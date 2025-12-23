Tragedie! Un fotbalist a murit în vacanță după ce a căzut de la 68 de metri înălțime dintr-un telescaun

ADVERTISEMENT

Un fotbalist în vârstă de 34 de ani a murit într-un accident cumplit de telescaun. Sebastian Hertner era fotbalist activ în liga a 5-a din Germania, însă în perioada sa de glorie a evoluat în Zweite Bundesliga, pentru echipe precum 1860 Munchen și Darmstadt.

Accident oribil! A murit după ce a căzut dintr-un telescaun de la 68 de metri înălțime

Vacanța unui fotbalist german s-a transformat într-un coșmar. Aflat cu soția într-un oraș montan din Muntenegru, Sebastian Hartner a murit după o defecțiune a unui telescaun. În timp ce urca pe pârtie, sistemul s-a defectat, iar scaunul a început să alunece înapoi, lovindu-se violent de cel din spate.

ADVERTISEMENT

În urma impactului, Sebastian Hertner a căzut din telescaun, de la o înălțime de aproximativ 68 de metri, și a fost declarat mort la scurt timp. Soția sa, în vârstă de 30 de ani, a rămas blocată în telescaun alături de mai mulți turiști. Ei au fost salvați în urma intervenției echipajelor specializate.

Într-o postare sfâșietoare pe Instagram, clubul său, ETSV Hamburg, a deplâns moartea fotbalistului: „Cu profundă tristețe anunțăm astăzi că căpitanul nostru, Sebastian Hertner, a murit într-un accident tragic în timp ce se afla în vacanță. Suntem șocați și extrem de îndurerați. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei și celor dragi. Odihnește-te în pace, Sebastian”, au scris reprezentanții clubului pe social media.

ADVERTISEMENT

Mai multe astfel de incidente au avut loc în ultima perioadă

Tragedia din Žabljak, Muntenegru, vine pe fondul unei serii de accidente foarte grave de telescaun ce au avut loc în întreaga lume. La începutul anului 2025, două tinere au ajuns la terapie intensivă

ADVERTISEMENT

Cel puțin alte 30 de persoane au fost grav rănite, iar 80 de persoane au rămas timp de mai multă vreme suspendate. La fața locului a fost nevoie de patru elicoptere și 56 de ambulanțe pentru a se îngriji de toate victimele incidentului.

alte nouă persoane au fost grav rănite. În urma incidentului din Muntengru, Sebastian Hertner este singura victimă declarată decedată, în timp ce soția sa a scăpat doar cu o fractură a piciorului, dar cu o traumă pe viață.