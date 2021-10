Tragedie la Pitești. Un tânăr a murit de Covid și nu a mai aflat că soția lui abia născuse 

Sutele de români care mor zilnic răpuși de coronavirus ascund uneori povești de viață sfâșietoare, așa cum este și teribila întâmplare dezvăluită de Cristina Cazacu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Pitești.

”E printre puținele dăți când folosesc pagina aceasta pentru a posta altceva decât copii, pisici, glume, flori, “râzăcioșenie”. Nu că ar fi fost mereu totul lapte și miere, dar un zâmbet atrage alt zâmbet, iar scopul meu a fost, întotdeauna, să aduc bucurie. Din păcate, acum e diferit”, așa și-a început povestirea Cristina Cazacu.

Tânărul intubat nu a apucat să afle că e tată

”Când vezi că orice sacrificiu e în zadar, renunți și tu, un munte de speranță, să mai crezi. Mor oameni. Mulți sunt tineri, n-au apucat să ajungă la jumătatea drumului. Medicii sunt neputincioși să-i salveze, în ciuda tuturor eforturilor. Scriu aceste rânduri îndeosebi pentru cei care încă nu cred în COVID”, a continuat Cristina mesajul ei de pe contul de socializare.

ADVERTISEMENT

”Vă dau un singur exemplu, al unui tânăr care a ajuns târziu la spital. Foarte târziu. În ziua în care i se îndeplinea, poate, cel mai mare vis, soția lui aducea pe lume o minune, el a fost intubat. Nu a apucat să afle că e tată. Noaptea trecută a murit”, a dezvăluit devastată angajata spitalului din Pitești.

”Am plâns ca pentru fratele meu, tatăl meu…Plâng și acum”

”Am plâns. Am plâns ca pentru fratele meu, tatăl meu, oamenii mei cei mai dragi. Plâng și acum. Nu am crezut că vom ajunge aici, atât de departe. Nu am crezut că noi, românii, vom fi atât de nepăsători. Destrăbălarea e la cote maxime, indiferent de oră, indiferent de consecințe.

ADVERTISEMENT

V-aș lua o zi în Secția ATI, să vedeți prețul dezmățului. Mă opresc. Vă doresc ce vreau și pentru mine, să nu mai primesc, dar să nu mi se ia nimic din ce am!”, și-a încheiat mesajul purtătorul de cuvânt al Spitalului Juețean de Urgență Pitești.

în rândul românilor care au ales să se vaccineze în premieră împotriva Covid. Astfel, joi, un număr de peste 62.000 de români s-au vaccinat cu prima doză, în timp ce vineri numărul acestora a crescut la 86.000.

ADVERTISEMENT

Numărul cazurilor noi de persoane infectate, în scădere

Și totuși. în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 15.261 cazuri noi de persoane infectate cu SARS -CoV-2, dintre care 161 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 25.480 de teste RT-PCR (12.080 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 13.400 la cerere) și 46.698 de teste rapide antigenice.

ADVERTISEMENT

În intervalul 22.10.2021 (10:00) – 23.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 446 de decese (221 bărbați și 225 femei), din care 9 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 19.823. Dintre acestea, 1.854 sunt internate la ATI. Din totalul pacienților internați, 458 sunt minori, 417 fiind internați în secții și 41 la ATI.