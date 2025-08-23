Tragedie pe platourile „Emily in Paris”. Un membru din echipa serialului de pe Netflix a murit în timpul filmărilor, într-un hotel din Veneția

O adevărată tragedie s-a produs pe platourile de filmare ale serialului „Emily in Paris”. Unul dintre membrii echipei a murit subit, în timpul pregătirii unei scene finale. Incidentul s-a produs într-un hotel din Veneția.

Un membru al echipei „Emily in Paris” a murit în Veneția

Filmările de la „Emily in Paris” au fost suspendate. Sezonul cinci al faimosului serial de pe Netflix s-a derulat în Veneția, însă totul a culminat cu o adevărată tragedie. Un membru din echipa serialului s-a stins din viață la vârsta de 47 de ani, sub privirile colegilor săi. Totul s-a întâmplat într-un faimos hotel din Veneția.

Asistentul de regie al serialului după ce s-a prăbușit în timpul filmărilor pentru sezonul cinci al producției Netflix. Tragedia a avut loc în timpul pregătirii unei scene finale în interiorul Hotelului Danieli din Veneția, a relatat La Repubblica.

Echipa medicală de pe platou a încercat să-l resusciteze pe Borella, dar acesta a murit la fața locului, conform publicațiilor. Un medic local a confirmat decesul asistentului de regie, precizând că probabil a murit din cauza unui „atac de cord fulgerător”, potrivit .

Ce se va întâmpla cu noul sezon după ce filmările au fost suspendate

După incident, așa cum era de așteptat, au fost suspendate. Filmările, care au început pe 15 august, erau inițial programate să se încheie pe 25 august. Totuși, în urma acestei tragedii, calendarul a suferit modificări și totul rămâne incert, pe măsură ce echipa își plânge colegul pierdut.

Diego Borella a fost un artist care a regizat și a scris basme și povești pentru copii. S-a născut la Veneția în 1978 și s-a format profesional în Roma, Londra și New York. A activat în domeniul artelor vizuale și al literaturii, conform La Repubblica. În ultimele săptămâni, acesta s-a aflat în Italia pentru filmările sezonului cinci ale serialului „Emily in Paris„.

Cu doar câteva zile înainte de moartea lui, Lily Collins, care interpretează personajul principal, a postat fotografii din culisele filmărilor. Sezonul cinci, care urma să continue povestea lui Emily Cooper la Roma și Veneția, este acum incert. Filmările pentru acest sezon au fost oprite, fără ca Netflix să facă încă vreo declarație privind reluarea lor. În continuare, data de lansare a noului sezon a rămas 18 decembrie.