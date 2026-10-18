Tragedie cumplită la un meci de fotbal juvenil! O mașină a intrat pe teren și a provocat două decese și 11 răniți. Video

ADVERTISEMENT

Momente de groază în , unde un meci de fotbal juvenil s-a transformat într-o adevărată tragedie. O camionetă a pătruns pe terenul de joc în timpul unei partide desfășurate la complexul sportiv Stryker din orașul Wichita, statul Kansas, și a lovit mai multe persoane. Două dintre victime au murit, printre acestea aflându-se un copil de numai șase ani, iar alte 11 persoane au ajuns la spital. Șoferița, o femeie în vârstă de 34 de ani, a fost reținută de poliție, în timp ce autoritățile încearcă să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.

Tragedie la un meci de fotbal pentru copii! Un băiat de șase ani și un bărbat de 35 de ani au murit

Incidentul s-a petrecut sâmbătă, 17 octombrie, la complexul sportiv Stryker din Wichita, Kansas. În timp ce pe teren se desfășura o partidă de fotbal juvenil, o camionetă de culoare neagră a ajuns pe suprafața de joc și a lovit mai multe persoane. Potrivit informațiilor transmise de poliția locală, apelurile de urgență au început să fie primite în jurul orei 15:25, ora locală. Echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului, însă pentru două dintre victime nu s-a mai putut face nimic.

ADVERTISEMENT

Poliția a confirmat că persoanele decedate sunt un băiat de șase ani și un bărbat de 35 de ani, ambii din localitatea McPherson. Cei doi nu erau rude. Alte 11 persoane au fost transportate la spitalele din zonă. Printre răniți se numără cinci copii, cu vârste cuprinse între cinci și nouă ani, dar și adulți cu vârste între 28 și 68 de ani. Zece dintre persoanele transportate la spital au suferit traumatisme, de la leziuni mai puțin grave până la răni extrem de severe. Poliția a precizat că, potrivit evaluării inițiale, acestea nu le puneau viața în pericol. De asemenea, o altă persoană a primit îngrijiri medicale pentru o problemă care nu a fost provocată de impact.

Scenele de după accident au fost dramatice. Când au ajuns la fața locului, polițiștii și echipele medicale au găsit mai mulți oameni care încercau deja să le acorde primul ajutor victimelor. Șeful poliției din Wichita, Joe Sullivan, a apreciat reacția celor prezenți, care au intervenit înainte de sosirea echipajelor specializate. Primărița orașului, Lily Wu, a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor afectate și a descris ziua drept una sfâșietoare pentru comunitate. „Familiile au venit la complexul sportiv Stryker pentru a petrece o după-amiază de sâmbătă urmărindu-și copiii jucând fotbal. Nimeni nu și-ar fi putut imagina tragedia care avea să se întâmple”, a transmis aceasta.

ADVERTISEMENT

Șoferița a fost reținută! Poliția încearcă să afle de ce camioneta a ajuns pe terenul de fotbal

La volanul camionetei se afla o femeie în vârstă de 34 de ani, din Garden City, Kansas. Aceasta a rămas la locul incidentului și se află în custodia poliției. Potrivit informațiilor oferite de autorități, femeia cooperează cu anchetatorii. În vehicul se mai aflau doi minori, iar poliția a precizat că șoferița avea un copil care participa la activități sportive în cadrul complexului, însă nu pe terenul pe care s-a produs tragedia. Deocamdată, nu a fost stabilit motivul pentru care camioneta a ajuns pe suprafața de joc.

ADVERTISEMENT

🚨BREAKING: Two dead multiple injured after an individual drove a truck through a soccer game in Kansas Driver is in custody. Please stop and say a prayer 🙏 https://t.co/xWIduvl9Fj — John F Kennedy Jr (@Mr_J_F_K_Jr)

Anchetatorii încearcă să reconstituie exact traseul mașinii și împrejurările în care s-a produs impactul. Poliția a cerut inclusiv ajutorul persoanelor care se aflau în zonă și care ar putea avea fotografii sau înregistrări video relevante. Peste 30 de martori au fost intervievați, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale complexului urmează să fie analizate. Căpitanul Aaron Moses a explicat că autoritățile știu ce s-a întâmplat, însă trebuie să stabilească de ce s-a produs incidentul. Până la clarificarea tuturor circumstanțelor, poliția nu a confirmat că gestul șoferiței ar fi fost intenționat.

ADVERTISEMENT

În urma , toate evenimentele programate la complexul sportiv Stryker au fost suspendate până la noi dispoziții. Inclusiv partidele din cadrul primului campionat de flag football feminin pentru licee din Kansas, organizate pe un teren din apropiere, au fost întrerupte. Autoritățile au solicitat publicului să evite zona pentru a permite desfășurarea cercetărilor și intervențiilor necesare.