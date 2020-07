Tragedie pe șosea. Un camion cu muniție a explodat și a ucis trei persoane. Video

Tragedie pe o șosea din Turcia, acolo unde explozia unui camion a lăsat în urmă trei morți și mai mulți răniți.

Un autovehicul militar care transporta muniție de la locul unui accident, care a avut loc luna trecută la o fabrică de artificii din Turcia, a explodat joi.

Din primele informații oferite de presa locală, trei soldați și-au pierdut viața în urma deflagrației, iar alți șase au suferit răni grave.

Turcia a fost lovită de un val de tragedii în ultimele 14 zile. După exploziile de la două fabrici din ultimele zile, joi, 9 iulie, o altă dramă a avut loc, de această dată pe o șosea din districtul Sakarya-Hendek.

”O explozie a avut loc pe drumul de la o carieră de piatră care operează în cartierul Taskigi din districtul Sakarya-Hendek. Trei oameni din detașamentul militar și-au pierdut viața, iar alți șase au fost răniți”, a anunțat Ministerul de Interne din Turcia, într-un comunicat.

#BREAKING – A big 💥 explosion occurred in the military base area of ​​Sakarya’s Taşkısığı region.

Many ambulances and firefighters were sent to the area.#Turkey #explosion pic.twitter.com/OPRNySuMJC

— ISCResearch (@ISCResearch) July 9, 2020

