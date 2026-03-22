Tragedie la Istanbul, chiar înainte de barajul Turcia – România! Clădiri prăbușite în apropierea stadionului pe care se va juca meciul. Video

Momente cumplite petrecute în Istanbul, cu doar 4 zile înaintea meciului Turcia - România! Două clădiri s-au prăbușit după o explozie: care este distanța până la stadionul pe care va juca naționala lui Lucescu
Gabriel-Alexandru Ioniță
22.03.2026 | 12:44
O tragedie cumplită a lovit orașul Istanbul, cu doar 4 zile înaintea meciului Turcia – România, semifinala barajului pentru calificarea la Cupa Mondială din vara acestui an, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Partida se va juca pe stadionul lui Beșiktaș, situat nu foarte departe de locul în care s-a petrecut momentul teribil.

Tragedie în Istanbul, cu doar 4 zile înainte de meciul Turcia – România

Potrivit jurnaliștilor turci de la TRT Haber, două clădiri apropiate situate pe strada Ebe din cartierul Ayvansaray s-au prăbușit ca urmare a unei explozii puternice. Din primele informații ar reieși că s-a ajuns în această situație din cauza unei scurgeri de gaze, situație deci foarte asemănătoare cu cea petrecută în urmă cu doar câteva luni în cartierul Rahova din București.

Conform sursei citate, au fost demarate instant acțiuni în regim de urgență de către poliție, pompieri, medici și AFAD, echivalentul ISU din România, pentru salvarea oamenilor aflați între sau sub dărâmături. Până acum trei persoane au fost scoase de acolo, iar căutările în acest sens continuă. Se presupune că în acest moment încă ar mai exista două victime aflate în astfel de situații critice, potrivit unui anunț făcut de către Guvernatorul orașului Istanbul.

„Conform evaluărilor inițiale, două clădiri apropiate s-au prăbușit în urma unei explozii despre care se crede că a fost cauzată de gaze naturale. Numeroase echipe AFAD, de pompieri și echipaje medicale au fost trimise la fața locului, iar operațiunile de căutare și salvare au început imediat. Echipele își continuă activitatea, iar dintre cele cinci persoane despre care se credea că au fost prinse sub dărâmături trei au fost salvare și duse la spital. Eforturile de căutare și salvare continuă pentru cele două persoane rămase”, a spus el, conform sursei citate anterior.

La ce distanță se află stadionul lui Beșiktaș de locul tragediei

De la strada Ebe din cartierul Ayvansaray până la arena pe care urmează să se joace meciul Turcia – România există o distanță de 12.2 km., una care deci în principiu poate fi parcursă într-un timp destul de scurt cu mașina, în condiții de trafic decent. Biroul Guvernatorului din Istanbul a informat prin intermediul unui comunicat de presă că explozia respectivă s-a petrecut în jurul orei locale 12:00.

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
