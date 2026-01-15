Tragere la sorți cu ouă Kinder la Cupa României la baschet. Inovația FRB a devenit virală. Video

ADVERTISEMENT

Tragerea la sorți pentru Final Eight-ul Cupei României la baschet masculin și Final Four-ul feminin a avut loc miercuri, pe data de 14 ianuarie. Evenimentul a fost unul cu totul atipic. În loc de celebrele bile, în care sunt introduse hârtii cu numele echipelor, au fost folosite ouă Kinder Surprise.

Cupa României la baschet, trasă la sorți cu ouă Kinder Surprise

Evenimentul a fost transmis integral pe . Înainte de startul procedurii, iubitorilor baschetului românesc li s-au comunicat numele echipelor care vor lupta pentru marele trofeu și datele la care se vor juca partidele din Cupa României.

Până aici, nimic ieșit din comun. Spectacolul a început odată cu transmisia pe canalul oficial de YouTube. În locul bine-cunoscutelor bile sau plicuri, oficialii au ales o recuzită demnă mai degrabă de raftul cu dulciuri: capsulele din ouăle Kinder.

Capsulele au fost așezate în borcane și deschise pe rând, în direct, pe măsură ce se stabileau duelurile din Final Eight-ul masculin și Final Four-ul feminin. Întreaga procedură a fost una transparentă și a respectat regulamentul competiției. În total, pentru desfășurarea completă a celor două trageri, au fost folosite mai multe capsule, suficiente pentru a acoperi toate pozițiile din tablourile competiționale.

Tragerea a stabilit configurația finală a competițiilor, urmând ca la masculin să se dispute în sistem eliminatoriu, într-o singură locație, iar Final Four-ul feminin să decidă trofeul prin semifinale și finală. Meciurile se vor juca conform calendarului anunțat de FRB, iar programul complet urmează să fie comunicat oficial.

Duelurile și programul din Cupa României la baschet masculin

Sfertul de finală 1: CSM Târgu Mureș vs. SCMU Craiova

Sfertul de finală 2: CSO Voluntari vs. CSM CSU Raiffeisen Oradea

Sfertul de finală 3: vs. CSA Steaua Sharks București

Sfertul de finală 4: CS Dinamo București vs. CS Vâlcea 1924



Semifinala 1: Câștigătoare sfert 1 vs. Câștigătoare sfert 2

Semifinala 2: Câștigătoare sfert 3 vs. Câștigătoare sfert 4



Finala: Câștigătoare semifinala 1 vs. Câștigătoare semifinala 2

„Tragerea la sorți a stabilit tabloul competițional al fazei finale, duelurile urmând să se dispute fără capi de serie. La Final Eight s-au calificat opt dintre cele mai valoroase echipe ale baschetului masculin românesc: U-BT Cluj-Napoca, CSM CSU Raiffeisen Oradea, CSO Voluntari (deținătoarea trofeului), CS Vâlcea 1924, CSA Steaua Sharks București, SCMU Craiova, CSM Târgu Mureș și CS Dinamo București”, se arată pe site-ul oficial al FRB.