Sport

Tragedie pe șosea, internaționalul de 22 de ani a murit!

Un nou accident rutier a curmat viața unui fotbalist. La doar 22 de ani, un jucător internațional kosovar a murit.
Mihai Dragomir
07.06.2026 | 17:35
Tragedie pe sosea internationalul de 22 de ani a murit
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Doliu în Kosovo după moartea unui jucător de doar 22 de ani. Sursa Foto: Facebook AF Elbasani.
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O nouă tragedie în fotbal după un accident rutier. Tânărul fotbalist kosovar a murit la doar 22 de ani sâmbătă, 6 iunie. Vestea i-a devastat pe cei apropiați, iar clubul de care aparținea și-a informat cu regret suporterii despre dispariția jucătorului.

Fatjon Bunjaku, internațional kosovar de 22 de ani, a murit

Fatjon Bunjaku, trecut în cariera lui pe la echipe precum KF Trepca, Zmaj Makaraska, FC Phoenix, FC Liria, SC Gjilani sau Malisheva, a murit la doar 22 de ani. Tragedia vine la puțin timp după ce un alt fotbalist de 21 de ani s-a stins, în ciuda talentului său uriaș. Fatjon era legitimat din vara anului trecut la AF Elbasani. Clubul albanez a transmis în mediul online dispariția fotbalistului, decedat într-un accident cumplit de mașină. El se deplasa pe ruta Priștina – Mitrovica în momentul evenimentului nefericit.

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„Am primit vestea morții jucătorului nostru, Fatjon Bunjaku cu adâncă durere. Astăzi, marea familie a clubului nostru a pierdut nu doar un jucător, ci și un om care a purtat cu mândrie culorile clubului și a lăsat contribuția sa la istoria noastră. Dedicația și pasiunea sa pentru fotbal vor rămâne mereu o parte din identitatea noastră.

În aceste momente dificile, gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de familia Bunjaku, prieteni și toți cei care au avut norocul să-l cunoască și să-l iubească pe Fatjon. AF Elbasani exprimă cele mai sincere condoleanțe familiei Bunjaku și întregii comunități sportive care și-a pierdut astăzi unul dintre oamenii săi. Fatjon nu va fi uitat”, a scris clubul AF Elbasani.

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Președintele Federației Albaneze de Fotbal, mesaj de condoleanțe pentru fotbalistul mort

Tragedia l-a mișcat până și pe Armand Duka, președintele Federației Albaneze de Fotbal. „Cu profundă tristețe am primit vestea trecerii premature în neființă a lui Fatjon Bunjaku. Aceasta este o tragedie gravă și o mare pierdere, deoarece era un tânăr de doar 22 de ani, cu un întreg viitor în față.

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Fatjoni va fi ținut minte pentru talentul, dăruirea și pasiunea sa pentru fotbal, precum și pentru respectul de care se bucura în rândul tuturor celor care l-au cunoscut. Sincere condoleanțe familiei Bunjaku, rudelor, prietenilor, coechipierilor și clubului Elbasan. Odihnească-se în pace și fie ca amintirea lui să fie veșnică”, a scris oficialul fotbalului albanez pe contul său personal.

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  • 4 este numărul selecțiilor pe care apucase să le strângă la naționala Kosovo U21
  • 33 este cel mai mare număr de meciuri pentru un club din cariera lui (FC Malisheva, prima ligă din Kosovo)
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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