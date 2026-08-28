Sport

Sfârșit tragic pentru o legendă a fotbalului românesc! A murit după un incendiu cumplit

O tragedie cumplită a lovit fotbalul românesc. Un fost mare jucător, cu peste 300 de meciuri pentru echipa orașului său, și-a pierdut viața într-un incendiu.
Alex Bodnariu
28.08.2026 | 22:31
Sfarsit tragic pentru o legenda a fotbalului romanesc A murit dupa un incendiu cumplit
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Tragedie uriașă la Oradea! Árpád Szűcs a murit într-un incendiu. Avea 83 de ani
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Arpad Szucs, unul dintre jucătorii emblematici ai fotbalului orădean, a murit vineri, 28 august, la vârsta de 83 de ani. Fostul fotbalist și antrenor, care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la FC Bihor, a decedat în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament din Oradea.

Tragedie uriașă la Oradea! Arpad Szucs, legenda FC Bihor, a murit la 83 de ani a murit într-un incendiu

Tragedia s-a produs în Oradea. Un incendiu violent a izbucnit într-un apartament de pe Calea Mareșal Alexandru Averescu. Arpad Szucs a fost scos inconștient din locuință, iar salvatorii au încercat să îl resusciteze. Din păcate, viața fostului fotbalist nu a mai putut fi salvată.

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Arpad Szucs avea 83 de ani și era unul dintre numele importante ale fotbalului din Oradea. Născut pe 16 martie 1943, chiar în orașul de pe Crișul Repede, acesta și-a legat aproape întreaga viață de sportul bihorean. În ianuarie 2026, FC Bihor făcuse inclusiv un apel public pentru donare de sânge în sprijinul fostului jucător.

Cariera impresionantă a lui Arpad Szucs

Szucs și-a început cariera la echipele din Oradea și a debutat în Divizia B pentru Crișana în 1961. Un an mai târziu a făcut pasul și în primul eșalon. După desființarea Crișanei, a trecut pe la Flamura Roșie, iar din 1964 a început lunga sa aventură la formația care avea să devină FC Bihor.

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A evoluat timp de aproximativ 15 ani pentru principala echipă a orașului. A strâns peste 300 de apariții pentru formația orădeană și a rămas printre jucătorii cu cele mai multe meciuri din istoria clubului. În primul eșalon al fotbalului românesc a adunat aproximativ 190 de partide și a înscris 30 de goluri.

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Szucs a evoluat și pentru Mureșul Deva și Jiul Petroșani. Cu Jiul a câștigat Cupa României în sezonul 1973-1974 și a înscris chiar ultimul gol al finalei. Formația din Petroșani a învins-o atunci pe Politehnica Timișoara cu 4-2.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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