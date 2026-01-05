Tragedie pentru formația din Superliga! „Ne-a părăsit după o lungă suferință”

ADVERTISEMENT

Clubul Petrolul Ploiești a fost cutremurat în primele zile ale lui 2026 de o veste cumplită. Vasile „Sile” Constantin, îngrijitorul gazonului de pe stadionul „Ilie Oană”, a decedat, anunțul tragic fiind făcut chiar de gruparea prahoveană.

Tragedie în familia Petrolului

Clubul Petrolul Ploiești a dezvăluit printr-un mesaj emoționant postat pe faptul că Vasile Constantin, cel care a îngrijit gazonul stadionului „Ilie Oană” în ultimele două decenii, a plecat dintre noi după o lungă suferință. „Rămas bun, Sile!

Ne-a părăsit, astăzi, după o lungă suferință, Vasile ‘Sile’ Constantin, omul pentru care stadionul ‘Ilie Oană’ a fost, la propriu, ca o casă, el fiind cel care, de-a lungul ultimelor decenii, a avut în grijă gazonul arenei ploieștene. Odihnește-te în pace, Sile! Familia Petrolul Ploiești îți este recunoscătoare!”, a transmis gruparea din Superliga.

Situație dificilă la Petrolul

Petrolul s-a redresat după ce Eugen Neagoe l-a înlocuit pe Liviu Ciobotariu pe banca tehnică, echipa având o serie de 8 partide fără eșec în toate competițiile. Situația s-a complicat din nou spre finalul lui 2025 însă, „lupii galbeni” obținând un singur punct din partidele cu UTA (0-1), U Cluj (0-1) și Hermannstadt (1-1).

Cu 20 de puncte strânse după 21 de etape, echipa ocupă locul 13, de baraj, iar obiectivul este clar: salvarea de la retrogradare. În aceste zile, Petrolul se află în cantonament în Antalya, primul meci oficial din 2026 fiind programat luni, 19 ianuarie, pe teren propriu contra Universității Craiova.