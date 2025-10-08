Sport

Tragedie teribilă în lumea boxului! Fiul fostului rival al lui Leonard Doroftei a decedat la doar 17 ani

Lumea boxului mondial a fost cutremurată de vestea că Arturo Gatti Jr. a decedat. Fiul fostului mare campion Arturo Gatti, care a murit în 2009, avea doar 17 ani.
Bogdan Mariș
09.10.2025 | 00:18
Fiul fostului rival al lui Leonard Doroftei, Arturo Gatti, a decedat la doar 17 ani. FOTO: Instagram

Arturo Gatti Jr., fiul de doar 17 ani al fostului mare boxer Arturo Gatti, a decedat. Anunțul a fost făcut pe rețelele sociale de către bodyguardul fostului campion. Arturo Gatti a murit în 2009, când fiul său avea doar un an. Fostul rival al lui Leonard Doroftei s-a sinucis într-un hotel din Brazilia.

Arturo Gatti Jr. a decedat la doar 17 ani

Anunțul cutremurător legat de decesul lui Arturo Gatti Jr. a fost făcut de către Chuck Zito, fostul bodyguard al lui Arturo Gatti. Acesta a dezvăluit că fiul fostului mare campion a murit în același mod ca tatăl său. „Cu inima grea trebuie să spun… odihnește-te în pace Arturo Gatti Jr.

A fost găsit spânzurat într-un apartament din Mexic ieri (n.r. 7 octombrie). La fel l-au găsit și pe tatăl său decedat într-un apartament din Brazilia în urmă cu 16 ani. Sincere condoleanțe Arturo Gatti Senior – mamei, surorilor, fraților și fiicei sale, Sophia”, a fost mesajul teribil al acestuia pe Instagram. Arturo Gatti Jr. a dorit să îi calce pe urme tatălui său, concurând timp de mai mulți ani în boxul amator.

Arturo Gatti a murit în circumstanțe suspecte în 2009

Arturo Gatti a fost găsit decedat pe 11 iulie 2009, într-un hotel din Brazilia, la vârsta de 37 de ani. Acesta se afla în vacanță alături de soție și de fiul Arturo Jr., care la acel moment avea doar un an. Inițial, Amanda Rodrigues, soția lui Gatti, a fost acuzată că l-ar fi omorât pe fostul boxer.

După autopsie însă, medicii au stabilit că Gatti s-ar fi sinucis prin spânzurare. Investigațiile au continuat timp de mai mulți ani, însă, până la urmă, verdictul a rămas același: Arturo Gatti și-a luat viața. Sportivul canadian avea un istoric privind amenințările că se va sinucide și mai încercase să își ia viața și în 2006.

Cine a fost Arturo Gatti. Canadianul l-a înfruntat pe Leonard Doroftei

Născut în 1972, în Italia, Arturo Gatti s-a mutat alături de familie în Canada la o vârstă fragedă, unde a făcut și primii pași în box. Apoi, sportivul s-a stabilit în Statele Unite, la New Jersey. Arturo Gatti a fost campion mondial la două categorii diferite de greutate. Mai întâi, a deținut între 1995 și 1998 titlul mondial IBF la categoria super-pană.

În 2004, Gatti l-a învins pe italianul Gianluca Branco și a câștigat titlul mondial WBC la categoria super-ușoară, pe care l-a apărat cinci luni mai târziu într-o dispută contra lui Leonard Doroftei, care a avut loc în SUA, la Atlantic City. Avea să fie ultimul meci din cariera de boxer profesionist a „Moșului”.

Gatti a pierdut centura în 2005 după un duel contra lui Floyd Mayweather, iar în 2007 și-a anunțat retragerea. Per total, canadianul a avut 40 de victorii (31 prin knockout) și 9 înfrângeri (5 prin knockout) în carieră, fiind indus în International Boxing Hall of Fame în 2012, la primul an de eligibilitate.

