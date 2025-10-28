Tragedie la Inter! Fotbalistul lui Chivu, implicat într-un accident mortal! Antrenorul român și-a anulat conferința de presă

O tragedie cumplită a avut loc marți dimineață, în apropiere de Appiano Gentile, localitatea în care se antrenează Inter Milano. Josep Martinez, al doilea portar al echipei lui Cristi Chivu, a fost implicat într-un accident rutier soldat cu moartea unui bărbat în vârstă de 81 de ani.
Totul s-a întâmplat în jurul orei 9:43, pe Via Bergamo din localitatea Fenegrò, în provincia Como. Potrivit presei italiene, victima, aflată într-un scaun rulant electric, a fost lovită de automobilul condus de Martinez, rezerva lui Sommer de la Inter.
În ciuda intervenției rapide a echipajelor medicale, inclusiv a unui elicopter, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața bătrânului. Acesta a fost declarat mort la scurt timp după coliziune.
Martinez, șocat de cele întâmplate, nu a suferit răni fizice, dar a fost preluat de autorități pentru declarații. Conform unei prime reconstituiri a carabinierilor, bărbatul de 81 de ani ar fi schimbat brusc direcția de mers.
Practic, victima a ieșit direct în calea mașinii conduse de Martinez, iar impactul a fost unul fatal. Fotbalistul s-a oprit imediat și a încercat să acorde primul ajutor până la sosirea salvatorilor. Ancheta este coordonată de carabinierii din Cantù, care încearcă să stabilească exact circumstanțele producerii tragediei.
În semn de respect pentru victimă și familia acesteia, clubul Inter Milano a decis să anuleze conferința de presă programată marți, în jurul orei prânzului. Cristi Chivu nu va apărea în fața jurnaliștilor pentru a vorbi despre partida cu Fiorentina, programată miercuri.