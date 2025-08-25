Tragedie: s-a repetat cazul Diogo Jota! Imagini oribile din timpul accidentului în care a mai murit un fotbalist. Video

O nouă tragedie în fotbalul mondial! La nici două luni de la , un alt jucător a murit într-un

Un nou caz tragic în fotbalul mondial! A murit la fel ca Diogo Jota, într-un accident de mașină

Fotbalul din America de Sud a fost lovit de o tragedie cumplită, care amintește de nefericitul caz al lui Diogo Jota. Fostul internațional portughez și-a pierdut viața, alături de fratele său, Andre Silva, într-un teribil accident rutier.

Acum, Marcos Olmedo, care avea doar 26 de ani, și care juca pentru Mushuc Runa, din prima ligă a Ecuadorului, a încetat din viață în ziua de duminică, 24 august. Fotbalistul a murit în urma unui accident care a avut loc în provincia Esmeraldas, la frontiera cu Columbia. Potrivit presei din America de Sud, tragicul eveniment s-a soldat cu alți doi morți.

„Cu profund regret anunţăm decesul iubitului nostru jucător Marcos Olmedo. Sincerele noastre condoleanţe pentru familia sa în acest moment dureros. Odihneşte-te în pace, Marcos”, a scris clubul Mushuc Runa pe contul oficial de X (n.r. – fostul Twitter).

𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐨𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 🕊️ Con profundo pesar, lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador, 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨𝐬 𝐎𝐥𝐦𝐞𝐝𝐨. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Descansa en paz, Marcos. — Mushuc Runa Sporting Club (@ClubMushucRuna1)

Imagini terifiante de la locul accidentului

Pe platforma de socializare menționată anterior au apărut inclusiv imagini de la locul accidentului, dar și din timpul acestuia. După cum se poate vedea pe filmare, autoturismul condus de Olemdo a intrat pe contrasens și s-a ciocnit violent cu alt vehicul. Potrivit presei din America de Sud, fotbalistul a adormit în timp ce se afla la volan.

Esmeraldas, en total 3 personas fueron las que fallecieron en accidente de tránsito en la vía a Quininde, uno de los fallecidos es el jugador del Mushuc Runa, Marcos Olmedo, quien aparentemente se quedó dormido mientras conducía su vehículo. — We News (@wenewsec)

Peisajul de la locul accidentului este unul de-a dreptul grotesc. „Tragedie în Esmeraldas: Jucătorul echipei Mushuc Runa, Marcos Olmedo, a murit într-un accident rutier în cantonul Quininde. Echipa de fotbal ecuadoriană este în doliu”, au transmis și jurnaliștii de la Expedientes.

🇪🇨 | Tragedia en Esmeraldas: El jugador de Mushuc Runa, Marcos Olmedo, falleció en un accidente de tránsito en el Cantón Quinindé. El fútbol ecuatoriano está de luto. 🕊️ — Expedientes (@Expedientes_ec)

Transmitem sincerele noastre condoleanţe familiei sale, coechipierilor şi tuturor celor care fac parte din familia Mushuc Runa, precum şi comunităţii sportive din ţară” – Federația Ecuadoriană de Fotbal

Fotbaliști ecuadorieni decedați în accidente rutiere

Marcos Olmedo este doar unul din numeroasele cazuri de fotbaliști ecuadorieni care au murit în accidente de mașină. Același destin tragic l-au mai avut Carlos Munoz (28 de ani, 26 decembrie 1993), Jimmy Izquierdo (31 de ani, 23 aprilie 1994), Otilino Tenorio (25 de ani, 7 mai 2005), Edison Realpe (23 de ani, 22 decembrie 2019), Roberto Cabezas (22 de ani, 7 octombrie 2024) și Marco Angulo (22 de ani, 11 noiembrie 2024).