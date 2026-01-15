Tragere la sorți cu ouă Kinder la Cupa României la baschet. Inovația FRB a devenit virală. Video

Tragerea la sorți pentru Final Eight-ul Cupei României la baschet masculin și Final Four-ul feminin a avut loc miercuri, pe data de 14 ianuarie. Evenimentul a fost unul cu totul atipic. În loc de celebrele bile, în care sunt introduse hârtii cu numele echipelor, au fost folosite ouă Kinder Surprise.
Evenimentul a fost transmis integral pe FRB TV. Înainte de startul procedurii, iubitorilor baschetului românesc li s-au comunicat numele echipelor care vor lupta pentru marele trofeu și datele la care se vor juca partidele din Cupa României.
Până aici, nimic ieșit din comun. Spectacolul a început odată cu transmisia pe canalul oficial de YouTube. În locul bine-cunoscutelor bile sau plicuri, oficialii au ales o recuzită demnă mai degrabă de raftul cu dulciuri: capsulele din ouăle Kinder.
Capsulele au fost așezate în borcane și deschise pe rând, în direct, pe măsură ce se stabileau duelurile din Final Eight-ul masculin și Final Four-ul feminin. Întreaga procedură a fost una transparentă și a respectat regulamentul competiției. În total, pentru desfășurarea completă a celor două trageri, au fost folosite mai multe capsule, suficiente pentru a acoperi toate pozițiile din tablourile competiționale.
Tragerea a stabilit configurația finală a competițiilor, urmând ca Final Eight-ul Cupei României la masculin să se dispute în sistem eliminatoriu, într-o singură locație, iar Final Four-ul feminin să decidă trofeul prin semifinale și finală. Meciurile se vor juca conform calendarului anunțat de FRB, iar programul complet urmează să fie comunicat oficial.
„Tragerea la sorți a stabilit tabloul competițional al fazei finale, duelurile urmând să se dispute fără capi de serie. La Final Eight s-au calificat opt dintre cele mai valoroase echipe ale baschetului masculin românesc: U-BT Cluj-Napoca, CSM CSU Raiffeisen Oradea, CSO Voluntari (deținătoarea trofeului), CS Vâlcea 1924, CSA Steaua Sharks București, SCMU Craiova, CSM Târgu Mureș și CS Dinamo București”, se arată pe site-ul oficial al FRB.