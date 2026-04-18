Sport

Tragedie uriașă în lumea sportului! Accidentul teribil i-a curmat viața, iar alte 6 persoane sunt la spital

Sportul poate de multe ori să aducă momente cu totul și cu totul tragice, iar asta s-a întâmplat în calificările cursei celebre din Germania, unde un pilot a decedat.
Mihai Alecu
19.04.2026 | 01:32
ULTIMA ORĂ
Tragedie la cursa de la Nürburgring.
ADVERTISEMENT

O tragedie a zguduit lumea motorsportului în timpul calificărilor pentru celebra cursă de anduranță de la Nurburgring, unde un accident grav implicând șapte mașini s-a soldat cu moartea unui pilot. Incidentul a avut loc sâmbătă, 18 aprilie 2026, în cadrul primei curse din seria de calificări pentru competiția de 24 de ore, desfășurată pe celebrul circuit german.

Victima este pilotul finlandez Juha Miettinen, în vârstă de 66 de ani, aflat la volanul unui BMW 325i. Acesta a fost implicat într-un carambol de proporții produs într-o zonă rapidă a circuitului, cunoscută pentru dificultatea și pericolele sale. În ciuda intervenției rapide a echipajelor medicale, pilotul nu a putut fi salvat și a decedat la centrul medical al pistei, notează Gazzetta dello Sport.

ADVERTISEMENT

Accidentul s-a produs în primele tururi ale cursei, în sectorul Klostertal, o porțiune tehnică unde mașinile ating viteze foarte mari. Primele informații indică faptul că incidentul ar fi fost provocat de lichide sau ulei scurs pe asfalt, care ar fi dus la pierderea controlului și la coliziunea în lanț a mai multor vehicule. În total, șapte mașini au fost implicate în impact, iar alți șase piloți au fost transportați la spital pentru controale medicale. Din fericire, niciunul dintre aceștia nu a suferit răni care să-i pună viața în pericol.

Organizatorii au decis imediat oprirea cursei, iar competiția programată pentru acea zi a fost anulată. În semn de respect pentru pilotul decedat, oficialii au anunțat organizarea unui moment de reculegere înaintea startului următoarei curse. Tragedia readuce în prim-plan pericolele motorsportului, în special pe circuitul Nurburgring, supranumit „Iadul Verde” datorită complexității și riscurilor sale. Deși standardele de siguranță au evoluat considerabil, incidentele grave continuă să fie o realitate în competițiile de mare viteză.

ADVERTISEMENT
O decizie curioasă din partea organizatorilor a fost luată cu privire la desfășurarea evenimentului principal, cursa în sine. Se pare că au fost anulate doar calificările și urmează ca întrecerea din Germania să aibă loc, chiar dacă tocmai a fost o tragedie ce a șocat pe toată lumea.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Claudiu Niculescu, scos din minți de fotbalistul lui FCSB: 'Foarte agresiv'
iamsport.ro
Claudiu Niculescu, scos din minți de fotbalistul lui FCSB: 'Foarte agresiv'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!