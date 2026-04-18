Tragedie uriașă în lumea sportului! Accidentul teribil i-a curmat viața, iar alte 6 persoane sunt la spital

a zguduit lumea motorsportului în timpul calificărilor pentru celebra cursă de anduranță de la Nurburgring, unde un implicând șapte mașini s-a soldat cu moartea unui pilot. Incidentul a avut loc sâmbătă, 18 aprilie 2026, în cadrul primei curse din seria de calificări pentru competiția de 24 de ore, desfășurată pe celebrul circuit german.

Tragedie în lumea sportului. A decedat după un accident chiar în timpul calificărilor

Victima este pilotul finlandez Juha Miettinen, în vârstă de 66 de ani, aflat la volanul unui BMW 325i. Acesta a fost implicat într-un carambol de proporții produs într-o zonă rapidă a circuitului, cunoscută pentru dificultatea și pericolele sale. În ciuda intervenției rapide a echipajelor medicale, pilotul nu a putut fi salvat și a decedat la centrul medical al pistei, notează .

Accidentul s-a produs în primele tururi ale cursei, în sectorul Klostertal, o porțiune tehnică unde mașinile ating viteze foarte mari. Primele informații indică faptul că incidentul ar fi fost provocat de lichide sau ulei scurs pe asfalt, care ar fi dus la pierderea controlului și la coliziunea în lanț a mai multor vehicule. În total, șapte mașini au fost implicate în impact, iar alți șase piloți au fost transportați la spital pentru controale medicale. Din fericire, niciunul dintre aceștia nu a suferit răni care să-i pună viața în pericol.

Decizia luată de organizatorii cursei de la Nurburgring după moartea pilotului Juha Miettinen. Anunțul făcut

Organizatorii au decis imediat oprirea cursei, iar competiția programată pentru acea zi a fost anulată. În semn de respect pentru pilotul decedat, oficialii au anunțat organizarea unui moment de reculegere înaintea startului următoarei curse. Tragedia readuce în prim-plan pericolele motorsportului, în special pe circuitul Nurburgring, supranumit „Iadul Verde” datorită complexității și riscurilor sale. Deși standardele de siguranță au evoluat considerabil, incidentele grave continuă să fie o realitate în competițiile de mare viteză.

O decizie curioasă din partea organizatorilor a fost luată cu privire la desfășurarea evenimentului principal, cursa în sine. Se pare că au fost anulate doar calificările și urmează ca întrecerea din Germania să aibă loc, chiar dacă tocmai a fost o tragedie ce a șocat pe toată lumea.