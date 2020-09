Tragedie pentru doi logodnici. Tânărul și-a pierdut viața în apele unui baraj

Doi tineri din Brazilia trăiau cele mai frumoase momente din viața lor. Tocmai se logodiseră și erau într-un voiaj, împreună, când totul s-a năruit după ce tânărul a murit înecat.

Fotografia postată pe o rețea de socializare în care cei doi zâmbesc fericiți la marginea unui baraj avea să fie și ultima în care bărbatul era în viață. La scurt timp după acest instantaneu, tânărul Joao Guilherme Torres Fadini de 24 de ani a sărit în apa barajului Itupararanga, în Brazilia, pentru a se întrece cu amicii lui.

A fost ultima dată când l-a zărit în viață tânăra lui logodnică, Larissa Campos, în vârstă de 25 de ani, în statul brazilian Sao Paulo.

S-a înecat în apele barajului

Premoniție sau nu, cei doi tineri și-au făcut o fotografie împreună chiar la marginea barajului care avea să îi ia viața lui Joao. Se dorea o amintire pentru toată viața, dar soarta a făcut să fie ultima lor fotografie împreună.

Tânărul a sărit în apă, la o mică întrecere sportivă cu ceilalți amici ai săi cu care a plecat în excursie, dar din cauza curenților puternici, el a fost tras la fundul apei și nu a mai revenit la suprafața apei.

Larissa, logodnica sa, a mărturisit îndurerată cum a petrecut ultimele clipe împreună cu iubitul ei. “M-a sărutat pe frunte cu doar câteva momente înainte. După sărut şi-a scos cămaşa şi a intrat în apă împreună cu prietenii noştri. Mi-a cerut să îl aştept şi a spus că mă iubeşte. Au început apoi o cursă de înot, dar aproape toată lumea renunţase la un moment dat. A rămas doar el şi cumnatul meu Gabriel”, a spus Larissa.

Joao a dispărut brusc sub apă, în timp ce înota. Imediat, prietenii săi i-au sărit în ajutor, până la sosirea echipajelor de salvare chemate urgent de cei de pe mal, care au asistat îngroziți la dramă. Dar degeaba, tânărul nu se mai zărea. Doar la intervenția scafandrilor, trupul fără viață al lui Joao a fost recuperat.

Trupul fără viață, descoperit de scafandri

“Am căutat peste tot, peste tot, dar fără succes. La aproape o oră şi jumătate de la sosirea salvării, scafandrii i-au găsit trupul” a spus îndurerată logodnica tânărului.

Joao îi mărturisise de nenumărate ori că dorește să întemeieze o familie cu ea și deja stabiliseră și data nunții, în luna mai a anului viitor.

“Tot ce am visat vreodată a fost el. Acum, tot ce mi-a rămas sunt amintiri despre ceea ce am trăim împreună. Ne-am iubit împreună şi am iubit viaţa împreună. Suntem toţi în stare de şoc, dar avem speranţa că ne va veghea şi va avea grijă de noi” a declarat Larissa Campos.