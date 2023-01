Tragediile de la CE Oltenia și Lacul Morii, folosite agresiv de politicieni. „Moartea unei persoane este doar un instrument”

Sociologii sunt de părere că acest gen de discurs politic, deși nu surprinde deloc, nu ar trebui să fie acceptabil într-o societate cu valori și principii morale, în condițiile în care încalcă demnitatea victimelor prin folosirea lor în scopuri politice.

Tragediile, instrumentalizate de clasa politică

Luni, la mai puțin de o săptămână de la tragedia de la cariera Jilț Sud, din complexul CE Oltenia, în care trei muncitori și-au pierdut viața și alți zece au fost răniți, ministrul energiei, Virgil Popescu, a cerut eliberarea din funcție a președintelui instituției, Daniel Burlan, dar și a lui Marius Negru, un alt membru al directoratului CE Oltenia.

„Punerea în pericol a vieţilor unor angajaţi care vin la muncă zi de zi pentru a-şi câştiga existenţa este inacceptabilă. Folosirea unor maşini cu o vechime, unele dintre ele de peste 40 de ani, este inadmisibilă. Vom continua, din punct de vedere administrativ, extinderea controlului cu privire la toate achiziţiile de la CE Oltenia. Vrem să vedem exact ceea ce s-a întâmplat”, a declarat ministrul.

Dacă Daniel Burlan a ajuns să fie acceptat în funcție de conducerea locală a PSD, Marius Negru este chiar finul președintelui PSD al CJ Gorj, Cosmin Popescu. Cu o zi înainte, acesta îi cerea demisia de onoare lui Virgil Popescu. „Virgil Popescu, demisia! Eşti inuman! Politeţurile şi respectul nu îşi mai au rostul, pentru că PNL calcă pe cadavre şi târăşte prin mocirlă durerea salariaţilor şi a familiilor celor decedaţi”, afirma liderul PSD. Acesta a fost secundat de deputatul PSD de Gorj, Mihai Weber, care a spus că demisia este un act de onoare „și un exemplu de urmat de către toți care se fac vinovați de ceea ce se întâmplă în activitatea minieră de la CE Oltenia, de la cei care conduc Ministerul Energiei, până la ultimul angajat al companiei care are putere de decizie, numit doar pe criterii politice de PNL”.

După ce ministrul liberal al energiei a demis oamenii PSD-ului, atacurile împotriva sa au început să vină și de la centru. „Este evident că acolo numirile au fost făcute pe zona de partid, din partea PNL. (…) De aceea vorbim despre o responsabilitate şi despre faptul că trebuie să fie luate măsuri, iar dacă ministrul Virgil Popescu nu poate să o facă, onorabil ar fi să îşi dea demisia”, a declarat purtătorul de cuvânt al partidului, Radu Oprea. Liderul liberal Dan Motreanu a acuzat că aceste atacuri sunt orchestrate chiar de către liderul PSD, Marcel Ciolacu, susținând că „este exclus ca șeful unei organizații slabe a PSD, cum este cea de la Giurgiu, să atace într-o postare trei miniștri ai PNL” fără să aibă aprobarea conducerii partidului.

Tragedia de la Lacul Morii și lupta politică de la București

După tragedia de la CE Oltenia, sâmbătă dimineața, pe Lacul Morii, Ana Oros și-a pierdut viața la jogging după ce a fost atacată de o haită de câini. Nu a durat decât câteva ore până când și această tragedie a fost transformată într-un instrument de răfuială politică.

Prima care a intervenit a fost ministrul PSD al familiei, Gabriela Firea, cea care și-a anunțat deja intenția de a candida în 2024 pentru un nou mandat la Primăria București, susținând că vina pentru moartea Anei Oros aparține actualei administrații. „Dar de ce se întâmplă astfel de tragedii în anul 2023, într-o Capitală europeană, după 10 ani în care nu am avut incidente de o asemenea gravitate? Răspunsul este unul simplu: actuala administrație a Capitalei nu se preocupă și în unele zone ale orașului au reapărut haite de câini fără stăpân care terorizează bucureștenii”, a Gabriela Firea care a continuat susținând că are informații pe surse cum că „printr-o decizie a actualei conduceri a Primăriei Capitalei hingherii care răspund la sesizări și ridică animalele de pe străzi nu le mai duc în adăposturi, ci le dau drumul din nou pe străzi”.

A urmat reacția primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu, președintele PNL București și el un posibil candidat pentru alegerile din 2024 la primăria generală. Acesta a ieșit să și „nu fuge de responsabilitate”, dar a precizat că primarul general este cel care decide politicile ASPA. „Nu am ieșit public până acum deoarece am așteptat să văd poziția Primarului General, cel care decide politicile ASPA, aloca bugete și care este singurul care are instrumentele instituționale să rezolve problema câinilor. Recunosc, aveam această așteptare”, a scris liderul PNL pe pagina sa de Facebook.

A urmat apoi reacția primarului Sectorului 1, fără o responsabilitate în această tragedie, prin care a căutat să sancționeze instrumentalizarea politică a morții Anei Oros în cazul Gabrielei Firea și Ciprian Ciucu, doi politicieni cu care a intrat în contre de-a lungul anilor. „O femeie a murit după ce a fost sfâșiată de câini în zona Lacului Morii. Primarul de sector îl atacă pe Primarul General judecând în logică electorală. Doamna Firea face fix la fel. Dragi primari din București, lăsați politica și haideți că gândim o nouă lege a Capitalei pentru ca asemenea tragedii să nu se mai repete”, a scris Clotilde Armand.

A urmat și o reacție a lui Vlad Voiculescu, și el pretendent la fotoliul de primar din partea USR în trecut, iar la două zile distanță a venit și mesajul lui Nicușor Dan care, după ce a trimis condoleanțe familiei Anei Oroș, a spus că „este o responsabilitate comună a mai multor instituții, unele în subordinea PMB. Refuz să intru însă în jocul incriminării și acuzațiilor politice”.

O încălcare a demnității umane

Sociologii sunt de părere că utilizarea acestor tragedii în răfuielile politice este un act profund imoral, victimele fiind folosite ca simple mijloace pentru ca politicienii să-și atingă propriile scopuri personale. Sociologul Mircea Kivu susține că dincolo de cinismul politicienilor români esențială într-o astfel de situație este , demiterile politice nefiind nimic altceva decât un exemplu de escaladare a confruntării politice.

„Nu e normal să vedem acest tip de discurs politic. Normal ar fi fost să se concentreze, într-o astfel de situație, spre stabilirea cauzelor și remedierea situației, adică înlăturarea cauzelor care au făcut posibil un astfel de eveniment. Abia după aia, când cunoști cauzele, poți să faci acuzații și eventual să găsești vinovații.

La noi, din păcate, politicienii încearcă din orice, în loc să vadă în primul rând care ar fi interesul public, ce ar trebui făcut din această perspectivă, ei încearcă să vadă ce au ei de câștigat din tragedia asta și acționează cu foarte mult cinism. Moartea unei persoane este doar un instrument, un prilej de a lovi în adversarii politici.

Altfel, nu cred nici în reacții de genul unor demisii de onoare care să vină fără să ni se explice cu ce a greșit respectivul politician, care era responsabilitatea lui și așa mai departe. E foarte important de stabilit cine a greșit și mai ales cu ce. Pe mine, ca cetățean, nu mă bucură reacții de genul „am demis pe directorul general de la exploatarea x”, fără să mi se explice exact cu ce anume a greșit acel om”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Mircea Kivu.

La rândul său, sociologul Gelu Duminică este de părere că aceste reacții ale politicienilor români nu reprezintă o noutate sau o surpriză, fiind de părere că vorbim de o clasă politică ce este produsul unei societăți lipsite de principii morale, o societate ce a încetat să mai sancționeze ipocrizia, hoția și alte comportamente imorale.

„Nu e nimic nou sub soare aici, din păcate însă la noi vedem foarte multă gargară și foarte puțină treabă. Caragiale ne scria că același lucru se întâmpla și acum o sută și ceva de ani. Din păcate asta este clasa noastră politică, dar ea are legătură și cu societatea noastră, unde este împământenit principiul „ba pe-a mă-tii” decât pe ce anume trebuie să facem. Mai mult decât atât, vedem cum și acest principiu se pervertește cu un soi de maniheism, mizeria pe care o critic astăzi, când mâine e făcută de unul de-al meu o consider o virtute. Am văzut asta la toate partidele, însă cea mai mare dezamăgire a fost la USR, partidul care vorbea de meritocrație dar cei mai mulți lideri au demisionat acuzând chiar lipsa de meritocrație”, a declarat, pentru FANATIK, profesorul Gelu Duminică.

Acesta susține că a existat o singură demisie de onoare a unui politician român, mult prea puțin pentru a institui o cutumă a onoarei printre politicienii români.

„Singura demisie de onoare pe care mi-o aduc aminte este a Monei Muscă, care nu a ținut de scaun și cutumă nu s-a făcut. Am avut președinți de stat care au făcut mult mai mult în ceea ce privește poliția politică decât făcuse Mona Muscă. Și aceasta a considerat atunci că va deschide o cutumă, va deschide o ușă și că nu trebuie să se țină de scaun, dar, din păcate, după care am avut tot felul felul de personaje, care mai de care.

Schimbarea începe de jos întotdeauna, și eu cred că ar trebui să ne uităm fiecare la noi înșine pentru că mulți dintre noi cerem anticorupție dar continuăm să dăm șpagă, aruncăm gunoiul pe stradă, dar vrem orașe curate, aruncăm câinii nedoriți pe stradă, dar apoi ne e teamă de câinii vagabonzi. Cred că trebuie să ne oprim cu fariseismul ăsta și să vedem că sunt lucruri pe care noi înșine nu le facem.

Presiunea trebuie să vină de la cetățeni. În momentul în care aceștia vor face curat în jurul lor și îi va cere același lucru și politicianului pe care-l votează vom avea poate o Românie mai aproape de România pe care ne-o dorim. Da, e imaginea unei societăți lipsite de principii morale. Suntem, așa cum arăta Caragiale, tot la sfârșitul secolului XIX, și nu am învățat nimic. Suntem în aceeași Românie a trecutului, dar nu are rost să ne agităm să cerem schimbarea altuia fără ca noi să o promovăm la noi în curte. De aici începe schimbarea, să nu mai votăm infractorul așteptând ca el să nu fure, să nu mai votăm hoții pe principiul a furat dar ne-a dat și nouă”, a mai declarat sociologul Gelu Duminică, pentru FANATIK.