Tragere la sorți pentru CM 2026: Grupe, program meciuri și cu cine poate juca România la Mondiale

Cupa Mondială va fi organizată în 2026 de SUA, Mexic și Canada. Este o ediție cu adevărat istorică a turneului final, prima la care se califică 48 de echipe. La finalul lunii martie vom afla dacă România va fi una dintre acestea. „Tricolorii” nu au mai jucat la Cupa Mondială de mai bine de 27 de ani, de la ediția din 1998. Iar cea mai bună performanță a fost realizată chiar în SUA, în 1994, sfarturi de finală atunci pentru „Generația de Aur”.

Când are loc tragerea la sorți pentru CM 2026

Componența grupelor de la Cupa Mondială 2026 va fi stabilită în urma tragerii la sorți care va loc vineri, 5 decembrie. Vom afla astfel cu cine ar putea juca România la turneul final, în care reușește o calificare istorică. „Tricolorii” ar avea nevoie de două victorii în deplasare, cu Turcia, respectiv învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Data și ora exacte a evenimentului

Tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale 2026 este programată vineri, 5 decembrie, de la ora 19:00 a României (n.r. – ora 12:00 în SUA, Coasta de Est). Organizatorii au ales astfel o oră potrivită pentru transmisiunile TV din Europa, continentul pe care este de așteptat ca evenimentul să genereze cel mai mult interes.

Unde are loc tragerea la sorți pentru CM 2026

Tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale va avea loc în capitala SUA, Washington DC, la John F. Kennedy Center for Performing Arts. Celebra sală de pe malul râului Potomac a fost inaugurată în 1971 și are o capacitate de 1126 locuri. Washington DC nu se numără printre cele 16 orașe care vor găzdui meciuri la Cupa Mondială 2026, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

Cine transmite la TV, cum să vezi tragerea live stream

În România, tragerea la sorți a Campionatului Mondial din 2026 va putea fi urmărită pe aplicația Antena Play, vineri, 5 decembrie, începând cu ora 19:00. De asemenea, cei care nu pot urmări Antena Play au varianta unui live stream online. FIFA.com va transmite în direct evenimentul din Washington. De asemenea, va fi transmis live și pe pagina de Youtube a celor de la FIFA.

Cum se joacă CM 2026: noul format, reguli noi

Campionatul Mondial din 2026 se dispută în premieră cu 48 de echipe, ceea ce înseamnă și un format nou pentru turneul final. Astfel, pentru această ediție vom avea un sistem cu 12 grupe de câte patru echipe. Toate echipele care își asigură locul la turneul final în 2026, după faza play-off, vor merge direct în urna 4. Acolo va fi și România, dacă se califică.

Primele două clasate din fiecare grupă, dar și cele mai bune 8 locuri 3, se califică în fazele eliminatorii. Un total de 32 de echipe, deci vom începe cu 16-imi, apoi optimi, sferturi, semifinale și finala. Sunt în total 104 meciuri, față de 64 câte erau în precedentul format. Motiv pentru care și perioada în care se dispută competiția se mărește cu o săptămână. 11 iunie – 19 iulie, datele de disputare pentru Cupa Mondială din 2026.

Lista completă a echipelor calificate

Se știu deja 42 de echipe calificate, urmând ca ultimele 6 să le aflăm abia în 2026. Patru echipe vor mai obține calificarea din faza play-off pe Europa, în care se află și România. Alte două se califică din faza play-off intercontinentală. Iată traseul pentru cele două faze play-off, în urma cărora se stabilesc ultimele 6 calificate.

Play-off zona Europa, 4 echipe calificate (prima echipă e gazdă)

Țara Galilor – Bosnia și Herțegovina / Italia – Irlanda de Nord Ucraina – Suedia / Polonia – Albania Slovacia – Kosovo / Cehia – Irlanda / Danemarca – Macedonia de Nord

Play-off intercontinental, 2 echipe calificate (se joacă în SUA)

RD Congo – Noua Caledonie / Jamaica Irak – Bolivia / Surinam

Echipe deja calificate la Cupa Mondială 2026

Europa (12): Anglia, Austria, Belgia, Croația, Elveția, Franța, Germania, Norvegia, Portugalia, Scoția, Spania, Țările de Jos

Asia (8): Arabia Saudită, Australia, Coreea de Sud, Iordania, Iran, Japonia, Qatar, Uzbekistan

America Centrală și de Nord (6): Canada (gazdă), Curacao, Haiti, Mexic, Panama, SUA

America de Sud (6): Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Uruguay, Paraguay

Africa (9): Algeria, Africa de Sud, Capul Verde, Coasta de Fildeș, Egipt, Ghana, Maroc, Senegal, Tunisia

Câte echipe se califică din fiecare grupă

Vom avea astfel un total de 12 grupe a câte 4 echipe. Iar în faza următoare a competiției se califică 32 de echipe. Primele două clasate din fiecare grupă, la care se adaugă primele opt echipe dintr-un clasament al celor clasate pe locul 3 în fiecare grupă. Avem apoi faza 16-imilor, optimile, sferturile, semifinale și finală.

Ce se întâmplă în caz de egalitate în grupe

Pentru a încuraja echipele să dea maximum indiferent de scor, FIFA a decis ca principalul criteriu de departajare, în caz de egalitate de puncte, să fie golaverajul. În caz de golaveraj egal, va merge mai departe echipa care a marcat mai multe goluri. În cazul unui golaveraj identic, va merge mai departe echipa care a încasat mai puține cartonașe pe parcursul meciurilor din grupă. În fine, dacă și aici este egal, se alege calificata în funcție de clasamentul FIFA.

Sistemul de punctaj și criteriile de departajare

Se acordă, clasic, trei puncte pentru victorie și un punct la scor egal. Un alt clasament foarte important va fi cel al locurilor 3, astfel încât 4 dintre echipele clasate pe locul 3 în grupă să fie eliminate. Și aici avem aceleași criterii de departajare: punctaj, golaveraj, goluri marcate, cartonașe încasate, loc clasament FIFA, în această ordine.

Unde se joacă meciurile din CM 2026: orașe, stadioane și gazde

Avem o ediție istorică a Cupei Mondiale datorită numărului record de meciuri care se vor disputa, 104. Mai multe meciuri înseamnă că este nevoie și de mai multe orașe gazdă. Avem un total de 16 orașe gazdă, dintre care 11 sunt în SUA, 3 sunt în Mexic și două în Canada. Mexic va juca meciul de deschidere, pe Estadio Azteca, în Mexico City. Iar finala este în East Rutherford, New Jersey, pe MetLife Stadium.

Stadioane din SUA (11):

New York / New Jersey – 82.500 locuri

Dallas – 80.000 locuri

Kansas City – 76.416

Houston – 72.200

Atlanta: 71.000

Los Angeles: 70.240

Seattle: 68.740

San Francisco: 68.500

Philadelphia: 67.594

Miami: 64.767

Boston: 64.628

Stadioane din Mexic (3):

Mexico City – 87.523

Monterrey – 53.500

Guadalajara – 49.813

Stadioane în Canada (2):

Vancouver – 54.500

Toronto – 45.736

Program meciuri CM 2026. Când se vor juca partidele din grupe

Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada va lua startul pe 11 iunie, cu un meci în care Mexic va înfrunta echipa din urna 3 în grupa A. Meciurile din faza grupelor se vor disputa în perioada 11 iunie – 27 iunie. Pentru ca apoi fazele eliminatorii să aibă loc în intervalul 28 iunie – 19 iulie.

meciurile din faza grupelor: 11-27 iunie

meciurile din 16-imi: 28 iunie-3 iulie

meciurile din optimi: 4-7 iulie

sferturi de finală: 9-11 iulie

semifinale: 14-15 iulie

meciul pentru locul 3: 18 iulie

Finala: 19 iulie

Cum arată traseul României după tragerea la sorți: calcule, șanse, adversari

România încă mai speră să ajungă la Campionatul Mondial din 2026, dar misiunea va fi una foarte complicată. „Tricolorii” au nevoie de două victorii, ambele în deplasare, la meciurile din faza play-off în Europa. Primul adversar va fi Turcia, pe 26 martie. Dacă va câștiga această partidă, România va mai avea nevoie de încă o victorie, pe 31 martie, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Cine transmite la TV CM 2026

TVR a pierdut lupta pentru a transmite meciurile de la Campionatul Mondial din 2026. Antena 1 a dat lovitura, după cum anunța oficial în vara lui 2024. Mai mult, tot Antena 1 va transmite și meciurile de la Cupa Mondială din 2030, care vor avea loc în nu mai puțin de 6 țări. Primele în Uruguay, Argentina și Paraguay, pentru ca apoi turneul să se mute în Spania, Portugalia și Maroc.

Unde are loc finala CM 2026

Finala Cupei Mondiale din 2026 se va disputa pe stadionul din East Rutherford, în New Jersey. Arena este la aproximativ 10 kilometri de Manhattan, New York. MetLife Stadium, arena care găzduiește finala, are o capacitate de 82.500 locuri. În afara finalei, arena va mai găzdui un meci din grupa C, un meci din grupa E, două meciuri din grupa I, un meci din grupa L și un meci din optimile de finală.

Cote pariuri CM 2026

Cotele exacte nu au fost încă anunțate, dar Spania ar fi principala favorită în opinia bookmakerilor. Anglia ar fi a doua, iar podiumul este completat de o altă echipă din Europa, Franța. Marile forțe din America de Sud, Argentina și Brazilia sunt chiar în spatele celor 3. Portugalia, Germania și Olanda sunt și ele bine cotate la turneul final.

Top 10 favorite pentru câștigarea trofeului

Este încă greu de anticipat care ar fi favoritele la câștigarea Cupei Mondiale din 2026, dar e clar că forțele din Europa, plus cele două din America de Sud, Argentina și Brazilia, sunt bine cotate. Argentina îl va avea aproape sigur pe Lionel Messi și va încerca să își apere trofeul. Este clar în top 5 favorite, cu Franța, Spania, Anglia și probabil Brazilia. Germania, Țările de Jos, Portugalia sunt și ele clar între marile favorite. Pentru a ajunge la top 10 le-am mai putea adăuga pe Belgia și Columbia.

Reacții internaționale și ce spune presa din lume după tragerea la sorți

Tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale din 2026 stârnește un interes uriaș în întreaga lume. Mai ales în condițiile în care se califică 48 de echipe și vom avea minimum 3 debutante la start. Plus multe echipe care vor profita de noul format pentru a reveni la Campionatul Mondial după foarte mulți ani. .

Live Blog: Urmărește în timp real tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor CM 2026

Tragerea la sorți pentru grupele Campionatului Mondial din SUA, Mexic și Canada va avea loc vineri, 5 noiembrie, de la ora 19:00 a României. Va fi transmisă de Antena Play, dar va putea fi urmărită și în format live blog, cu video și cele mai importante informații în timp real, pe site-ul FANATIK. Se poate alege și varianta live stream pe pagina de Youtube a FIFA.