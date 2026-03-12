Tragedie la metrou, în București. Un tânăr de 25 de ani a murit în stația Piața Unirii 2. Băiatul s-ar fi sinucis

ADVERTISEMENT

Tragedie la metroul din Capitală! Un tânăr de 25 de ani s-ar fi aruncat în fața trenului de la Piața Unirii 2, pe ruta Pipera-Tudor Arghezi. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, incidentul s-a produs în jurul orei 15:30.

Băiatul s-ar fi aruncat în fața trenului, însă până la cercetările clare din acest caz nu se poate afirma cu certitudine dacă a fost un simplu accident sau un act suicidar.

Potrivit primelor informații transmise de autorități, au fost chemați pentru a extrage o persoană prinsă sub tren. La fața locului au intervenit , iar alimentarea cu energie electrică a fost oprită pentru a permite operațiunea de salvare.

„Persoana a fost extrasă de sub metrou, e greu de stabilit vârsta în acest moment. E greu de identificat în momentul ăsta. Nu știm exact dacă s-a aruncat sau a căzut”, a declarat un reprezentant de la ISU București, prezent la fața locului, pentru FANATIK.

Ulterior, instituția a transmis și un comunicat oficial cu privire la intervenția desfășurată în stația de metrou Piața Unirii din București.

„În urmă cu scurt timp am intervenit pentru extragerea unei persoane de sub o garnitura de metrou, în stația Unirii din București. După deconectarea rețelei de electricitate, echipajele de la fața locului au extras victima prinsă sub garnitură, aceasta fiind decedată.

Pentru gestionarea situației de urgență am intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și 1 echipaj SMURD”, se arată în comunicatul transmis de cei de la ISU București, apărut imediat după incident.

DGPMB cercetează circumstanțele incidentului de pe linia Piața Unirii 2

La scurt timp după intervenția echipajelor de salvare, și cei de la Direcțiea Generală de Poliție a Municipiului București au oferit primele informații despre circumstanțele în care s-a produs incidentul. Potrivit acestora, cazul este încă în curs de verificare, iar polițiștii încearcă să stabilească identitatea victimei și modul în care s-a produs tragedia.

„Incidentul a avut loc în urmă cu puțin timp, mai exact pe la 15:00 și ceva. Din datele pe care le am momentan, este vorba de un bărbat de 20 și ceva de ani, zicem noi 25. Sunt colegii la fața locului care fac cercetări pentru a-l identifica și a afla dacă se confirmă că ar fi fost vorba de sinucidere”, sunt primele declarații oferite de oficialii de la DGPMB.

Mai multe tentative de suicid petrecute în stațiile de metrou din București

În ultimii ani, în rețeaua de metrou din București au fost raportate mai multe cazuri de suicid sau tentative de suicid, incidente care au șocat călătorii și au dus la blocarea temporară a circulației trenurilor.

Unul dintre cazurile recente a avut loc în ianuarie 2026, în stația Constantin Brâncoveanu. O femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani s-a aruncat în fața trenului și a fost prinsă sub garnitură. Aproximativ 200 de oameni se aflau pe peron în acel moment, iar martorii au alertat imediat autoritățile. Echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului pentru a gestiona situația.

Un alt incident grav s-a produs în mai 2025, în stația Piața Unirii 2. Un bărbat de aproximativ 41 de ani a stat câteva minute pe peron, iar în momentul în care trenul intra în stație s-a aruncat brusc pe șine.

Tot în 2025 a fost raportată o tentativă de suicid în stația Eroii Revoluției, unde o persoană s-a aruncat pe linie chiar în momentul apropierii trenului. Incidentul a avut loc dimineața, în jurul orei 08:10, într-un interval în care stația era aglomerată. Personalul metroului a solicitat imediat intervenția echipajelor SMURD.