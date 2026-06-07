Tragedie pe șosea, internaționalul de 22 de ani a murit!

ADVERTISEMENT

O nouă tragedie în fotbal după un accident rutier. Tânărul fotbalist kosovar a murit la doar 22 de ani sâmbătă, 6 iunie. Vestea i-a devastat pe cei apropiați, iar clubul de care aparținea și-a informat cu regret suporterii despre dispariția jucătorului.

Fatjon Bunjaku, internațional kosovar de 22 de ani, a murit

Fatjon Bunjaku, trecut în cariera lui pe la echipe precum KF Trepca, Zmaj Makaraska, FC Phoenix, FC Liria, SC Gjilani sau Malisheva, a murit la doar 22 de ani. Tragedia vine la puțin timp după ce , în ciuda talentului său uriaș. Fatjon era legitimat din vara anului trecut la AF Elbasani. Clubul albanez a transmis în mediul online dispariția fotbalistului, El se deplasa pe ruta Priștina – Mitrovica în momentul evenimentului nefericit.

ADVERTISEMENT

„Am primit vestea morții jucătorului nostru, Fatjon Bunjaku cu adâncă durere. Astăzi, marea familie a clubului nostru a pierdut nu doar un jucător, ci și un om care a purtat cu mândrie culorile clubului și a lăsat contribuția sa la istoria noastră. Dedicația și pasiunea sa pentru fotbal vor rămâne mereu o parte din identitatea noastră.

În aceste momente dificile, gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de familia Bunjaku, prieteni și toți cei care au avut norocul să-l cunoască și să-l iubească pe Fatjon. AF Elbasani exprimă cele mai sincere condoleanțe familiei Bunjaku și întregii comunități sportive care și-a pierdut astăzi unul dintre oamenii săi. Fatjon nu va fi uitat”, a scris clubul AF Elbasani.

ADVERTISEMENT

Președintele Federației Albaneze de Fotbal, mesaj de condoleanțe pentru fotbalistul mort

Tragedia l-a mișcat până și pe Armand Duka, președintele Federației Albaneze de Fotbal. „Cu profundă tristețe am primit vestea trecerii premature în neființă a lui Fatjon Bunjaku. Aceasta este o tragedie gravă și o mare pierdere, deoarece era un tânăr de doar 22 de ani, cu un întreg viitor în față.

ADVERTISEMENT

Fatjoni va fi ținut minte pentru talentul, dăruirea și pasiunea sa pentru fotbal, precum și pentru respectul de care se bucura în rândul tuturor celor care l-au cunoscut. Sincere condoleanțe familiei Bunjaku, rudelor, prietenilor, coechipierilor și clubului Elbasan. Odihnească-se în pace și fie ca amintirea lui să fie veșnică”, a scris oficialul fotbalului albanez pe

ADVERTISEMENT