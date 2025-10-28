Sport

Tragedie la Inter! Fotbalistul lui Chivu, implicat într-un accident mortal! Antrenorul român și-a anulat conferința de presă

Vești cumplite pentru jucătorul de la Inter Milano! Fotbalistul a fost implicat într-un accident rutier, soldat cu un deces. Decizia luată imediat de Cristi Chivu.
Alex Bodnariu
28.10.2025 | 13:40
Tragedie la Inter Fotbalistul lui Chivu implicat intrun accident mortal Antrenorul roman sia anulat conferinta de presa
ULTIMA ORĂ
Tragedie la Milano! Portarul lui Cristi Chivu, implicat într-un accident rutier soldat cu un deces
ADVERTISEMENT

O tragedie cumplită a avut loc marți dimineață, în apropiere de Appiano Gentile, localitatea în care se antrenează Inter Milano. Josep Martinez, al doilea portar al echipei lui Cristi Chivu, a fost implicat într-un accident rutier soldat cu moartea unui bărbat în vârstă de 81 de ani.

Portarul de la Inter, echipa lui Cristi Chivu, implicat într-un accident mortal

Totul s-a întâmplat în jurul orei 9:43, pe Via Bergamo din localitatea Fenegrò, în provincia Como. Potrivit presei italiene, victima, aflată într-un scaun rulant electric, a fost lovită de automobilul condus de Martinez, rezerva lui Sommer de la Inter.

ADVERTISEMENT

În ciuda intervenției rapide a echipajelor medicale, inclusiv a unui elicopter, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața bătrânului. Acesta a fost declarat mort la scurt timp după coliziune.

Cum s-a produs tragedia. Poliția a deschis o anchetă

Martinez, șocat de cele întâmplate, nu a suferit răni fizice, dar a fost preluat de autorități pentru declarații. Conform unei prime reconstituiri a carabinierilor, bărbatul de 81 de ani ar fi schimbat brusc direcția de mers.

ADVERTISEMENT
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de...
Digi24.ro
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor

Practic, victima a ieșit direct în calea mașinii conduse de Martinez, iar impactul a fost unul fatal. Fotbalistul s-a oprit imediat și a încercat să acorde primul ajutor până la sosirea salvatorilor. Ancheta este coordonată de carabinierii din Cantù, care încearcă să stabilească exact circumstanțele producerii tragediei.

ADVERTISEMENT
Lamine Yamal s-a decis și îi pune banii
Digisport.ro
Lamine Yamal s-a decis și îi pune banii "pe masă" Shakirei: 11 milioane de euro

Cristi Chivu și-a anulat conferința de presă!

În semn de respect pentru victimă și familia acesteia, clubul Inter Milano a decis să anuleze conferința de presă programată marți, în jurul orei prânzului. Cristi Chivu nu va apărea în fața jurnaliștilor pentru a vorbi despre partida cu Fiorentina, programată miercuri.

Transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la un gigant din Europa,...
Fanatik
Transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la un gigant din Europa, pentru 23 de milioane de euro! Anunț de ultim moment: ”Clubul a fost informat”
Daniel Pancu, noul antrenor al CFR Cluj! Ce salariu îi plătește Neluțu Varga...
Fanatik
Daniel Pancu, noul antrenor al CFR Cluj! Ce salariu îi plătește Neluțu Varga și condiția pusă de rapidist
Câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Neamului
Fanatik
Câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Neamului
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Acuzații fără perdea la adresa lui Mircea Lucescu: 'Toate meciurile lui au fost...
iamsport.ro
Acuzații fără perdea la adresa lui Mircea Lucescu: 'Toate meciurile lui au fost aranjate sau trucate! Asta a făcut el, a blătuit, era o cârpă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!