Tragedie uriașă după cutremurele din Venezuela! Marele talent a murit la doar 18 ani

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Yimvert Berroteran, unul dintre cei mai talentați fotbaliști din Venezuela, și-a pierdut viața la vârsta de 18 ani după cutremurul teribil care a lovit țara din America de Sud. Acesta a fost prezent în 2025 la Cupa Mondială U17 și debutase deja pentru naționala U20 a Venezuelei, dar și la echipa de seniori a clubului Universidad Central de Venezuela.

Tragedie în Venezuela. O mare speranță a fotbalului a decedat la doar 18 ani

Atacantul Yimvert Berroteran se număra printre cele mai mari talente ale fotbalului din Venezuela. Acesta își reprezentase țara la Cupa Mondială U17 din 2025, unde naționala sud-americană a obținut calificarea în faza 16-imilor. Între timp, Berroteran debutase pentru naționala U20, având și 6 meciuri jucate la prima echipă a clubului Universidad Central de Venezuela, care a cucerit titlul și Cupa în 2025.

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Din nefericire, tânărul fotbalist s-a numărat printre victimele . Conform jurnaliștilor locali, citați de , acesta a fost blocat sub dărâmăturile casei în care locuia, iar după 40 de ore în care a îndurat cu speranța că va fi salvat, a decedat. Rudele, vecinii și coechipierii au făcut tot posibilul, însă nu au reușit să îl salveze pe tânărul fotbalist.

Căpitanul naționalei de volei a Venezuelei, dat dispărut

Willner Rivas, căpitanul naționalei de volei a Venezuelei, soția sa și copilul celor doi au fost dați dispăruți după cutremur, anunțul fiind făcut chiar de către Federația Venezueleană de Volei. „Conform primelor rapoarte, clădirea lor s-a prăbuşit. În acest moment, nu avem nicio veste despre ei.

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Îl căutăm pe căpitanul echipei noastre naţionale. Suntem uniţi în speranţa noastră şi avem încredere deplină în autorităţile competente să-l găsească rapid”, a transmis organizația pe rețelele sociale. Sportivul în vârstă de 31 de ani semnase recent cu formația spaniolă CV Guaguas.

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Apel disperat al unui fotbalist după cutremurul din Venezuela

Lucas Trejo, un fotbalist argentinian de 38 de ani care a semnat în 2026 cu Maritimo la Guaira, formație din Venezuela, a făcut un anunț disperat pe rețelele sociale. Aflat în cantonament, acesta a cerut ajutor după ce a aflat că locuința sa, în care s-ar fi putut afla soția sa și cei doi copii, s-a prăbușit din cauza . „Clădirea noastră din Playa Grande s-a prăbușit, nu știu nimic despre familia mea. Vă rog să vă rugați pentru ei și să distribuiți acest mesaj în caz că cineva i-a văzut. Vreau să cred că nu erau acolo, vă rog să vă rugați pentru familia mea”, a transmis acesta, conform .