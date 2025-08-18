Tragedie pe o autostradă din Grecia, frecventată de români. Trei persoane au ars de vii în mașină, după ce au fost lovite de un TIR. Video

Tragedie pe o autostradă din Grecia, după ce un TIR a lovit din plin două mașini. După impact, vehiculele au izbucnit în flăcări. Din nefericire, trei persoane nu au avut scăpare și au ars de vii.

Trei morți într-un accident violent din Grecia

Incidentul s-a petrecut în nordul Greciei, pe autostrada Egnatia, în decursul zilei de luni. În dreptul localității Iasmos, între Xanthi și Komotini, șoferul unui TIR a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de două autoturisme, aflate la o stație de taxare, conform .

Acesta este unul dintre drumurile frecventate de românii care vor să ajungă în portul Keramoti, pentru a lua feribotul spre . În urma impactului, cele două mașini au izbucnit în flăcări.

Potrivit primelor informații, trei dintre cei patru pasageri aflaţi într-una dintre maşini nu au reușit să iasă la timp, astfel că . De asemenea, șoferul camionului și al patrulea pasager au suferit răni grave și au fost transportați la spitalul din Xanthi.

Pasagerii din a doua mașină implicată au suferit răni ușoare

În a doua mașină implicată se aflau patru pasageri. Deși au scăpat doar cu câteva zgârieturi, au fost transportate la o unitate medicală pentru mai multe investigații. Autoritățile au anunțat că se va circula pe o rută alternativă până se va elibera carosabilul din locul tragediei.

„Din cauza unui accident rutier pe autostrada Egnatia, între Iasmos şi Xanthi, circulaţia tuturor vehiculelor pe ruta Komotini-Xanthi este interzisă temporar şi se va efectua prin reţeaua naţională pe ruta Komotini-Porto Lagos-Xanthi. Şoferii sunt rugaţi să respecte instrucţiunile controlorilor de trafic”, a anunţat Poliţia.

Între timp, incendiul izbucnit s-a extins și la vegetația din zonă. La fața locului au fost trimiși 22 de pompieri și mai multe ambulanțe. De asemenea, polițiștii s-au prezentat pentru a determina circumstanțele în care a avut loc tragedia.