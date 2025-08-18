Tragedie pe o autostradă din Grecia, frecventată de români. Trei persoane au ars de vii în mașină, după ce au fost lovite de un TIR. Video

Tragedie pe o autostradă din Grecia, după ce un TIR a lovit din plin două mașini. După impact, vehiculele au izbucnit în flăcări. Din nefericire, trei persoane nu au avut scăpare și au ars de vii.
Incidentul s-a petrecut în nordul Greciei, pe autostrada Egnatia, în decursul zilei de luni. În dreptul localității Iasmos, între Xanthi și Komotini, șoferul unui TIR a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de două autoturisme, aflate la o stație de taxare, conform ekathimerini.com.
Acesta este unul dintre drumurile frecventate de românii care vor să ajungă în portul Keramoti, pentru a lua feribotul spre insula Thassos. În urma impactului, cele două mașini au izbucnit în flăcări.
Potrivit primelor informații, trei dintre cei patru pasageri aflaţi într-una dintre maşini nu au reușit să iasă la timp, astfel că au ars de vii. De asemenea, șoferul camionului și al patrulea pasager au suferit răni grave și au fost transportați la spitalul din Xanthi.
În a doua mașină implicată se aflau patru pasageri. Deși au scăpat doar cu câteva zgârieturi, au fost transportate la o unitate medicală pentru mai multe investigații. Autoritățile au anunțat că se va circula pe o rută alternativă până se va elibera carosabilul din locul tragediei.
„Din cauza unui accident rutier pe autostrada Egnatia, între Iasmos şi Xanthi, circulaţia tuturor vehiculelor pe ruta Komotini-Xanthi este interzisă temporar şi se va efectua prin reţeaua naţională pe ruta Komotini-Porto Lagos-Xanthi. Şoferii sunt rugaţi să respecte instrucţiunile controlorilor de trafic”, a anunţat Poliţia.
Între timp, incendiul izbucnit s-a extins și la vegetația din zonă. La fața locului au fost trimiși 22 de pompieri și mai multe ambulanțe. De asemenea, polițiștii s-au prezentat pentru a determina circumstanțele în care a avut loc tragedia.