programată marți, în jurul orei prânzului. Cristi Chivu nu va apărea în fața jurnaliștilor pentru a vorbi despre partida cu Fiorentina, programată miercuri.