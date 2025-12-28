Sport

Tragedie uriașă în țara vecină României! Un jucător a murit la doar 25 de ani

Fotbalul dintr-o țară vecină României a primit o veste tragică fix de sărbători. Un jucător de 25 de ani s-a stins pe terenul pe care visa să facă performanță.
Iulian Stoica
28.12.2025 | 13:19


În preajma sărbătorilor, fotbalul dintr-o țară vecină României a primit o veste tristă. Un jucător de doar 25 de ani s-a stins la o partidă amicală cu prietenii.

Tragedie uriașă în Bulgaria! Angel Petrov a murit la 25 de ani

Fotbalul din Bulgaria a fost luat prin surprindere cu o veste tristă fix de sărbători. Angel Petrov s-a stins pe teren în timpul unui turneu caritabil de minifotbal, care avea loc în Sala Sporturilor „Festivalna” din Vidin.

Angel Petrov era legitimat la echipa Bdin Vidin, conform Transfermarkt, iar momentan cauza morții rămâne necunoscută, potrivit presei din Bulgaria, sportal.blic.rs.

Moartea lui Angel Petrov a lăsat multă tristețe în Bulgaria

OFK Bdin Vidin, clubul la care era legitimat Angel Petrov, a anunțat decesul prin cadrul unei postări pe rețelele de socializare. Echipa din Bulgaria a amintit că Petrov a fost crescut încă din academie, iar moartea sa lăsat multă tristețe în colectiv.

„Cu o durere imensă în inimile noastre, OFC Bdin Vidin anunță că fotbalistul nostru din echipa de seniori și crescut la club, Angel Petrov, ne-a părăsit.

Acho a fost mai mult decât un fotbalist și un copil al clubului; a fost o lumină în vestiar, un zâmbet care nu se stingea și un om care dădea întotdeauna totul din sine. Pentru echipă, pentru prietenii săi, pentru oamenii din jurul lui. Bunătatea lui se simțea fără cuvinte.

Sincere condoleanțe fotbalistului nostru Anton Petrov și întregii familii Petrov. În această durere grea și nedreaptă, vrem să știți că nu sunteți singuri — vom fi mereu alături de voi!

Acho va rămâne pentru totdeauna unul dintre noi, în amintirile și inimile noastre. Odihnește-te în pace, Angele! Nu te vom uita niciodată!”, s-a arătat în comunicatul clubului.

