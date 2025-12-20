Tragedie! Un pilot de curse a murit împreună cu întreaga familie într-un accident aviatic

ADVERTISEMENT

Lumea sportului este în doliu după ce un cunoscut pilot de curse a murit. Sportivul în vârstă de 55 de ani se afla împreună cu întreaga familie într-o aeronavă care s-a prăbușit în Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii.

Un pilot american de NASCAR a murit la 55 de ani

Un renumit pilot de NASCAR, originar din America, a îndurerat comunitatea locală și nu numai. Greg Biffle a lăsat în urma sa multă suferință, încetând din viață din cauza unui care s-a produs pe data de 18 decembrie.

Primele informații arată că sportivul se afla împreună cu familia și cu alte persoane la bordul unei aeronave. Aceasta s-a prăbușit pe raza localității Statesville din Carolina de Nord. Avionul era înregistrat la o companie deținută chiar de vedetă.

Anchetatorii au dezvăluit că avionul a decolat de pe Aeroportul Regional din Statesville. Pilotul a cerut permisiunea să se întoarcă, însă la aterizare s-a prăbușit. Aeronava în care se afla pilotul de curse a luat foc. Momentan, nu se cunosc cauzele incidentului aviatic.

Cunoscutul sportiv, originar din Vancouver, Washington, a murit alături de soția sa, Cristina Grossu, și cei doi copii. Mai exact, este vorba de o fată pe nume Emma, ​​în vârstă de 14 ani, și un băiat, Ryder, care avea 5 ani.

Printre victimele care au murit când aeronava s-a lovit de sol se numără și alte persoane cunoscute, vestea decesului fiind confirmată de un coleg apropiat.

„Din păcate, pot confirma că Greg Biffle, soția sa Cristina, fiica sa Emma și fiul său Ryder se aflau în acel avion… pentru că se îndreptau spre noi pentru a petrece după-amiaza. Suntem devastați.

Îmi pare foarte rău să împărtășesc asta”, a dezvăluit Cleetus McFarland, care este pilot de NASCAR. Vestea a fost făcută publică pe o rețea de socializare, oamenii aflând că au pierit în urma accidentului aviatic 7 persoane în total.

Greg Biffle nu este singurul nume cunoscut care a pierit în accidentul aviatic. Pe lângă acesta și familia sa au mai murit încă 3 persoane. Acestea sunt Craig Wadsworth, Dennis și Jack Dutton.

Craig Wadsworth este, de asemenea, cunoscut în lumea NASCAR. Guvernatorul Carolinei de Nord, Josh Stein, a adus un omagiu emoționant. Acesta se adresează persoanelor care au trecut la cele veșnice cu doar o săptămână înainte de Crăciun.

Politicianul și-a exprimat condoleanțele pentru sportivul care a concurat aproape 30 de ani în diferite curse organizate de asociația NASCAR. Greg Biffle este renumit și pentru alte performanțe. A fost inclus de NASCAR în topul celor mai buni 75 de piloți din istorie.

„Veste sfâșietoare din Statesville. Dincolo de succesul său ca pilot NASCAR, Greg Biffle a trăit o viață plină de curaj și compasiune și a intervenit pentru vestul Carolinei de Nord după uraganul Helene.

Inima mea este alături de toți cei care au pierdut o persoană dragă în acest accident tragic”, a spus guvernatorul Carolinei de Nord, Josh Stein, conform .

Comunicat emis de NASCAR după decesul pilotului său

„Greg a fost mai mult decât un pilot campion, a fost un membru îndrăgit al comunității NASCAR, un concurent înfocat și un prieten pentru atât de mulți. Dincolo de cariera lui în circuit, el s-a dat pe sine însuși pentru binele comunității.

Cel mai notabil, Greg a oferit nenumărate ore din timpul său pentru a-i ajuta pe cetățenii din Carolina de Nord în timpul dezastrelor care au urmat după Uraganul Helena. Munca lui neobosită a salvat vieți”, a fost comunicatul emis de NASCAR.