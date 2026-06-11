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Tragedie la meciul de deschidere de la Cupa Mondială. Un fan a murit în fața stadionului Azteca. Video

Cupa Mondială a început cu un meci spectaculos între Mexic și Africa de Sud. Însă, debutul a fost marcat de moartea tragică a unui fan venit să asiste la acest duel.
Traian Terzian
12.06.2026 | 01:02
Tragedie la meciul de deschidere de la Cupa Mondiala Un fan a murit in fata stadionului Azteca Video
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Un fan a murit chiar înainte de startul Cupei Mondiale. Sursă foto: @opespecialesmx
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Cu puțin timp înainte de începerea ceremoniei de deschidere a Cupei Mondiale, un incident teribil s-a petrecut în fața stadionului Azteca din Ciudad de Mexico. Un fan a murit chiar înainte de a intra în arenă.

Un fan a murit înainte să intre pe stadion la prima partidă de la Cupa Mondială

Rapoartele preliminare arată că este vorba de un suporter german în vârstă de 80 de ani, al cărui nume nu a fost dat publicității. Acesta a suferit un stop cardiac și s-a prăbușit la pământ, chiar înainte de a intra pe stadion pentru a urmări ceremonia de deschidere și partida de debut de la Cupa Mondială din 2026.

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Conform publicației Diez, personalul de urgență de pe ambulanță a venit imediat la fața locului și i-a acordat primele îngrijiri medicale. Apoi, acesta a fost transferat la Institutul Național de Cardiologie din Ciudad de Mexico, în speranța stabilizării stării sale.

În ciuda eforturilor personalului medical, moartea sa a fost confirmată câteva ore mai târziu. Autoritățile mexicane au raportat, de asemenea, că deja colaborează cu reprezentanții consulari germani pentru a rezolva cazul și a oferi sprijin familiei fanului decedat.

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Mexic, start lansat la Cupa Mondială 2026

Țară gazdă la actuala ediție a turneului final alături de SUA și Canada, Mexic a început în forță Cupa Mondială și a învins Africa de Sud la meciul de debut, scor 2-0. Golurile au fost marcat de Julian Quinones și Raul Jimenez.

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Deși nu a fost un joc extrem de dur, arbitrul brazilian Wilton Sampaio a eliminat trei jucători. Este vorba de sud-africanii Yaya Sithole și Themba Zwane și mexicanul Cesar Montes. Interesant este faptul că toți trei au văzut direct cartonașul roșu.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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