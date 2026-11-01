Sport

Tragere la sorți de coșmar! O echipă trebuie să parcurgă 16.000 de kilometri pentru un singur meci

Alex Bodnariu
01.11.2026 | 16:56
Tragere la sorti de cosmar O echipa trebuie sa parcurga 16000 de kilometri pentru un singur meci
SPECIAL FANATIK
Au aflat cu cine joacă și îi așteaptă 16.000 de kilometri de călătorie! Cum s-a ajuns aici
O echipă de fotbal va parcurge 16.000 de kilometri pentru un singur meci! Tragerea la sorți a produs o situație incredibilă. Cum este posibil?
ADVERTISEMENT

O deplasare de 16.000 de kilometri pentru un singur meci de fotbal! US Thionville Lusitanos, formație din al treilea eșalon al Franței, va ajunge tocmai în Tahiti pentru o partidă din Cupa Franței. Fotbaliștii vor traversa jumătate de planetă pentru a întâlni o echipă din Polinezia Franceză, într-una dintre cele mai neobișnuite confruntări ale sezonului.

Au aflat cu cine joacă și îi așteaptă 16.000 de kilometri de călătorie! Cum s-a ajuns aici

Tragerea la sorți a turului al șaptelea din Cupa Franței a stabilit o confruntare inedită între AS Tefana și US Thionville Lusitanos. Partida se va disputa în weekendul 14-15 noiembrie, în Tahiti, o insulă din Oceanul Pacific, situată la aproximativ 16.000 de kilometri de Franța continentală. Echipa pregătită de Julien François va avea nevoie de peste 20 de ore de călătorie cu avionul pentru a ajunge la destinație. În total, deplasarea dus-întors va însuma aproximativ 32.000 de kilometri.

ADVERTISEMENT

Formația din Ligue 3 va disputa meciul din Tahiti între două confruntări de campionat, cu Cannes, pe 7 noiembrie, și Orléans, pe 21 noiembrie. Adversara sa, AS Tefana, este una dintre echipele importante ale fotbalului polinezian. Clubul din Faa’a și-a asigurat participarea în Cupa Franței după ce a câștigat Cupa Polineziei, învingând-o pe AS Mira cu 3-0 în finală.

Cum este posibil un asemenea meci? Cupa Franței se dispută pe mai multe continente

Situația neobișnuită este posibilă datorită organizării teritoriale a Franței. Competiția națională nu este rezervată exclusiv cluburilor din Europa, ci permite și participarea echipelor din teritoriile franceze de peste mări. Astfel, formații din Polinezia Franceză, Noua Caledonie, Guyana Franceză, Martinica sau Réunion pot întâlni adversare din Franța continentală. Federația Franceză de Fotbal organizează trageri la sorți speciale pentru aceste confruntări, iar cluburile interesate de deplasări intercontinentale își pot depune candidatura.

ADVERTISEMENT
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred...
Digi24.ro
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere

US Thionville Lusitanos nu se află însă la prima experiență de acest fel. În 2023, echipa a călătorit în Noua Caledonie, unde a învins-o pe Hienghène Sport cu 4-0. Un an mai târziu, francezii au ajuns în Guyana Franceză și au eliminat-o pe Étoile de Matoury, scor 2-0. În istoria Cupei Franței au existat și deplasări mai lungi. În 2014, FC Trélissac a parcurs aproximativ 17.000 de kilometri pentru a disputa un meci în Noua Caledonie.

ADVERTISEMENT
Lovitură! China s-a ținut de cuvânt și și-a pus amenințarea în practică
Digisport.ro
Lovitură! China s-a ținut de cuvânt și și-a pus amenințarea în practică
Andreea Bălan, recunoscătoare pentru dragostea pe care o primește de la Victor Cornea....
Fanatik
Andreea Bălan, recunoscătoare pentru dragostea pe care o primește de la Victor Cornea. Tenismenul a cucerit-o complet
Serie A, etapa 10. Como – Veneția 1-0. Daniel Bîrligea, trimis pe teren...
Fanatik
Serie A, etapa 10. Como – Veneția 1-0. Daniel Bîrligea, trimis pe teren în Frosinone – Torino!
U Craiova – FC Botoșani, LIVE în SuperLiga, etapa 14. Informații de ultimă...
Fanatik
U Craiova – FC Botoșani, LIVE în SuperLiga, etapa 14. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real. Echipele de start
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Se pregătește schimbarea de antrenor în SuperLiga! Conducerea a dat ultimatum
iamsport.ro
Se pregătește schimbarea de antrenor în SuperLiga! Conducerea a dat ultimatum
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!