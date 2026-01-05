Sport

Tragedie pentru formația din Superliga! „Ne-a părăsit după o lungă suferință”

O grupare din Superliga a făcut un anunț cutremurător la startul lui 2026. O persoană importantă din cadrul clubului a decedat.
FANATIK
05.01.2026 | 21:15
Tragedie pentru formatia din Superliga Nea parasit dupa o lunga suferinta
ULTIMA ORĂ
Un club din Superliga a făcut un anunț devastator. FOTO: colaj Fanatik
Clubul Petrolul Ploiești a fost cutremurat în primele zile ale lui 2026 de o veste cumplită. Vasile „Sile” Constantin, îngrijitorul gazonului de pe stadionul „Ilie Oană”, a decedat, anunțul tragic fiind făcut chiar de gruparea prahoveană.

Tragedie în familia Petrolului

Clubul Petrolul Ploiești a dezvăluit printr-un mesaj emoționant postat pe pagina oficială de Facebook faptul că Vasile Constantin, cel care a îngrijit gazonul stadionului „Ilie Oană” în ultimele două decenii, a plecat dintre noi după o lungă suferință. „Rămas bun, Sile!

Ne-a părăsit, astăzi, după o lungă suferință, Vasile ‘Sile’ Constantin, omul pentru care stadionul ‘Ilie Oană’ a fost, la propriu, ca o casă, el fiind cel care, de-a lungul ultimelor decenii, a avut în grijă gazonul arenei ploieștene. Odihnește-te în pace, Sile! Familia Petrolul Ploiești îți este recunoscătoare!”, a transmis gruparea din Superliga.

Vasile Constantin Petrolul
Vasile Constantin, fostul îngrijitor al gazonului de la stadionul „Ilie Oană”, a decedat. FOTO: Petrolul Ploiești

Situație dificilă la Petrolul

Petrolul s-a redresat după ce Eugen Neagoe l-a înlocuit pe Liviu Ciobotariu pe banca tehnică, echipa având o serie de 8 partide fără eșec în toate competițiile. Situația s-a complicat din nou spre finalul lui 2025 însă, „lupii galbeni” obținând un singur punct din partidele cu UTA (0-1), U Cluj (0-1) și Hermannstadt (1-1).

Cu 20 de puncte strânse după 21 de etape, echipa ocupă locul 13, de baraj, iar obiectivul este clar: salvarea de la retrogradare. În aceste zile, Petrolul se află în cantonament în Antalya, primul meci oficial din 2026 fiind programat luni, 19 ianuarie, pe teren propriu contra Universității Craiova. Lotul echipei a suferit deja modificări importante în această iarnă, inclusiv despărțirea de Valentin Țicu, care a semnat cu Dinamo.

