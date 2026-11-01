Tragere la sorți de coșmar! O echipă trebuie să parcurgă 16.000 de kilometri pentru un singur meci

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O deplasare de 16.000 de kilometri pentru un singur meci de fotbal! US Thionville Lusitanos, formație din al treilea eșalon al Franței, va ajunge tocmai în Tahiti pentru o partidă din Cupa Franței. Fotbaliștii vor traversa jumătate de planetă pentru a întâlni o echipă din Polinezia Franceză, într-una dintre cele mai neobișnuite confruntări ale sezonului.

Au aflat cu cine joacă și îi așteaptă 16.000 de kilometri de călătorie! Cum s-a ajuns aici

Tragerea la sorți a turului al șaptelea din a stabilit o confruntare inedită între AS Tefana și US Thionville Lusitanos. Partida se va disputa în weekendul 14-15 noiembrie, în Tahiti, o insulă din Oceanul Pacific, situată la aproximativ 16.000 de kilometri de Franța continentală. Echipa pregătită de Julien François va avea nevoie de peste 20 de ore de călătorie cu avionul pentru a ajunge la destinație. În total, deplasarea dus-întors va însuma aproximativ 32.000 de kilometri.

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Formația din va disputa meciul din Tahiti între două confruntări de campionat, cu Cannes, pe 7 noiembrie, și Orléans, pe 21 noiembrie. Adversara sa, AS Tefana, este una dintre echipele importante ale fotbalului polinezian. Clubul din Faa’a și-a asigurat participarea în Cupa Franței după ce a câștigat Cupa Polineziei, învingând-o pe AS Mira cu 3-0 în finală.

Cum este posibil un asemenea meci? Cupa Franței se dispută pe mai multe continente

Situația neobișnuită este posibilă datorită organizării teritoriale a Franței. Competiția națională nu este rezervată exclusiv cluburilor din Europa, ci permite și participarea echipelor din teritoriile franceze de peste mări. Astfel, formații din Polinezia Franceză, Noua Caledonie, Guyana Franceză, Martinica sau Réunion pot întâlni adversare din Franța continentală. Federația Franceză de Fotbal organizează trageri la sorți speciale pentru aceste confruntări, iar cluburile interesate de deplasări intercontinentale își pot depune candidatura.

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US Thionville Lusitanos nu se află însă la prima experiență de acest fel. În 2023, echipa a călătorit în Noua Caledonie, unde a învins-o pe Hienghène Sport cu 4-0. Un an mai târziu, francezii au ajuns în Guyana Franceză și au eliminat-o pe Étoile de Matoury, scor 2-0. În istoria Cupei Franței au existat și deplasări mai lungi. În 2014, FC Trélissac a parcurs aproximativ 17.000 de kilometri pentru a disputa un meci în Noua Caledonie.