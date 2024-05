Tragedie pentru o cunoscută cântăreață din România. S-a trezit în toiul nopții cu soțul decedat lângă ea

O cunoscută cântăreață din România a avut parte de o tragedie după ce soțul ei a murit, chiar de Anul Nou. Artista primește semne de la soțul decedat și chiar s-a trezit cu el lângă ea, în toiul nopții.

Tragedie pentru o cunoscută cântăreață din România, care și-a pierdut soțul de Anul Nou. S-a trezit noaptea cu partenerul decedat lângă ea

Tatiana Mărcoianu a trecut prin momente grele în urmă cu mai bine de trei ani, pe 1 ianuarie 2021, atunci când și-a pierdut soțul.

ADVERTISEMENT

Bărbatul avea 50 de ani, iar cu șase luni înainte de deces a aflat că suferea de ciroză. Boala a avansat, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru soțul artistei.

De când soțul ei s-a stins din viață, Tatiana Mărcoianu spune că , unele fiind vise, iar altele sunt sub formă de presimțiri. Anul acesta, în noaptea de Înviere, artista a primit un semn de la partenerul de viață.

ADVERTISEMENT

“Noaptea de Înviere este foarte importantă pentru mine. Tu știi că eu sunt credincioasă și merg la biserică atunci când am ocazia.

Am fost la biserică în noaptea de Înviere și am ascultat slujba. Am simțit toată seara ceva special, ca și cum o forță mă îmbrățișa și îmi transimtea că va fi bine. Am și lăcrimat de emoție, era o încărcătură aparte”, a spus artista pentru .

ADVERTISEMENT

Atunci când a plecat la Înviere, cântăreața s-a gândit mereu la soțul ei. În momentul în care a pus candela cu lumina sfântă lângă un tablou cu ea și partenerul ei, s-a întâmplat ceva straniu.

“Seara m-am pus în pat și m-am închinat, așa cum fac în fiecare noapte. M-am uitat la tabloul cu noi doi și parcă Nicu îmi zâmbea. Poate îmi este mie prea dor de el, dar eu am simțit că parcă voia să-mi comunice ceva.

ADVERTISEMENT

M-am trezit în toiul nopții și l-am văzut acolo. Eram într-o stare de veghe și era el lângă patul nostru în care dormeam. Mi-a spus să am grijă de mine și de Alex, să fiu mai deschisă la oportunități, să ies mai mult și că este mândru de mine”, a mai spus Tatiana Mărcoianu.

Artista, vegheată constant de soțul decedat

Cântăreața nu a fost speriată de faptul că soțul ei a apărut lângă ea, pentru că știe că acesta a iubit-o foarte mult și a fost mereu alături de ea și de fiul lor.

“Nu m-am speriat pentru că știam că nu are cum vreodată să-mi facă ceva rău. El întotdeauna a fost cel care a avut grijă de noi și știu că dacă mi s-a arătat este un semn bun”, a adăugat Tatiana Mărcoianu.

În plus, aceasta a spus că va ține cont de sfatul soțului ei, acela de a fi mai deschisă la oportunități. Artista nu știe dacă își va reface viața, la un moment dat. Tot ce știe, însă, este că partenerul ei și-ar fi dorit să fie fericită.

Acum ceva timp, soțul ei a avertizat-o în legătură cu un partener de afaceri. În cele din urmă, acesta s-a dovedit a fi un escroc, semn că avertismentul soțului a fost adevărat.