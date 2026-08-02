Tragedie pentru Ionuț Lupescu. A murit mama fostului internațional

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La aproape nouă ani de la moartea tatălui său Nicolae Lupescu, fostul mare fundaș al Rapidului, Ionuț Lupescu și-a pierdut și mama. Totul s-a petrecut la o zi după ce a fost prezent la primul meci al lui CS Dinamo din noul sezon de Liga 2.

Mama lui Ionuț Lupescu a murit

Ana Lupescu a decedat în cursul dimineții de duminică, 2 august, iar tragicul anunț a fost făcut chiar de fostul internațional. ”Adio Mama! Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a scris Ionuț Lupescu, pe contul de Facebook.

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În urmă cu o zi, fostul mijlocaș a fost prezent la partida pe care CS Dinamo, clubul unde ocupă funcția de președinte onorific, a pierdut-o, pe teren propriu, scor 1-2, cu CS Afumați, în .

În ciuda eșecului, el i-a felicitat pe tinerii jucători dinamoviști, iar apoi a dat detalii despre stadiul construcției noului stadion. ”Sperăm ca de săptămâna viitoare să vedem. Cineva mai în măsură să dea un răspuns este CNI. Mi-aș dori ca atât Bog’Art, cât și CNI să înțeleagă situația și să dea drumul la treabă”, a declarat Lupescu.

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Tragediile se țin lanț la Dinamo

Vestea pierderii suferite de Ionuț Lupescu vine la doar 48 de ore după tragicul accident de circulație în care a fost implicată echipa a doua clubului Dinamo din SuperLiga și în care .

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Cristi Toma, un alt maseur al echipei, a dezvăluit faptul că colegul său, aflat chiar pe scaunul de lângă el, a murit din cauza unei crengi de copac care a străpuns microbuzul. El crede că dacă nu ar fi fost impactul cu copacul tragedia ar fi putut fi și mai mare, deoarece mașina ar fi putut să cadă într-o râpă.

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”Gogu a murit din prima, Dumnezeule… Era mort peste șofer când l-am văzut, celălalt (n.r. – șoferul) mai dădea semne de viață. A fost o creangă a pomului, de fapt, aia ne-a despărțit. Pe el l-a omorât. Totul a fost într-o fracțiune de secundă.

Eu am ieșit nu știu cum din mașină, aveam ceva rupt în mine, nu știu ce, că nu mai simțeam totul exact. Oricum, copacul ăla care l-a omorât pe Gogu a fost, dacă se poate zice așa, norocul nostru, al celorlalți. Fiindcă lângă era o râpă, un hău, de vreo 20 de metri, am fi murit cu toții!”, a povestit Cristi Toma.