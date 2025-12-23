Sport

Tragedie! Un fotbalist a murit în vacanță după ce a căzut de la 68 de metri înălțime dintr-un telescaun

Tragedie uriașă! Un fotbalist a murit în vacanță după ce a fost victima unui accident oribil în timp ce se afla în telescaun. A căzut de la 68 de metri înălțime și nu a avut nicio șansă de supraviețuire
Ciprian Păvăleanu
23.12.2025 | 20:47
Tragedie Un fotbalist a murit in vacanta dupa ce a cazut de la 68 de metri inaltime dintrun telescaun
ULTIMA ORĂ
Un fotbalist german a murit într-un accident de telescaun din Muntenegru.
ADVERTISEMENT

Un fotbalist în vârstă de 34 de ani a murit într-un accident cumplit de telescaun. Sebastian Hertner era fotbalist activ în liga a 5-a din Germania, însă în perioada sa de glorie a evoluat în Zweite Bundesliga, pentru echipe precum 1860 Munchen și Darmstadt.

Accident oribil! A murit după ce a căzut dintr-un telescaun de la 68 de metri înălțime

Vacanța unui fotbalist german s-a transformat într-un coșmar. Aflat cu soția într-un oraș montan din Muntenegru, Sebastian Hartner a murit după o defecțiune a unui telescaun. În timp ce urca pe pârtie, sistemul s-a defectat, iar scaunul a început să alunece înapoi, lovindu-se violent de cel din spate.

ADVERTISEMENT

În urma impactului, Sebastian Hertner a căzut din telescaun, de la o înălțime de aproximativ 68 de metri, și a fost declarat mort la scurt timp. Soția sa, în vârstă de 30 de ani, a rămas blocată în telescaun alături de mai mulți turiști. Ei au fost salvați în urma intervenției echipajelor specializate.

Într-o postare sfâșietoare pe Instagram, clubul său, ETSV Hamburg, a deplâns moartea fotbalistului: „Cu profundă tristețe anunțăm astăzi că căpitanul nostru, Sebastian Hertner, a murit într-un accident tragic în timp ce se afla în vacanță. Suntem șocați și extrem de îndurerați. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei și celor dragi. Odihnește-te în pace, Sebastian”, au scris reprezentanții clubului pe social media.

ADVERTISEMENT
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la...
Digi24.ro
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației

Mai multe astfel de incidente au avut loc în ultima perioadă

Tragedia din Žabljak, Muntenegru, vine pe fondul unei serii de accidente foarte grave de telescaun ce au avut loc în întreaga lume. La începutul anului 2025, două tinere au ajuns la terapie intensivă după ce un telescaun a căzut de la 15 metri înălțime în Astun, Spania. 

ADVERTISEMENT
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a devenit mamă pentru a patra oară,...
Digisport.ro
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a devenit mamă pentru a patra oară, la 44 de ani

Cel puțin alte 30 de persoane au fost grav rănite, iar 80 de persoane au rămas timp de mai multă vreme suspendate. La fața locului a fost nevoie de patru elicoptere și 56 de ambulanțe pentru a se îngriji de toate victimele incidentului.

Recent, în Rusia, un cablu de telescaun s-a rupt pe Muntele Elbrus, iar trei persoane au murit în urma acestui dezastru, în timp ce alte nouă persoane au fost grav rănite. În urma incidentului din Muntengru, Sebastian Hertner este singura victimă declarată decedată, în timp ce soția sa a scăpat doar cu o fractură a piciorului, dar cu o traumă pe viață.

ADVERTISEMENT
Cupa Africii 2025. A doua favorită la câștigarea trofeului, debut entuziasmant. Starul lui...
Fanatik
Cupa Africii 2025. A doua favorită la câștigarea trofeului, debut entuziasmant. Starul lui Bayern Munchen a făcut show
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de...
Fanatik
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Radu Naum l-a mustrat în direct pe Cristi Săpunaru după gesturile controversate din...
Fanatik
Radu Naum l-a mustrat în direct pe Cristi Săpunaru după gesturile controversate din FCSB – Rapid: „Putem să ne oprim să salutăm porcării?” / „Despre ei de ce nu s-a vorbit?”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
BOMBĂ! Ion Țiriac a dezvăluit unde lua prânzul cu Donald Trump
iamsport.ro
BOMBĂ! Ion Țiriac a dezvăluit unde lua prânzul cu Donald Trump
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!