Tragedie la meciul de deschidere de la Cupa Mondială. Un fan a murit în fața stadionului Azteca. Video

Cu puțin timp înainte de începerea ceremoniei de deschidere a Cupei Mondiale, un incident teribil s-a petrecut în fața stadionului Azteca din Ciudad de Mexico. Un fan a murit chiar înainte de a intra în arenă.
Rapoartele preliminare arată că este vorba de un suporter german în vârstă de 80 de ani, al cărui nume nu a fost dat publicității. Acesta a suferit un stop cardiac și s-a prăbușit la pământ, chiar înainte de a intra pe stadion pentru a urmări ceremonia de deschidere și partida de debut de la Cupa Mondială din 2026.
Conform publicației Diez, personalul de urgență de pe ambulanță a venit imediat la fața locului și i-a acordat primele îngrijiri medicale. Apoi, acesta a fost transferat la Institutul Național de Cardiologie din Ciudad de Mexico, în speranța stabilizării stării sale.
În ciuda eforturilor personalului medical, moartea sa a fost confirmată câteva ore mai târziu. Autoritățile mexicane au raportat, de asemenea, că deja colaborează cu reprezentanții consulari germani pentru a rezolva cazul și a oferi sprijin familiei fanului decedat.
Țară gazdă la actuala ediție a turneului final alături de SUA și Canada, Mexic a început în forță Cupa Mondială și a învins Africa de Sud la meciul de debut, scor 2-0. Golurile au fost marcat de Julian Quinones și Raul Jimenez.
Deși nu a fost un joc extrem de dur, arbitrul brazilian Wilton Sampaio a eliminat trei jucători. Este vorba de sud-africanii Yaya Sithole și Themba Zwane și mexicanul Cesar Montes. Interesant este faptul că toți trei au văzut direct cartonașul roșu.