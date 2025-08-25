Sport

Tragedie: s-a repetat cazul Diogo Jota! Imagini oribile din timpul accidentului în care a mai murit un fotbalist. Video

O nouă moarte subită zguduie lumea fotbalului. La fel ca în cazul Diogo Jota, un mijlocaș sud-american a decedat după un teribil accident rutier
Cristian Măciucă
25.08.2025 | 15:22
Tragedie sa repetat cazul Diogo Jota Imagini oribile din timpul accidentului in care a mai murit un fotbalist Video
Tragedie: s-a repetat cazul Diogo Jota! Cine e mijlocașul care a murit într-un teribil accident de mașină. FOTO: Fanatik

O nouă tragedie în fotbalul mondial! La nici două luni de la dispariția lui Diogo Jota, un alt jucător a murit într-un accident de mașină. 

Un nou caz tragic în fotbalul mondial! A murit la fel ca Diogo Jota, într-un accident de mașină

Fotbalul din America de Sud a fost lovit de o tragedie cumplită, care amintește de nefericitul caz al lui Diogo Jota. Fostul internațional portughez și-a pierdut viața, alături de fratele său, Andre Silva, într-un teribil accident rutier.

Acum, Marcos Olmedo, care avea doar 26 de ani, și care juca pentru Mushuc Runa, din prima ligă a Ecuadorului, a încetat din viață în ziua de duminică, 24 august. Fotbalistul a murit în urma unui accident care a avut loc în provincia Esmeraldas, la frontiera cu Columbia. Potrivit presei din America de Sud, tragicul eveniment s-a soldat cu alți doi morți.

„Cu profund regret anunţăm decesul iubitului nostru jucător Marcos Olmedo. Sincerele noastre condoleanţe pentru familia sa în acest moment dureros. Odihneşte-te în pace, Marcos”, a scris clubul Mushuc Runa pe contul oficial de X (n.r. – fostul Twitter).

Imagini terifiante de la locul accidentului

Pe platforma de socializare menționată anterior au apărut inclusiv imagini de la locul accidentului, dar și din timpul acestuia. După cum se poate vedea pe filmare, autoturismul condus de Olemdo a intrat pe contrasens și s-a ciocnit violent cu alt vehicul. Potrivit presei din America de Sud, fotbalistul a adormit în timp ce se afla la volan.

Peisajul de la locul accidentului este unul de-a dreptul grotesc. „Tragedie în Esmeraldas: Jucătorul echipei Mushuc Runa, Marcos Olmedo, a murit într-un accident rutier în cantonul Quininde. Echipa de fotbal ecuadoriană este în doliu”, au transmis și jurnaliștii de la Expedientes.

Transmitem sincerele noastre condoleanţe familiei sale, coechipierilor şi tuturor celor care fac parte din familia Mushuc Runa, precum şi comunităţii sportive din ţară” – Federația Ecuadoriană de Fotbal

Fotbaliști ecuadorieni decedați în accidente rutiere

Marcos Olmedo este doar unul din numeroasele cazuri de fotbaliști ecuadorieni care au murit în accidente de mașină. Același destin tragic l-au mai avut Carlos Munoz (28 de ani, 26 decembrie 1993), Jimmy Izquierdo (31 de ani, 23 aprilie 1994), Otilino Tenorio (25 de ani, 7 mai 2005), Edison Realpe (23 de ani, 22 decembrie 2019), Roberto Cabezas (22 de ani, 7 octombrie 2024) și Marco Angulo (22 de ani, 11 noiembrie 2024).

Momentul accidentului produs de Marcos Olmedo

