Tragedie la Inter, la doar câteva zile după titlul câștigat de Chivu! Legendarul fotbalist s-a stins din viață

Italia în general și Inter Milano în mod special deplâng moartea fostului mare fotbalist Evaristo Beccalossi. Un adevărat idol, el a devenit faimos și pentru umorul său, dar și pentru cele două penalty-uri ratate în decurs de doar 7 minute într-un meci din Cupa Cupelor.

Inter, lovită de tragedie la scurt timp după câștigarea titlului

Mijlocașul Evaristo Beccalossi, o icoană a lui Inter în anii ’80, a murit cu doar câteva zile înainte să împlinească vârsta de 70 de ani. Conform , decesul s-a produs în noaptea de marți și miercuri, la clinica Poliambulanza din orașul său natal, Brescia.

Starea sa medicală a fost critică în ultimul an, după ce în ianuarie 2025 a suferit o hemoragie cerebrală și s-a aflat în comă timp de 47 de zile. După ce și-a revenit a urmat o lungă recuperare, fiind ajutat de familie, prieteni și de fostul său coechipier Spillo Altobelli, care i-a fost alături în toată această perioadă dificilă.

În ultimii ani, înainte de accident, a fost comentator de televiziune, a jucat în reclame cu celebrul slogan ”Numele meu este Evaristo, îmi pare rău că insist”, dar a rămas și în fotbal, fiind șeful delegației naționalei de tineret a Italiei.

Inter, descriere fantastică a lui Beccalossi

La doar 48 ore distanță de la , Inter a trecut la drama pierderii unuia dintre cei mai importanți jucători. Gruparea ”nerazzurra” și-a luat adio de la Evaristo Beccalossi așa cum se cuvine.

”Pare imposibil. În faldurile amintirilor și în viața de zi cu zi, Evaristo a fost întotdeauna unul de-al nostru. Inefabil, ca driblingul său, unic, ca felul său de a mânui mingea. Talentul nu se învață. Este un dar.

În cel mai bun caz, hrănit cu încăpățânarea cuiva care este dreptaci și care, încă din copilărie, și-a exersat piciorul stâng în garajul de acasă până când a devenit stângaci, ambidextru și practic omnipotent cu ambele picioare.

A lui Evaristo Beccalossi a fost clară, orbitoare, contrastând cu o consecvență a performanței care uneori pălea în timpul meciurilor, dar era întotdeauna iertată de coechipieri și fani”, se arată, printre altele, într-un lung comunicat postat pe al echipei milaneze.

Cine a fost Evaristo Beccalossi

Născut la Brescia pe 12 mai 1956, Evaristo Beccalossi a fost unul dintre cei mai iubiți și mai apreciați jucători care au purtat numărul 10 în Italia. Și-a început cariera la formația din orașul natal, iar în 1978 a făcut marele pas la Inter.

În cei șase ani petrecuți la formația ”nerazzurra” și o Cupă a Italiei, dar le-a intrat la inimă fanilor pentru jocul său extrem de spectaculos. El a rămas în istorie și pentru cele două penalty-uri ratate în decurs de doar 7 minute în partida cu Slovan Bratislava, din ediția 1982-1983 a Cupei Cupelor.

Odată cu sosirea lui Hansi Muller, a fost sacrificat și vândut la Sampdoria, alături de care a câștigat Cupa Italiei în singurul sezon petrecut acolo. Înainte de a-și încheia cariera a mai jucat pentru Monza, Brescia, Barletta și Pordenone.

În ciuda talentului său incontestabil, Beccalossi nu a fost convocat niciodată la echipa națională a Italiei din cauza inconsecvenței sale și faptului că nu alerga foarte mult. Deși i s-a făcut lobby pentru a merge la Cupa Mondială din 1982, acolo unde Italia a devenit campioană mondială, selecționerul Enzo Bearzot a decis să nu-l cheme.