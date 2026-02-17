Sport

Tragedie! Un celebru rugbyst din Noua Zeelandă a anunțat moartea fiului său. De ce boală suferea copilul de 8 ani

Unul dintre starurile rugby-ului din Noua Zeelandă trece prin momente cumplite. Fiul său în vârstă de doar 8 ani a murit în urma unei afecțiuni genetice rare.
Traian Terzian
17.02.2026 | 20:50
Fiul unui rugbyst celebru a murit la vârsta de 8 ani. Sursă foto: colaj Fanatik
Lumea sportului a primit o nouă veste teribilă, după ce fiul unui rugbyst celebru din Noua Zeelandă a murit la vârsta de 8 ani. De ce boală suferea micuțul și care au fost reacțiile după tragica veste.

A murit fiul unui celebru rugbyst

Într-o postare făcută pe rețelele de socializare, internaționalul neo-zeelandez Angus Ta’avao și soția sa Kristyn au confirmat decesul fiului lor Leo, născut în 2017, care suferea de o afecțiune genetică rară, trisomia parțială 13, care îi afecta creșterea.

”Suntem îndurerați să vă anunțăm că băiatul nostru frumos, Leo, și-a câștigat aripi de înger. După o scurtă luptă la terapie intensivă, Leo a decedat înconjurat de cei dragi. Ne-ai lăsat un gol uriaș de mărimea unui Leu în inimile noastre.

Dragul nostru, ne va fi atât de dor de tine. Până ne vom revedea, băiețelul nostru”, au scris îndurerați părinții micuțului pe contul de Instagram și au urcat mai multe fotografii cu băiețelul, conform The Sun.

Au curs mesajele de susținere pentru Angus Ta’avao

Clubul neo-zeelandez de rugby Highlanders, pentru care Angus Ta’avao evoluează începând din acest an, i-a adus un ultim omagiu micuțului Leo: ”Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de voi, Kristyn și Angus, în aceste momente sfâșietoare. Odihnește-te în pace, Leo”.

Pilierul Angus Ta’avao, în vârstă de 35 de ani, a jucat de 22 de ori pentru ”All Blacks”, iar coechipierii săi din națională și-au exprimat regretul pentru pierderea suferită de marele rugbyst.

”Îți trimit rugăciuni și dragoste, fratele meu. RIP Leo”, a scris Caleb Clarke, ”RIP Leo. Mă gândesc la voi toți”, a fost mesajul lui Beauden Barrett, iar Anton Lienert-Brown a transmis: ”Mă gândesc la tine și la Kristyn, prietena mea. Zboară sus, Leo”.

Ce este boala trisomia 13

Trisomia 13 sau sindromul Patau este o boală genetică rară care se manifestă prin prezența unui cromozom 13 în plus în fiecare celulă. Boala este asociată cu dizabilități intelectuale severe și numeroase anomalii fizice și nu există tratament.

Toți copiii cu trisomie 13 au o varietate de probleme de sănătate. Aceștia au adesea malformații cardiace, anomalii ale măduvei spinării, malformații renale, ochi foarte mici ori slab dezvoltați sau degete suplimentare la mâini și picioare.

Rugby-ul mondial a pierdut două nume mari

Moartea micuțului Leo vine după ce anul trecut lumea rugby-ului a pierdut doi jucători legendari. Mai întâi, Josaia Raisuqe, fost internațional din Fiji, a decedat după ce mașina sa a intrat în coliziune cu un tren.

Apoi, fosta extremă Cornal Hendricks, care marcat 5 eseuri în 12 apariții pentru naționala Africii de Sud, a trecut în neființă după ce a suferit un atac de cord la vârsta de 37 de ani.

